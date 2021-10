Disneyland Paris : une toute nouvelle Parade pour Noël 2021

Ce spectacle d’environ 30 minutes a été créé spécialement pour Disneyland Paris. Chanteurs, danseurs, acrobates et percussionnistes donnent vie aux aventures de Simba, Nala, Rafiki, Timon et Pumbaa avec des chorégraphies impressionnantes et des costumes originaux

Ce spectacle nocturne est un concentré avant-gardiste de technologie, composé de son et lumière, de projections, de jets d’eau et d’effets pyrotechniques à couper le souffle. Mickey va entraîner les visiteurs tous les soirs, sur la silhouette du Château, dans un voyage captivant sur les traces des héros de chefs d’œuvre de l’animation et de films légendaires

Pour fêter Noël et la nouvelle année, Disneyland Paris présenteles 24 et 31 décembre ainsi que des brunchs les 25 décembre et 1er janvier.Une expérience au cours de laquelle les visiteurs pourront profiter de menus exceptionnels dans les restaurants des deux Parcs Disney et des Hôtels Disney.Et pour célébrer le passage à la nouvelle année, les visiteurs ayant réservé un Réveillon des Chefs dans le parc Disneyland auront également accès à la soirée du Nouvel An pour profiter d’une sélection d’attractions, en compagnie de personnages Disney.Programme détaillé et billetterie sur www.disneylandparis.com Par ailleurs, les visiteurs pourront profiter duqui aura déjà rouvert le 23 octobre 2021.".Rendez-vous chaque jour à Frontierland Theater, au Parc Disneyland, pour (re)vivre les moments culte du film Le Roi Lion avec des musiques qui ont bercé plusieurs générations réorchestrées par Disneyland Paris.Le spectacle sera également « chansigné » en langue des signes française les week-ends (selon disponibilité). Le « chansigne » est une forme d’expression qui chorégraphie les mouvements et permet de retranscrire aussi bien les paroles que l’intensité et l’émotion d’une chanson.".A partir du 21 décembre, il transportera de nouveau le public dans une dimension où les histoires de La Petite Sirène, Le Monde de Némo ou encore de La Reine des Neiges, prennent vie.Ils assisteront à une incroyable bataille navale avec le Black Pearl, le légendaire navire de Jack Sparrow mais aussi à une séquence spectaculaire dans l’hyperespace où les fans de Star Wars retrouveront le Faucon Millenium, les TIE Figthers, les Stormtroopers et bien plus encore…