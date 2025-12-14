

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE



Créée en 2006, Double Sens est une agence pionnière du voyage responsable. Depuis près de 20 ans, nous développons un modèle de tourisme fondé sur la rencontre humaine, la valorisation des territoires et la préservation de l’environnement. Notre ambition : construire un tourisme à impact positif, mesurable et transparent.



NOTRE APPROCHE



Nous concevons des expériences immersives qui permettent de vivre un pays plutôt que le visiter. Nos voyages favorisent l’échange, l’authenticité et le slow tourism, dans une logique de respect et de collaboration avec les communautés locales.



NOS VALEURS



• Humain : la rencontre est au cœur de chaque voyage.

• Impact positif : des séjours pensés pour être utiles localement.

• Authenticité : loin du tourisme de masse.

• Slow tourisme : voyager moins mais mieux.



NOTRE OFFRE



Plus de 40 destinations en Afrique, Asie, Amérique latine, Europe et Moyen-Orient.

Nos formats s’adaptent à tous : famille, groupe, sur-mesure, liberté.

Nos types de voyages couvrent : nature & aventure, trek, bien-être, découverte locale, vie animale, et surtout action solidaire, notre signature historique.





