JMB Voyages rachète une agence et bâtit sa communauté !

Émoussées par la crise sanitaire et voyant le départ à la retraite approcher, les deux co-gérantes avaient un peu lâché la barre, n’ayant plus vraiment l’énergie nécessaire pour relancer l’activité.



" Il y a vraiment une nécessité d’amener de nouvelles idées, de rénover l’agence, et surtout de moderniser la partie numérique.



Le web et les réseaux sociaux n’étaient pas du tout leur point fort. Nous allons faire un gros travail à ce niveau là. Et puis, nous allons développer une activité événementielle, comme nous le faisons déjà à Dijon, " poursuit le dirigeant.



"Aux 4 coins du Monde" conservera son nom, son emplacement et son âme, tout en adoptant les recettes qui ont fait le succès de JMB Voyages.



Un recrutement est en cours de finalisation pour assurer la gestion de l’agence, avec un profil bien particulier.



Outre l’objectif que la nouvelle responsable soit opérationnelle dès juin 2025, elle apportera des compétences rares dans le secteur.



" Nous allons relancer le point de vente grâce à la commercialisation de nos GIR, produits aussi bien par Imagine Canada que Vision d’Ailleurs.



Nous avons 18 produits maison, chacun accompagné par nos équipes, des séjours 100 % JMB Voyages. La nouvelle responsable a déjà travaillé dans le tourisme, mais surtout dans l’événementiel : elle a organisé plusieurs festivals.



Au-delà de vendre des voyages, nous voulons créer un véritable environnement autour de l’agence, afin de réunir les personnes qui ont voyagé ensemble, ou encore des groupes d’amis constitués lors de précédents séjours.



En somme, nous voulons fédérer une communauté de voyageurs, " nous détaille Jean-Marie Bernard.



Elle devra également s’impliquer dans le tissu économique local, afin de rendre la marque visible auprès des commerçants et chefs d’entreprise de la région.