Le premier Hyatt Regency d'Italie ouvrira à Rome en avril 2026

Le Hyatt Regency Rome Central sera le toutFondée en 1957 par Jay Pritzker, Hyatt Hotels Corporation a débuté comme un petit motel près de l’aéroport international de Los Angeles, basé sur la conviction que l’hospitalité rapproche les gens.Hyatt Hotels Corporation est aujourd'hui la, selon le classement 2025 publié par MKG consulting.Elle exploitetout inclus dans plus de 80 pays sur six continents, regroupant plus de 30 marques mondiales. Son siège se trouve à Chicago (Illinois), aux États-Unis.