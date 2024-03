Imagine Canada : d'éditeur de presse à tour-opérateur ! 🔑

" Notre chargée de production se rend très régulièrement de l'autre côté de l'Atlantique pour contracter en direct avec les hôteliers et les prestataires d'activités.



Nous n'avons pas de bureau à destination. Ça arrivera un jour car nous aimerions avoir notre propre agence réceptive. "



Une éventualité qui deviendra indispensable, si jamais l'activité en BtoB prend de l'ampleur.



Jean-Marie Bernard avance à marche forcée et ne manque pas d'idées. Son prochain pari sera de s'attaquer à la distribution en agences.



" Nous avions une forte demande sur des petits groupes et je me suis rendu compte que ce n'est pas quelque chose de très développé sur la destination.



On a donc monté un premier voyage qui est parti en septembre 2023. C'était un petit groupe d'une douzaine de personnes, " . Fortes de ce premier succès, les équipes se sont positionnées sur 5 départs en septembre 2024, ouverts au BtoB.



Le tour-opérateur propose deux formules : découverte, avec des hôtels standards et une autre privilège, davantage orientée haut-de-gamme aussi bien sur l'hôtellerie que les activités, avec des sorties en hydravion.



Les groupes accueillent entre 10 et 15 personnes, pour des prestations globalement de grande qualité et tout compris, mais aussi accompagnés avec des guides et un membre de l'équipe.



" La tendance générale est au petit groupe, plus intimiste. La mode des bus de 50 personnes, avec la pause photo qui dure 12 minutes... Tout ça est révolu.



Je pense qu'on vit le voyage de façon tout à fait différente en fonction de la taille du groupe et que l'effet de masse devient problématique pour pas mal de gens " observe-t-il.