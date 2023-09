Disney Treasure : le nouveau navire de Disney Cruise Line

Le Disney Treasure donnera vie à de toutes nouvelles histoires, combinant des expériences uniques avec des divertissements extraordinaires, des restaurants gastronomiques et un accueil inégalé qui rendent chaque croisière si mémorable

», a déclaré Sharon Siskie, vice-présidente senior et directrice générale de Disney Cruise Line Les passagers seront entourés par les histoires Disney, avec des espaces à thème et des spectacles inspirés d’Aladdin, de Coco et Zootopie. Deà la boutique de bonbons, les voyageurs vogueront avec la magie de DisneyPour la première fois, la nostalgie et la tradition des attractions populaires des parcs à thème arriveront à bord d’un navire Disney Cruise Line avec une combinaison unique de lieux inspirés des Parcs Disney., un salon à thème près du Grand Hall, rendra hommage à l’attraction emblématique des parcs Disney, Jungle Cruise.sera le premier lieu de Disney Cruise Line inspiré par l’aventure envoûtante du film de Walt Disney de 1954 « Vingt Mille Lieues sous les mers », et la célèbre attraction des Parcs Disney qui a été ouverte à Walt Disney World.