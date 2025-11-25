Reine des neiges, Pixar, Marvel : découvrez les premières images de Disney Adventure World

Disneyland Paris a annoncé, lundi 24 novembre 2025, lors d'une journée dédiée aux journalistes et influenceurs, que le 29 mars 2026 marquera une étape majeure dans l’histoire de la première destination touristique d’Europe.
À cette date, le Parc Walt Disney Studios deviendra officiellement Disney Adventure World, après une vaste transformation, qui lui permettra de (presque) doubler sa superficie et de profondément repenser son expérience visiteurs.
Au cœur de cette évolution, l’ouverture du Monde de La Reine des Neiges, nouvelle zone immersive inspirée de la saga à succès des studios Disney, constituera l’un des principaux points d’attraction de cette extension.
Disney Adventure World, un second parc profondément réimaginé
Avec Adventure Way, une nouvelle avenue centrale, 14 points de restauration et un lac de trois hectares baptisé Adventure Bay, Disney Adventure World ambitionne de redessiner l’expérience du parc à travers une narration immersive étendue à l’ensemble des zones.
Trois univers emblématiques - La Reine des Neiges, Worlds of Pixar et Marvel Avengers Campus - formeront l’ossature de ce parc réinventé, avant l’arrivée d’un quatrième monde consacré au Roi Lion.
Cette transformation s’inscrit dans un plan d’investissement de 2 milliards d’euros.
Selon Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris, le nouveau parc vise à "repousser les limites du storytelling" et à permettre aux visiteurs de "vivre leurs propres aventures dans les mondes extraordinaires Disney, Pixar et Marvel".
Arendelle recréé grandeur nature
Véritable pièce maîtresse de cette extension, le Monde de La Reine des Neiges proposera une reconstitution du Royaume d’Arendelle avec son château, son village, ses boutiques et ses paysages scandinaves.
Les visiteurs pourront assister au Festival de la Fleur de Neige, rencontrer Anna et Elsa dans une Rencontre Royale, découvrir plusieurs personnages emblématiques, et assister à un spectacle présenté sur la baie.
Une nouvelle attraction familiale, Frozen Ever After, les embarquera pour une balade musicale ponctuée d’Audio-Animatronics de dernière génération. Olaf, notamment, a été dévoilé sous la forme d’un robot nouvelle génération développé par Walt Disney Imagineering.
Le restaurant Nordic Crowns Tavern proposera une offre de restauration inspirée de la cuisine nordique, avec une large gamme de plats personnalisables. La boutique d’Arendelle présentera, quant à elle, des créations artisanales scandinaves, des vêtements aux motifs traditionnels et des souvenirs exclusifs.
Un jouet interactif inédit, Rúna le bébé troll, y sera disponible, capable d’interagir avec les visiteurs et les décors du land.
Adventure Way et Adventure Bay
La nouvelle artère principale du parc, Adventure Way, connectera les différents mondes immersifs et accueillera l’attraction Raiponce Tangled Spin, inspirée du Festival des Lanternes du film. Les visiteurs y embarqueront dans des gondoles tournoyantes sous un ciel illuminé.
L’avenue proposera également The Regal View Restaurant & Lounge, un restaurant avec service à table, où les visiteurs pourront rencontrer plusieurs Princesses Disney.
Le Lounge constituera par ailleurs le tout premier bar intégré au sein des deux parcs.
Autour du lac Adventure Bay, de nouvelles zones de rencontre avec les personnages verront le jour, tandis qu’un nouveau spectacle nocturne, Disney Cascade of Lights, exploitera pour la première fois un système combinant drones aquatiques et aériens.
Cette production immersive réunira effets spéciaux, pyrotechnie, projections et une bande-son originale enregistrée par un orchestre de 90 musiciens.
Publié par Amelia Brille
