S'ils ne ratent pas une occasion de dénoncer l'atroce guerre menée jusqu'en 1975 par les Américains dans l'espoir d'empêcher le Sud du Vietnam de tomber dans le giron du communisme (on était alors en pleine "Guerre froide" !), les Vietnamiens disent, en revanche, volontiers que les Français ont laissé des routes, des écoles, des lignes de chemin de fer, la culture de la vigne et des caféiers...



Les traces de ce passé sont d'ailleurs respectées : en témoigne le sérieux lifting dont a bénéficié récemment, à Hanoï, aussi bien l’opéra - construit en 1901 sur le modèle de l'opéra Garnier de Paris - que l’imposante cathédrale néo-gothique Saint-Joseph.



Tout aussi étonnant est de découvrir, en décembre, dans ce pays à (très large) majorité bouddhiste (8% seulement de catholiques), d'innombrables sapins de Noël et autant de "Merry Christmas" affichés sans complexe au milieu d’une débauche de guirlandes et d’illuminations.



Cela n'empêche pas le Vietnam de cultiver ses traditions et à sa culture millénaires. En témoignent, à Hanoï, la célèbre pagode (bouddhiste) au pilier unique, le Palais de la Littérature avec ses cinq cours intérieures, son jardin des stèles portées par des tortues, ses pavillons à étages, sa grande maison de cérémonie : il a été fondé en 1070 par le troisième empereur de la dynastie Lý, à une époque où Hanoï s'appelait Thang Long.



Dans ce site exceptionnel, la grandeur architecturale sublime la sagesse des enseignements anciens.



Comment en serait-il autrement ? C'est là que, pendant neuf siècles, les fils de sang royal, les fils de mandarins et de l'aristocratie ont poursuivi leurs études - basées sur l'enseignement du sage chinois Confucius - pour devenir lettrés et hauts fonctionnaires.