Disneyland Paris : notre guide pour choisir votre hôtel

Lorsqu'on envisage un séjour à Disneyland, il est impossible de faire l'impasse sur l'hébergement. On trouve de nombreux établissements hôteliers dont 5 se trouvant aux abords du parc. Pour ne rien rater des moments magiques et des belles attractions, il faudra choisir votre hôtel avec le plus grand soin. Nous vous donnons alors quelques conseils pour vous aider dans le choix de votre hébergement pour un séjour à Disneyland Paris réussi.

Rédigé par Cathie le Lundi 5 Décembre 2022

Choisissez le meilleur hôtel pour un séjour à Disneyland Paris en famille



Pour les garçons, l'hôtel New York ou encore le Newport Bay Club sont plus recommandés.

La question de l'hébergement est plus complexe lorsqu'il s'agit d'un séjour en famille. Pour éviter de fatiguer les enfants, nous vous conseillons de choisir un établissement situé dans le complexe du parc.La plupart des hôtels mettent d'ailleurs à disposition des navettes pour faciliter le transport. Si vous prévoyez de partir avec vos filles, séjourner dans un hôtel Disney , notamment le. Ce sera l'occasion pour elles d'évoluer dans un cadre luxueux digne d'un conte de fées.Pour les garçons, l'hôtel New York ou encore le Newport Bay Club sont plus recommandés.

Un thème différent pour chaque hôtel de Disneyland Le thème de l'hôtel est un point essentiel que vous devez prendre en considération au moment de choisir un hébergement à Disneyland Paris.



Le Disneyland Hotel et l'hôtel New York pour une ambiance féérique ou inspirée de l'univers Marvel Le Disneyland Hotel offre un thème féérique et donne l'impression de séjourner dans une maison de princesse. Il rime avec luxe, raffinement et haute qualité avec des chambres splendides et une belle vue sur le château. Il y a aussi l'hôtel New York à la déco sobre et chic avec des chambres ayant la taille d'une suite. Depuis 2021, l'établissement a changé de thème et tourne désormais autour de l'univers de Marvel. L'hôtel New York — The Art of Marvel garantit un séjour de luxe et un grand dépaysement. Vous y trouverez de nombreux ateliers avec les plus grands héros de Marvel.



Le Newport Bay Club et le Sequoia Lodge pour une ambiance marine ou tropicale Pour un thème purement marin, vous pouvez choisir le Newport Bay Club. Cet établissement hôtelier de Disneyland Paris se distingue par sa décoration réalisée sur une ambiance de station balnéaire de luxe des années 1900. Il est situé sur le lac Disney et son décor de bord de mer rend agréables les réveils matinaux.



Le Sequoia Lodge est aussi un hôtel que vous trouverez à Disneyland Paris. Il vous offre l'ambiance chaleureuse des forêts américaines. C'est d'ailleurs ce qui justifie son côté relaxant ainsi que son grand confort. L'hébergement est organisé en petits bâtiments autour d'un autre immense, et la déco dans l'ensemble est sobre.



L'hôtel Cheyenne et l'hôtel Santa Fe pour une ambiance Far West ou ultra colorée Si vous adorez le thème Far West, alors rendez-vous à l'hôtel Cheyenne. Il plonge les résidents dans une ambiance exclusivement western tout en rendant hommage aux grands personnages de l'Ouest américain. Ses décors sont dignes des films de cowboys. L'hôtel Santa Fe quant à lui propose le Mexique comme thème et attire l'attention par ses couleurs vives. Il vous plonge dans une agréable ambiance colorée. Pour un thème totalement nature, nous vous conseillons le Davy Crockett Ranch. Celui-ci comporte des bungalows confortables et vous propose des activités qui vous permettront de vous évader au cœur de la nature. Vous pourrez aussi profiter de son parc aquatique.



Choisissez votre hôtel à Disneyland Paris selon sa proximité du parc Pour votre séjour à Disneyland, il est également essentiel de prendre en compte la proximité des attractions. Sur ce plan, Disneyland Hotel arrive en tête de classement, car situé aux portes du parc Disneyland. Il offre une belle vue sur Main Street ainsi qu'un accès direct dans le parc. Les autres établissements se trouvent autour du lac Disney ou à proximité de la rivière Rio Grande. Les hôtels Newport Bay Club et New York se trouvent à la sortie du Disney Village, autour du lac. Il est possible de prendre la navette gratuite qui va vous déposer près du parking.



Après cela, il ne vous restera qu'à marcher un peu pour rejoindre le parc. Quant au Sequoia Lodge, il est situé de l'autre côté du lac. Bien que la navette soit une bonne option, elle est surchargée à certaines heures et dans ce cas, rentrer à pied est la meilleure solution. Il convient de souligner que le Sequoia Lodge et le Newport Bay Club se trouvent à distance égale du parc Disneyland, soit à 15 minutes de marche. L'hôtel New York se trouve quant à lui à 10 minutes. Au fond du domaine, plus précisément au bord de la rivière Rio Grande, on trouve les établissements Cheyenne et Santa Fe. Ils sont situés à 20 minutes à pied des parcs et une navette est mise à disposition pour vous emmener en moins de 10 minutes.



Quel est l'hôtel avec le meilleur rapport qualité/prix ? Le Santa Fe et le Cheyenne sont les hôtels au meilleur rapport qualité/prix à Disneyland Paris. Il s'agit d'établissements d'entrée de gamme parfaits pour une famille nombreuse du fait de leurs prix abordables. Par ailleurs, ils sont moins chers que les hôtels proches des attractions de Disney avec les promotions et avantages inclus.



Les autres hôtels partenaires proches de Disneyland Paris En dehors des hôtels situés au sein de Disneyland Paris, on distingue des hôtels partenaires qui se trouvent à l'extérieur, non loin du parc. Il y a par exemple le Radisson Blu Hotel situé à 30 minutes du parc et à 10 minutes en navette gratuite. Il se trouve sur le parcours de Golf de Disney et propose divers services : piscine, hammam, sauna, salle de sport… On peut également citer l'Adagio Marne-la-Vallée Val d'Europe situé à 10 minutes du parc en navette gratuite. Cet hôtel met à disposition de sa clientèle des studios et appartements comprenant 1 ou 2 chambres. Vous pouvez par ailleurs séjourner au :



● Vienna House Dream Castle Hotel situé à 10 minutes de Disneyland Paris (en navette gratuite) avec une belle vue sur le parc et le lac,

● Vienna House Magic Circus Hotel situé à une dizaine de minutes en navette gratuite avec pour thème le cirque,

● l'Hôtel l'Élysée Val D'Europe également à 10 minutes des parcs de Disneyland (navette gratuite) et proches du grand centre commercial Val d'Europe et de l'aquarium Sea Life,

● B & B Hôtel qui offre une belle vue sur le lac avec un beau jardin et une terrasse.



N'oubliez pas de prendre en compte le type de chambre proposé, de même que le nombre de personnes. Certains hôtels Disneyland ont des chambres pouvant accueillir 4 personnes tandis que d'autres peuvent abriter jusqu'à 8 personnes. De plus, selon les besoins de la famille, assurez-vous que l'hôtel Disneyland Paris choisi dispose d'une piscine. Certains établissements comme le Santa Fe et le Cheyenne n'en ont pas.

