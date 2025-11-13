JMB Voyages rachète une agence et bâtit sa communauté !

En l’espace de même pas dix ans, Jean-Marie Bernard a fondé un petit groupe dans l’industrie touristique.
Tout a commencé en 2016 avec Imagine Canada, un tour-opérateur spécialiste de la destination, puis en 2021, il lance On the Road Again. C’est ainsi que celui qui a été éditeur de presse pendant 25 ans ans s’est fait connaître de la profession.
Inspiré de Pékin Express, le séjour consiste à faire s’affronter des équipes de voyageurs dans une destination qu’ils découvrent le jour du départ, avec pour mission de relever un maximum de défis.
Un axe de différenciation qui a porté ses fruits, même en pleine crise sanitaire. Depuis, l'entreprise n’a cessé d’innover et de se développer.
Alors que le secteur n’avait pas encore refermé la page du Covid, il rachète Vision d’Ailleurs. Depuis, son TO maison a ouvert des GIR en BtoB.
Et début novembre 2025, le groupe, fort d’une dizaine de salariés, vient de faire l’acquisition de l’agence grenobloise "Aux 4 Coins du Monde".
"Au moment de la liquidation d'Univairmer (Jean-Marie Bernard s'était positionné pour reprendre une agence, ndlr), j’ai eu vent, via TourCom, de la cession de cette agence. Les deux co-gérantes souhaitaient partir à la retraite.
J’ai pris contact, d’abord par curiosité, puis finalement le courant est très bien passé avec elles.
Nous nous sommes retrouvés sur pas mal de points, dont des valeurs communes, et surtout sur le fait que leur activité principale repose sur le voyage sur mesure et l’individuel," nous partage Jean-Marie Bernard, le fondateur JMB Voyages.
Aux 4 Coins du Monde : billetterie, réseaux sociaux, web et GIR
Le local accueillant et spacieux a immédiatement confirmé la bonne impression de l’entrepreneur.
Très rapidement, les deux parties tombent d’accord et la vente est finalisée le 1er novembre 2025.
Si l’agence indépendante, hors tout réseau de distribution, s’est bâtie une réputation sur le voyage sur mesure dans la capitale des Alpes, elle possède aussi une spécificité rare dans la région grenobloise, qui lui permet de se démarquer.
"Outre le voyage sur mesure, elle a aussi une activité billetterie, que je ne connaissais pas.
Pour un néophyte comme moi, entre les mails en anglais, le jargon spécifique… ce n’est pas franchement évident de tout saisir. On a l’impression d’arriver sur une autre planète !
Cette activité va être maintenue, car il y a une belle clientèle BtoB sur Grenoble. Et désormais, nous avons accès à des outils qui seront bénéfiques pour nos autres branches, notamment la possibilité d’émettre des billets.
Quand je fais le bilan de nos achats de billetterie, groupe et individuel, à la fois pour Imagine Canada et Vision d’Ailleurs, cela représente un certain volume.
Nous allons donc pouvoir gagner en souplesse, obtenir de meilleurs tarifs et apporter une réelle plus-value à nos autres activités," développe, celui qui a été éditeur de presse d'un magazine sur le... Canada.
Les deux co-gérantes, qui étaient alors collègues, avaient repris l’agence il y a quelques années.
Elles partiront à la retraite, l’une en décembre, l’autre en juin prochain, tandis qu’une salariée historique poursuivra l’aventure. Un point de vente qui, de toute évidence, avait malgré tout besoin d’un peu de sang neuf.
L’événementiel pour "créer un environnement autour de l’agence, une communauté"
Émoussées par la crise sanitaire et voyant le départ à la retraite approcher, les deux co-gérantes avaient un peu lâché la barre, n’ayant plus vraiment l’énergie nécessaire pour relancer l’activité.
"Il y a vraiment une nécessité d’amener de nouvelles idées, de rénover l’agence, et surtout de moderniser la partie numérique.
Le web et les réseaux sociaux n’étaient pas du tout leur point fort. Nous allons faire un gros travail à ce niveau là. Et puis, nous allons développer une activité événementielle, comme nous le faisons déjà à Dijon," poursuit le dirigeant.
"Aux 4 coins du Monde" conservera son nom, son emplacement et son âme, tout en adoptant les recettes qui ont fait le succès de JMB Voyages.
Un recrutement est en cours de finalisation pour assurer la gestion de l’agence, avec un profil bien particulier.
Outre l’objectif que la nouvelle responsable soit opérationnelle dès juin 2025, elle apportera des compétences rares dans le secteur.
"Nous allons relancer le point de vente grâce à la commercialisation de nos GIR, produits aussi bien par Imagine Canada que Vision d’Ailleurs.
Nous avons 18 produits maison, chacun accompagné par nos équipes, des séjours 100 % JMB Voyages. La nouvelle responsable a déjà travaillé dans le tourisme, mais surtout dans l’événementiel : elle a organisé plusieurs festivals.
Au-delà de vendre des voyages, nous voulons créer un véritable environnement autour de l’agence, afin de réunir les personnes qui ont voyagé ensemble, ou encore des groupes d’amis constitués lors de précédents séjours.
En somme, nous voulons fédérer une communauté de voyageurs," nous détaille Jean-Marie Bernard.
Elle devra également s’impliquer dans le tissu économique local, afin de rendre la marque visible auprès des commerçants et chefs d’entreprise de la région.
"L'avenir de l'agence de voyages passe par la constitution d'une communauté"
L’idée de mêler événementiel et voyage a été impulsée par Céline Chapuis, la directrice du point de vente de Dijon.
À chaque départ de GIR, la responsable organise un événement convivial durant lequel tous les clients reçoivent leur carnet de voyage autour d’un verre, histoire de partager un moment chaleureux et de favoriser la bonne entente lors des séjours.
En parallèle, plusieurs autres soirées sont programmées, dont celle des "meilleurs clients", un moment festif autour d’un repas et d’un peu de musique, pour remercier les voyageurs de leur fidélité.
"Nous organisons aussi un petit salon du voyage, afin de présenter nos produits maison et nos GIR. Puis, un autre rendez-vous est créé à l’occasion de la sortie de la brochure d’Imagine Canada.
Pour résumer, on trouve toujours une bonne excuse pour organiser un événement. Je pense que l’avenir de l’agence de voyages passe par la création d’une communauté.
Il faut créer de la convivialité, parce que ça, c’est quelque chose que jamais l’intelligence artificielle ne pourra remplacer.
Tant qu’il y aura cette proximité, cette communauté de gens qui se connaissent et veulent repartir ensemble, il y aura des agences de voyages.
Si nous ne faisons que vendre des voyages, ce sera très compliqué. Notre rôle est d’aller au-delà, en créant et organisant ces moments-là," estime le dirigeant.
Finalement, l’agent de voyages devient un peu comme le médecin ou le coiffeur, la personne de confiance à qui l’on confie ses loisirs et ses déplacements.
Et JMB Voyages ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, d’autres projets sont déjà en réflexion, notamment dans la distribution.
"Notre objectif affiché est d’être le numéro 1 de la Destination Canada en France"
"L’idée finale n'est pas d'avoir un réseau de 50 agences.
Je ne veux pas forcer les choses, dans notre croissance, et nous avons la chance d’avoir une super équipe.
Mais si demain, une opportunité comme celle de Grenoble se présente, avec une petite agence indépendante spécialisée dans le sur mesure, alors oui, j’étudierai le dossier,"
Si l’activité des agences de voyages se développe, celle du tour-opérateur n’est pas en reste.
Le week-end dernier, l’équipe d’Imagine Canada a donné le coup d’envoi de sa saison des salons du tourisme. En 2025, comme lors des précédentes années, c’est à Colmar que tout a commencé.
A lire : Imagine Canada : d'éditeur de presse à tour-opérateur !
"Ensuite, on enchaîne avec sept ou huit salons, dont le Mondial du Tourisme et, cette année, le Salon des Seniors. Un nouveau catalogue sera édité pour rassembler nos 18 GIR programmés en 2026.
Notre objectif affiché est clair : devenir le numéro 1 de la destination Canada en France.
D’ailleurs, nous avons eu de la chance en octobre dernier, d'être cité lors d'un reportage diffusé au JT de 20h de TF1.
Leurs équipes logeaient dans le même hôtel qu’un de nos groupes, elles ont filmé nos voyageurs et Clarisse, notre accompagnatrice, tout en citant Imagine Canada.
Dans les deux heures qui ont suivi, une cinquantaine de demandes de devis sont tombées," se félicite Jean-Marie Bernard.
Une destination qui retrouve de l’attractivité, à l’ombre des États-Unis et de l’effet repoussoir Donald Trump, du moins pour une partie du marché français.
Le succès du TO repose à la fois sur les salons et sur une stratégie web solide.
Grâce à un excellent référencement, orchestré par une personne dédiée, Imagine Canada génère 60 à 65 % de ses réservations en ligne.
Et la dynamique ne s’arrête pas là. Le TO poursuit son développement BtoB, notamment via un partenariat avec un tour-opérateur et la distribution de ses GIR en agences.
Après cinq départs complets en 2024 et autant en 2025, sept groupes sont déjà prévus pour 2026.
JMB Voyages incarne la preuve que la réussite dans le tourisme n’est pas qu’une affaire de chiffres, mais avant d'audace et de proximité.
