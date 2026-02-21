Bons plans : le Pass Marsien s'étend à 40 stations de montagne pour booster le printemps

Le Pass Marsien débarque en mars et avril 2026, dans plus de 40 stations de montagne françaises - Illustration France Montagnes, le Pass Marsien
Initié dans les Pyrénées pendant la saison hivernale 2024-2025, le Pass Marsien se nationalise.
En mars et avril 2026, cette opération portée par France Montagnes, sera proposée dans plus de 40 stations françaises autour d’un objectif commun : promouvoir les séjours en montagne durant les mois de mars et avril auprès du grand public.
"Des massifs des Pyrénées aux Alpes, en passant par les Vosges et le Massif Central, cette campagne met en lumière la diversité des expériences proposées par les stations françaises, bien au-delà du ski", explique France Montagnes dans un communiqué.
Mais comment ça marche ? Avec l’achat d’un forfait, les skieurs bénéficient d’une multitude de privilèges associés, à utiliser dans la station choisie (entrée à la patinoire, ticket de cinéma, boisson offerte, location de matériel à prix réduit, accès à la piscine, au spa ou à la balnéo, forfait VTT, etc.).
Chaque station participante a élaboré ses bons plans, réductions, avantages exclusifs et gratuités. La liste des stations participantes ainsi que le contenu de leur Pass Marsien sont à retrouver en détail sur la page dédiée www.pass-marsien.fr/.
Avec des températures plus douces et des journées plus longues - jusqu’à 4 heures de lumière supplémentaire par jour - les vacanciers peuvent ainsi prolonger le plaisir sur les pistes, en terrasse ou lors d’une activité en montagne.
En mars et avril 2026, cette opération portée par France Montagnes, sera proposée dans plus de 40 stations françaises autour d’un objectif commun : promouvoir les séjours en montagne durant les mois de mars et avril auprès du grand public.
"Des massifs des Pyrénées aux Alpes, en passant par les Vosges et le Massif Central, cette campagne met en lumière la diversité des expériences proposées par les stations françaises, bien au-delà du ski", explique France Montagnes dans un communiqué.
Mais comment ça marche ? Avec l’achat d’un forfait, les skieurs bénéficient d’une multitude de privilèges associés, à utiliser dans la station choisie (entrée à la patinoire, ticket de cinéma, boisson offerte, location de matériel à prix réduit, accès à la piscine, au spa ou à la balnéo, forfait VTT, etc.).
Chaque station participante a élaboré ses bons plans, réductions, avantages exclusifs et gratuités. La liste des stations participantes ainsi que le contenu de leur Pass Marsien sont à retrouver en détail sur la page dédiée www.pass-marsien.fr/.
Avec des températures plus douces et des journées plus longues - jusqu’à 4 heures de lumière supplémentaire par jour - les vacanciers peuvent ainsi prolonger le plaisir sur les pistes, en terrasse ou lors d’une activité en montagne.
Une campagne décalée pour attirer une nouvelle clientèle en mars-avril
Autres articles
Avec le Pass Marsien, France Montagnes souhaite renouveler l’image des séjours en montagne en mars/avril, en adoptant un ton ludique pour capter l’attention d’un public jeune.
Introduite sur les réseaux sociaux, l’opération suit les aventures d’un « petit marsien » préparant son voyage vers la Terre avant d’atterrir dans les massifs français.
Sur les skis, à VTT ou en peignoir direction le spa, ce visiteur venu de Mars invite les Terriens à découvrir la diversité des expériences et des offres proposées en montagne avec ce message : si même un Marsien fait le déplacement, pourquoi pas eux ?
Lire aussi : Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !
Introduite sur les réseaux sociaux, l’opération suit les aventures d’un « petit marsien » préparant son voyage vers la Terre avant d’atterrir dans les massifs français.
Sur les skis, à VTT ou en peignoir direction le spa, ce visiteur venu de Mars invite les Terriens à découvrir la diversité des expériences et des offres proposées en montagne avec ce message : si même un Marsien fait le déplacement, pourquoi pas eux ?
Lire aussi : Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !