Avis se réinvente et lance la rénovation de ses agences en Europe

La philosophie du nouveau concept est de répondre aux besoins des clients : "rapidité, flexibilité et conseils" , tout en laissant place à l’innovation.



Avec Quickpass, les clients bénéficient de guichets spécifiques pour plus de rapidité, et les membres du programme de fidélité Avis Preferred, auront un espace dédié avec un parcours plus simplifié pour accéder à leur véhicule.



Un concept de boite à clés, Kiosk en libre-service, fait aussi son apparition pour permettre aux clients de pouvoir récupérer les clés même quand l’agence est fermée.



Le Kiosk est actuellement proposé gratuitement aux membres d’Avis Preferred. A date, 11 boîtes à clés sont installées en gare et en aéroport en France, cinq fois plus de "Kiosk" sont prévus d’ici la fin de l’année.



Après la pandémie, Pierre-Olivier Bard ajoute : « il a fallu se réinventer après le Covid et réfléchir à un nouveau parcours client, caractérisé aujourd’hui par moins de papier et moins de contact ».