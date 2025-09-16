Arnaud Fontanille (EDV) : IATA, SNCF... "Nous voulons changer le rapport de force" [ABO]

TourMaG - Un autre sujet revient souvent lors des grands congrès de la profession, c'est le modèle économique des agences qui est mis à mal par les rémunérations, ou décisions que prennent ces grands transporteurs...



Arnaud Fontanille : Effectivement, c'est un véritable sujet. Vendre du train, n'est pas rentable pour les agences de voyages.



C'est un dossier que nous souhaitons remettre sur la table et que nous allons lancer pour rediscuter du modèle économique. Nous avons un déséquilibre sur le train du fait du monopole de la SNCF.



Du côté des compagnies aériennes, c'est IATA qui met une pression d'enfer sur les agences pour avoir des garanties. En revanche quand il y a des compagnies aériennes en difficultés, rien n'est garanti. IATA est de plus en plus strict et demande de nombreuses garanties bancaires.



Les délais de paiement de l'aérien vont s'accélérer. Aujourd'hui, la majorité des agences paie à 15 jours, sous réserve que leur bilan soit bon. D'ici début 2027, il est prévu que nous passions au règlement hebdomadaire. Dès qu'il y a une décision qui est prise, elle est à notre détriment.



Ce ne sont pas des combats faciles, car tout ne se réglera pas du jour au lendemain. Mais la volonté, c'est d'aller peut-être un peu plus loin pour faire porter notre voix et essayer d'améliorer les choses autant que possible.



Le combat est plus large que cela. Nous sommes dans un rapport de force qui est totalement déséquilibré, et inégal. Nous voulons changer cela.



Avec Valérie Boned (Président des Entreprises du Voyage) l'objectif est vraiment de mettre un peu plus de pression sur ces sujets là.