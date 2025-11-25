TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Reine des neiges, Pixar, Marvel : découvrez les premières images de Disney Adventure World

Rendez-vous le 29 mars 2026 pour découvrir l'univers de la Reine des Neiges !


C'est officiel, Disney Adventure World ouvrira ses portes le 29 mars 2026. Cette transformation majeure dévoilera Adventure Way, un lac spectaculaire et, surtout, le très attendu Monde de La Reine des Neiges, recréé en grandeur nature. Une extension monumentale qui promet une immersion inédite dans les univers Disney, Pixar et Marvel.


Rédigé par le Mardi 25 Novembre 2025

TAP Air Portugal
Disneyland Paris a annoncé, lundi 24 novembre 2025, lors d'une journée dédiée aux journalistes et influenceurs, que le 29 mars 2026 marquera une étape majeure dans l’histoire de la première destination touristique d’Europe.

À cette date, le Parc Walt Disney Studios deviendra officiellement Disney Adventure World, après une vaste transformation, qui lui permettra de (presque) doubler sa superficie et de profondément repenser son expérience visiteurs.

Au cœur de cette évolution, l’ouverture du Monde de La Reine des Neiges, nouvelle zone immersive inspirée de la saga à succès des studios Disney, constituera l’un des principaux points d’attraction de cette extension.

Disney Adventure World, un second parc profondément réimaginé

Autres articles
Avec Adventure Way, une nouvelle avenue centrale, 14 points de restauration et un lac de trois hectares baptisé Adventure Bay, Disney Adventure World ambitionne de redessiner l’expérience du parc à travers une narration immersive étendue à l’ensemble des zones.

Trois univers emblématiques - La Reine des Neiges, Worlds of Pixar et Marvel Avengers Campus - formeront l’ossature de ce parc réinventé, avant l’arrivée d’un quatrième monde consacré au Roi Lion.

Cette transformation s’inscrit dans un plan d’investissement de 2 milliards d’euros.

Selon Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris, le nouveau parc vise à "repousser les limites du storytelling" et à permettre aux visiteurs de "vivre leurs propres aventures dans les mondes extraordinaires Disney, Pixar et Marvel".

Arendelle recréé grandeur nature

Raiponce Tangled Spin, une toute nouvelle attraction familiale inspirée du film - Photo : A. Brille
Raiponce Tangled Spin, une toute nouvelle attraction familiale inspirée du film - Photo : A. Brille
Véritable pièce maîtresse de cette extension, le Monde de La Reine des Neiges proposera une reconstitution du Royaume d’Arendelle avec son château, son village, ses boutiques et ses paysages scandinaves.

Les visiteurs pourront assister au Festival de la Fleur de Neige, rencontrer Anna et Elsa dans une Rencontre Royale, découvrir plusieurs personnages emblématiques, et assister à un spectacle présenté sur la baie.

Une nouvelle attraction familiale, Frozen Ever After, les embarquera pour une balade musicale ponctuée d’Audio-Animatronics de dernière génération. Olaf, notamment, a été dévoilé sous la forme d’un robot nouvelle génération développé par Walt Disney Imagineering.

Le restaurant Nordic Crowns Tavern proposera une offre de restauration inspirée de la cuisine nordique, avec une large gamme de plats personnalisables. La boutique d’Arendelle présentera, quant à elle, des créations artisanales scandinaves, des vêtements aux motifs traditionnels et des souvenirs exclusifs.

Un jouet interactif inédit, Rúna le bébé troll, y sera disponible, capable d’interagir avec les visiteurs et les décors du land.

Adventure Way et Adventure Bay

The Regal View Restaurant & Lounge, un restaurant avec service à table - Photo : A. Brille
The Regal View Restaurant & Lounge, un restaurant avec service à table - Photo : A. Brille
La nouvelle artère principale du parc, Adventure Way, connectera les différents mondes immersifs et accueillera l’attraction Raiponce Tangled Spin, inspirée du Festival des Lanternes du film. Les visiteurs y embarqueront dans des gondoles tournoyantes sous un ciel illuminé.

L’avenue proposera également The Regal View Restaurant & Lounge, un restaurant avec service à table, où les visiteurs pourront rencontrer plusieurs Princesses Disney.

Le Lounge constituera par ailleurs le tout premier bar intégré au sein des deux parcs.

Autour du lac Adventure Bay, de nouvelles zones de rencontre avec les personnages verront le jour, tandis qu’un nouveau spectacle nocturne, Disney Cascade of Lights, exploitera pour la première fois un système combinant drones aquatiques et aériens.

Cette production immersive réunira effets spéciaux, pyrotechnie, projections et une bande-son originale enregistrée par un orchestre de 90 musiciens.


Lu 280 fois

Tags : disney, disneyland paris
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Les Charentes, de la vigne à l’océan : une destination œnotouristique authentique où nature,...
Dernière heure

ALEXANDRE ALARY

L'aéroport d'Amsterdam Schiphol lance un vaste programme d’investissements jusqu’en 2035

Reine des neiges, Pixar, Marvel : découvrez les premières images de Disney Adventure World

Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026

Thanksgiving 2025 : le trafic aérien américain devrait progresser de 4 %

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !

Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !
Partez en France

Partez en France

Reine des neiges, Pixar, Marvel : découvrez les premières images de Disney Adventure World

Reine des neiges, Pixar, Marvel : découvrez les premières images de Disney Adventure World
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ontario : le marché français en hausse de 5 % en septembre

Ontario : le marché français en hausse de 5 % en septembre
Production

Production

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !

Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !
AirMaG

AirMaG

L'aéroport d'Amsterdam Schiphol lance un vaste programme d’investissements jusqu’en 2035

L'aéroport d'Amsterdam Schiphol lance un vaste programme d’investissements jusqu’en 2035
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyage en réalité virtuelle : un substitut au tourisme réel ou un impératif écologique ?

Voyage en réalité virtuelle : un substitut au tourisme réel ou un impératif écologique ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"

Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos

Minor Hotels accélère en Amérique du Nord avec la nomination de Genna Panagopoulos
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026

Star Clippers lève le voile sur ses Grands Voyages 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...

SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias