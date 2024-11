Jean-Marie Bernard crée JMB Voyages en 2016. Son objectif est de développer trois activités avec des marques distinctes :



Imagine Canada a pour ambition de se positionner comme le spécialiste de cette destination (individuels et groupes) en BtoC et plus récemment en BtoB



Il reprend aussi Vision d’Ailleurs Voyages, agence généraliste reprise durant le Covid et située à Dijon. Ensuite il lance On the Road a Game, au menu de ce concept novateur, un jeu d’aventure en équipes et une destination mystère.



Aujourd’hui, JMB VOYAGES, emploie 13 collaborateurs, salariés et indépendants dont 5 basés à Dijon. Les autres membres de l’équipe sont répartis sur l’ensemble du territoire. Le siège social est situé dans les Hautes-Alpes, près de Gap.