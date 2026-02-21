Bons plans : le Pass Marsien s'étend à 40 stations de montagne pour booster le printemps

Des massifs des Pyrénées aux Alpes, en passant par les Vosges et le Massif Central, cette campagne met en lumière la diversité des expériences proposées par les stations françaises, bien au-delà du ski

Initié dans les Pyrénées pendant la saison hivernale 2024-2025,se nationalise.En, cette opération portée par France Montagnes, sera proposée dansautour d’un objectif commun :auprès du grand public.", explique France Montagnes dans un communiqué.Mais comment ça marche ? Avec l’achat d’un forfait, les skieurs bénéficient d’une, à utiliser dans la station choisie (.).Chaque station participante a élaboré ses bons plans, réductions, avantages exclusifs et gratuités. La liste des stations participantes ainsi que le contenu de leur Pass Marsien sont à retrouver en détail sur la page dédiée www.pass-marsien.fr/. Avec des températures plus douces et des journées plus longues - jusqu’à 4 heures de lumière supplémentaire par jour - les vacanciers peuvent ainsi prolonger le plaisir sur les pistes, en terrasse ou lors d’une activité en montagne.