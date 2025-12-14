TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
DOUBLE SENS

Rédigé par Nihed GUECIOUEUR le Dimanche 14 Décembre 2025

INFORMATIONS GÉNÉRALES


Bureau(x) : Paris

Langue(s) : Français

Collaborateurs : Moins de 10




PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE



Créée en 2006, Double Sens est une agence pionnière du voyage responsable. Depuis près de 20 ans, nous développons un modèle de tourisme fondé sur la rencontre humaine, la valorisation des territoires et la préservation de l’environnement. Notre ambition : construire un tourisme à impact positif, mesurable et transparent.

NOTRE APPROCHE

Nous concevons des expériences immersives qui permettent de vivre un pays plutôt que le visiter. Nos voyages favorisent l’échange, l’authenticité et le slow tourism, dans une logique de respect et de collaboration avec les communautés locales.

NOS VALEURS

Humain : la rencontre est au cœur de chaque voyage.
Impact positif : des séjours pensés pour être utiles localement.
Authenticité : loin du tourisme de masse.
Slow tourisme : voyager moins mais mieux.

NOTRE OFFRE

Plus de 40 destinations en Afrique, Asie, Amérique latine, Europe et Moyen-Orient.
Nos formats s’adaptent à tous : famille, groupe, sur-mesure, liberté.
Nos types de voyages couvrent : nature & aventure, trek, bien-être, découverte locale, vie animale, et surtout action solidaire, notre signature historique.




LES AVANTAGES À TRAVAILLER CHEZ NOUS


Une équipe passionnée qui croit profondément au pouvoir du voyage pour transformer les personnes et les territoires

Une structure à taille humaine où les idées comptent, où l’on agit concrètement pour un tourisme plus juste, et où chaque collaborateur contribue directement à un impact positif sur le terrain.

Travailler avec sens, avec authenticité, et avec l’envie d’innover pour faire bouger les lignes d’un secteur en pleine mutation

Partager la même ambition : créer des expériences qui ont du fond, du cœur… et du résultat.


POLITIQUE RSE

Label ATR : depuis 2016, gage de qualité et de responsabilité.

Voyages bas carbone : grâce à des programmes concrets de réduction et compensation.

Mesure d’impact exclusive : un outil propriétaire évaluant l’impact économique, social et environnemental de chaque séjour.

Chiffres clés 2024 : 45 % du prix du voyage reversé aux pays partenaires
128 491 € redistribués à des associations locales
349 439 € reversés directement aux familles accueillantes



REJOIGNEZ-NOUS !



Vous cherchez une mission qui a du sens, un environnement stimulant et une équipe qui avance ensemble ?

Venez construire le tourisme de demain avec nous.

NOS METIERS ET OPPORTUNITES :

Nous recrutons des profils variés :

Conseillers voyages & experts destination
Back Office : technique, relation client, transport
Responsable de production : stratégie, compétitivité, performance

Chaque rôle contribue directement à notre mission : faire voyager avec sens.

Rejoignez-nous et prenez part à un projet où le voyage devient un véritable levier d’impact.



N'hésitez pas à consulter notre site.
https://www.doublesens.fr/

Tags : agence de voyages, Double Sens, voyage responsable
