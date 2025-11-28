TUI France célèbre la sortie de Zootopie 2 avec un dispositif multicanal

Sorti en salles mercredi dernier, le très attendu Zootopie 2 a inspiré une grande campagne déployée par TUI France via sa marque Club Marmara.
Entre animations en agences, jeu-concours, activations digitales et collaborations d’influenceurs, le tour-opérateur mise sur l’univers Disney pour dynamiser son début de saison hivernale.
Dans plusieurs TUI Stores, les plus jeunes vacanciers repartent avec des carnets de jeux aux couleurs du film, pour plonger dans l’atmosphère de la métropole des mammifères aux côtés de Judy Hopps et Nick Wilde.
Une initiative destinée à renforcer l’attractivité des agences et séduire les familles.
Zootopie 2 : un jeu-concours pour une avant-première exclusive au Grand Rex
Sur Instagram, dix abonnés du compte Club Marmara ont remporté leurs places pour assister, le 22 novembre 2025, à l’avant-première parisienne de Zootopie 2 au Grand Rex.
Pour participer, les internautes devaient réaliser un test de personnalité autour de la question : « En vacances, à quel personnage de Zootopie 2 ressemblez-vous le plus ? »
Une mécanique ludique qui associe l’esprit du film à celui des vacances Club Marmara.
TUI France complète le dispositif par une campagne digitale d’envergure, incluant contenus dédiés et un display événementiel sur tui.fr, pour immerger les voyageurs dans l’univers du film tout au long de leur parcours.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
