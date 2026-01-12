Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !

Amplifier la diversification

Doter les stations d’une gouvernance économique

« Diversification » : c’est le mot qui désigne la volonté unanime des stations de proposer, hiver comme été, des activités complémentaires aux activités de neige. Cette diversification est utile pour les territoires et souhaitée par les clients qui sont toujours friands de diversité.Pour autant, il serait erroné de croire que ces activités pourraient venir à remplacer le ski, si celui-ci venait à disparaître. D’une part le pouvoir d’attraction du VTT, des activités aqua-ludiques et autres promenades est très inférieur à l’attractivité du ski. D’autre part la rentabilité intrinsèque de ces activités est souvent marginale, ou négative, ne permettant pas d’induire une fréquentation autonome, de générer des recettes fiscales pour les collectivités ou encore de donner la capacité d’autofinancement dont les professionnels ont besoin pour investir.Les exploitants de remontées mécaniques, pour ce qui les concerne, réalisent en moyenne 95% de leur chiffre d’affaires en hiver, les magasins de sport 85% (7) et les hébergeurs 75% (8).Des chiffres qui traduisent à quel point l’économie des stations de montagne continue et continuera durablement à reposer sur l’hiver, la neige et le ski.En France, à l’exception de quelques sites intégrés, la gouvernance des destinations touristiques en montagne et ailleurs reste généralement très éclatée. Les stations de montagne confirment cette règle générale, à ceci près que la loi a donné aux remontées mécaniques un statut de service public à caractère industriel et commercial.Il en résulte que le domaine skiable, qui est central pour ces destinations, est soit exploité par la collectivité elle-même, soit a minima gouverné par un cahier des charges imposé par la collectivité (tarifs, ouvertures, redevances et investissements – lesquels investissements représentent en moyenne 25% du chiffre d’affaires des domaines skiables).Cette spécificité française (unique dans le monde), dote les domaines skiables d’une gouvernance politique, mais les prive aussi en partie de l’agilité nécessaire pour s’adapter rapidement aux évolutions en cours. Elle ne suffit pas non plus à donner aux nombreux autres acteurs économiques de la station la cohésion et l’unité nécessaires pour relever les défis à venir. Or l’avenir sera collectif ou il ne sera pas.Différentes initiatives existent pour corriger ce handicap, parmi lesquelles on citera:, l’association qui rassemble toutes les fédérations et les élus des stations de montagne sous l’égide des maires, un label de stations de montagne d’avenir, porté par l’association Mountain Riders, et dont la première exigence est de formuler une stratégie territoriale de développement partagée, dont les professionnels espèrent qu’ils génèreront un enthousiasme et une fierté égale à celle des JO de Paris en 2024 !