Températures records, risque d’incendies : l'Australie en "alerte rouge"





Selon The Guardian Australia, le mercure a atteint 48,2°C à l’aérodrome de Wudinna (Australie-Méridionale), 45,9°C à Walpeup (Victoria) et 45,9°C à Hay (Nouvelle-Galles du Sud).



Des records qui pourraient encore être battus, les services météorologiques annonçant une journée de vendredi 9 janvier encore plus chaude.



Cette vague de chaleur est qualifiée par la presse australienne de " pire depuis celle de 2019-2020 ", période marquée par les incendies dévastateurs du Black Summer.



Alerte rouge en Australie : des feux déjà hors de contrôle dans le Victoria