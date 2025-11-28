TUI France célèbre la sortie de Zootopie 2 avec un dispositif multicanal

Une campagne digitale renforcée

Sorti en salles mercredi dernier, Zootopie 2 a inspiré une vaste campagne déployée par TUI France via Club Marmara. Animations en agences, jeu-concours, opérations digitales et collaborations d’influenceuses : le tour-opérateur plonge les vacanciers dans l’univers Disney pour dynamiser la saison.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 1 Décembre 2025

