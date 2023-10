Mais, la magie de Disney ne pouvait séduire tout le monde.



Les adversaires du système ne manquent pas et surtout rivalisent de combativité pour mettre à mal un empire auquel il est surtout reproché son omnipuissance, son omniprésence, sa prospérité parfois jugée sans scrupules tant elle est insolente, alors que c’est la marque qui agence le plus de confiance de la part de toute l’histoire du marketing, écrit l’essayiste Carl Hiaasen dans « La souris aux dents longues ».



Pire ! Cet essayiste écrit : « Elle nous harponne quand on est petit, et elle ne nous lâche plus ». Une critique à l’unisson de tous les détracteurs qui estiment que le monde s’est laissé peu à peu contaminer par des personnages sans épaisseur, trop optimistes et naïfs, conservateurs, incapables de s’engager et de se battre pour de grandes causes.



Ainsi, nul n’ignore que Disney se montra un anti communiste acharné et fut également taxé de racisme et d’antisémitisme dans l’atmosphère délétère de l’après-guerre.



Une chercheuse de son côté accuse les films de Disney de ne pas assez représenter la nature. Or, celle-ci considère que « moins, on représente la nature, moins celle-ci est présente dans nos imaginaires et moins on a envie de la protéger. C’est ce que l’on appelle l’extinction de l’expérience ».



Quant à la géographe Sylvie Brunel, elle a intitulé un ouvrage dans lequel elle racontait son voyage autour du monde : « La planète disneylandisée ». Elle y expliquait comment les productions de Disney contribuaient à uniformiser le tourisme dans tous les pays du monde et à transformer les territoires en véritables parcs à thèmes inspirés par la petite souris.



Mais nul ne doute que les critiques sont vaines et que l’empire Disney résistera à l’épreuve du temps…