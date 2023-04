Disneyland Paris : quelles nouveautés en 2023 ?

L’offre hôtelière à DisneyLand Paris va également bénéficier d’un vent de nouveautés.Dans le cadre de la transformation en cours de la première destination touristique d’Europe, Disneyland Hotel est actuellement entièrement « réinventé » de l’intérieur, et totalement rénové en façade.Il rouvrira ses portes en 2024 et proposera de découvrir les histoires et personnages royaux les plus emblématiques des classiques tels que Blanche-Neige et les Sept Nains, Aladdin, La Petite Sirène, Cendrillon, La Belle et la Bête, et La Princesse et la Grenouille, jusqu’aux succès récents tels que La Reine des Neiges, Vaiana, la Légende du Bout du Monde et Raya et le Dernier Dragon…