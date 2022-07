Lunettes 3D sur le nez, assis par rangée de quatre, ils se retrouvent face à des scènes où les spider-bots se déploient de manière de plus en plus incontrôlable et risquent de ravager le campus.



Ici, pas besoin de lance-toiles, c'est la technologie de reconnaissance gestuelle qui permet de capter les mouvements des bras.



Au fur et à mesure de la mission, il devient plus difficile de neutraliser les Spider-Bots et cela se ressent dans les bras !



En fin de parcours, les recrues peuvent découvrir et comparer leurs scores. Ces derniers sont également additionnés pour donner le score réalisé en équipe.



Une attraction « addictive » et familiale, qui donne envie d'y retourner pour améliorer son score...



A noter que pour l'heure, Disneyland Paris n'est pas en mesure de confirmer si ces deux attractions seront disponibles avec le pass Disney Premier Access (coupe-file). " Il est possible que les attractions de Marvel Avengers Campus en bénéficient dans le futur, mais nous n’avons pas de date pour le moment ", nous précise le service communication.