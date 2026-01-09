TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Températures records, risque d’incendies : l'Australie en "alerte rouge"

Une situation jugée "catastrophique" dans le sud du pays


Le sud de l’Australie fait face à une vague de chaleur exceptionnelle, avec des températures frôlant les 50°C et des conditions jugées "catastrophiques" par les autorités. Alors que les premiers feux de brousse ont déjà ravagé des dizaines de milliers d’hectares, les services d’urgence redoutent une situation pire encore que celle du Black Summer de 2019-2020.


Rédigé par le Vendredi 9 Janvier 2026

Des dizaines de villes menacées par les incendies dans le sud-est de l’Australie - Depositphotos @Tijuana2014
Des dizaines de villes menacées par les incendies dans le sud-est de l’Australie - Depositphotos @Tijuana2014
TAP Air Portugal
Jeudi 8 janvier 2026, le sud de l’Australie a enregistré des températures inédites.

Selon The Guardian Australia, le mercure a atteint 48,2°C à l’aérodrome de Wudinna (Australie-Méridionale), 45,9°C à Walpeup (Victoria) et 45,9°C à Hay (Nouvelle-Galles du Sud).

Des records qui pourraient encore être battus, les services météorologiques annonçant une journée de vendredi 9 janvier encore plus chaude.

Cette vague de chaleur est qualifiée par la presse australienne de "pire depuis celle de 2019-2020", période marquée par les incendies dévastateurs du Black Summer.

Face à cette situation, les autorités ont déclenché l’index "catastrophique", aussi appelé "alerte rouge", le niveau le plus élevé sur l’échelle des risques d’incendie.

Alerte rouge en Australie : des feux déjà hors de contrôle dans le Victoria

Autres articles
Outre la chaleur extrême, des vents pouvant atteindre 90 km/h sont attendus, aggravant considérablement le danger.

"Les conditions étaient extrêmes hier. Elles sont catastrophiques aujourd’hui", a averti Jason Heffernan, chef des pompiers de l’État de Victoria au sein de la Country Fire Authority.

Plusieurs foyers d'incendie ont d’ores et déjà été signalés, entraînant les premières évacuations dans le nord de l’État de Victoria.

Près de 28 000 à 30 000 hectares ont déjà brûlé, notamment à environ 150 kilomètres au nord de Melbourne. Un incendie près de l’autoroute Hume, à Longwood, a causé la mort de bétail et détruit de nombreux bâtiments.

Un autre feu progresse également en direction de la Nouvelle-Galles du Sud.

Pour Tim Wiebusch, responsable de la gestion des urgences de l’État de Victoria, la situation rappelle de sombres souvenirs. "La dernière fois que nous avons connu des prévisions aussi dramatiques, c’était le 21 novembre 2019. Nous connaissons l’ampleur dévastatrice observée lors des incendies de 2019-2020."

Lors du Black Summer, plus de 10 000 incendies avaient été recensés dans le sud-est du pays. Le bilan avait été colossal, 24 millions d’hectares brûlés, 33 morts directs, plus de 400 indirects, 3 000 bâtiments détruits et près de 3 milliards d’animaux vertébrés tués ou déplacés.

Appel à la vigilance pour les voyageurs

Les autorités australiennes appellent à la plus grande prudence, notamment pour les déplacements dans le sud-est du pays.

Les voyageurs sont invités à suivre scrupuleusement les consignes locales et à se tenir informés de l’évolution de la situation.

A lire aussi : Voyage annulé à cause d’un incendie : quelles sont les règles ?


Lu 243 fois

Tags : australie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 9 Janvier 2026 - 12:30 Naga Travel Maroc rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Vendredi 9 Janvier 2026 - 10:35 Nordic Workshop : les destinations nordiques à Paris

Brand News DestiMaG

Tahiti Tourisme : les temps forts de 2025 et les rendez-vous professionnels à venir en 2026

Tahiti Tourisme : les temps forts de 2025 et les rendez-vous professionnels à venir en 2026
L’année 2025 s’inscrit comme une année de consolidation pour la destination Tahiti Et Ses Îles,...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Températures records, risque d’incendies : l'Australie en "alerte rouge"

Le Salon du Voyage revient à Albi le 10 janvier 2026

Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes

A350 : alerte sur la fiabilité des radars météo

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
AirMaG

AirMaG

Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien

Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien
CruiseMaG

CruiseMaG

Quatre mois autour du monde avec leurs enfants : leur pari fou à bord d'un paquebot

Quatre mois autour du monde avec leurs enfants : leur pari fou à bord d'un paquebot
Distribution

Distribution

Le Salon du Voyage revient à Albi le 10 janvier 2026

Le Salon du Voyage revient à Albi le 10 janvier 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
La Travel Tech

La Travel Tech

AirPlus International s’associe à Crédit Agricole CIB

AirPlus International s’associe à Crédit Agricole CIB
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron
Partez en France

Partez en France

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?
Production

Production

Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)

Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
TravelJobs

Emploi & Formation

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias