Reine des neiges, Pixar, Marvel : découvrez les premières images de Disney Adventure World

Véritable pièce maîtresse de cette extension, le Monde de La Reine des Neiges proposera une reconstitution du Royaume d’Arendelle avec son château, son village, ses boutiques et ses paysages scandinaves.



Les visiteurs pourront assister au Festival de la Fleur de Neige, rencontrer Anna et Elsa dans une Rencontre Royale, découvrir plusieurs personnages emblématiques, et assister à un spectacle présenté sur la baie.



Une nouvelle attraction familiale, Frozen Ever After, les embarquera pour une balade musicale ponctuée d’Audio-Animatronics de dernière génération. Olaf, notamment, a été dévoilé sous la forme d’un robot nouvelle génération développé par Walt Disney Imagineering.



Le restaurant Nordic Crowns Tavern proposera une offre de restauration inspirée de la cuisine nordique, avec une large gamme de plats personnalisables. La boutique d’Arendelle présentera, quant à elle, des créations artisanales scandinaves, des vêtements aux motifs traditionnels et des souvenirs exclusifs.



Un jouet interactif inédit, Rúna le bébé troll, y sera disponible, capable d’interagir avec les visiteurs et les décors du land.