Températures records, risque d’incendies : l'Australie en "alerte rouge"

Des dizaines de villes menacées par les incendies dans le sud-est de l’Australie - Depositphotos @Tijuana2014
Jeudi 8 janvier 2026, le sud de l’Australie a enregistré des températures inédites.
Selon The Guardian Australia, le mercure a atteint 48,2°C à l’aérodrome de Wudinna (Australie-Méridionale), 45,9°C à Walpeup (Victoria) et 45,9°C à Hay (Nouvelle-Galles du Sud).
Des records qui pourraient encore être battus, les services météorologiques annonçant une journée de vendredi 9 janvier encore plus chaude.
Cette vague de chaleur est qualifiée par la presse australienne de "pire depuis celle de 2019-2020", période marquée par les incendies dévastateurs du Black Summer.
Face à cette situation, les autorités ont déclenché l’index "catastrophique", aussi appelé "alerte rouge", le niveau le plus élevé sur l’échelle des risques d’incendie.
Alerte rouge en Australie : des feux déjà hors de contrôle dans le Victoria
Outre la chaleur extrême, des vents pouvant atteindre 90 km/h sont attendus, aggravant considérablement le danger.
"Les conditions étaient extrêmes hier. Elles sont catastrophiques aujourd’hui", a averti Jason Heffernan, chef des pompiers de l’État de Victoria au sein de la Country Fire Authority.
Plusieurs foyers d'incendie ont d’ores et déjà été signalés, entraînant les premières évacuations dans le nord de l’État de Victoria.
Près de 28 000 à 30 000 hectares ont déjà brûlé, notamment à environ 150 kilomètres au nord de Melbourne. Un incendie près de l’autoroute Hume, à Longwood, a causé la mort de bétail et détruit de nombreux bâtiments.
Un autre feu progresse également en direction de la Nouvelle-Galles du Sud.
Pour Tim Wiebusch, responsable de la gestion des urgences de l’État de Victoria, la situation rappelle de sombres souvenirs. "La dernière fois que nous avons connu des prévisions aussi dramatiques, c’était le 21 novembre 2019. Nous connaissons l’ampleur dévastatrice observée lors des incendies de 2019-2020."
Lors du Black Summer, plus de 10 000 incendies avaient été recensés dans le sud-est du pays. Le bilan avait été colossal, 24 millions d’hectares brûlés, 33 morts directs, plus de 400 indirects, 3 000 bâtiments détruits et près de 3 milliards d’animaux vertébrés tués ou déplacés.
Appel à la vigilance pour les voyageurs
Les autorités australiennes appellent à la plus grande prudence, notamment pour les déplacements dans le sud-est du pays.
Les voyageurs sont invités à suivre scrupuleusement les consignes locales et à se tenir informés de l’évolution de la situation.
A lire aussi : Voyage annulé à cause d'un incendie : quelles sont les règles ?
Publié par Amelia Brille
