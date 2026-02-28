Le premier Hyatt Regency d'Italie ouvrira à Rome en avril 2026

Niché sur l’Esquilin, l’une des sept mythiques collines de Rome, le Hyatt Regency Rome Central ouvrira ses portes le 27 avril 2026.
Cette adresse 5 étoiles, qui se veut résolument contemporaine, compte séduire aussi bien la clientèle loisirs que les voyageurs d’affaires.
Imaginé par le Studio Moren et le Studio Aelan, le design intérieur de l'hôtel entend célébrer le renouveau créatif de la capitale italienne.
L’établissement proposera 238 chambres, dont 20 suites, réparties sur six étages. Plusieurs d’entre elles offriront des balcons et terrasses, ouverts sur la cour intérieure ou sur les panoramas emblématiques de la Ville éternelle.
Le Hyatt Regency Rome Central abritera Niroma, une table signature proposant une cuisine contemporaine japonaise et CIAO, BROOKLYN! , un bar italo-américain.
Ce cinq étoiles disposera aussi d'un espace bien-être, le Altea Spa & Fitness ainsi que d'une piscine de 20 mètres et son Pool Bar.
Point d’orgue du projet, le Hyatt Regency Rome Central s'enorgueillit de disposer de Piano Sette, le plus vaste rooftop multi-expérientiel de Rome : un belvédère spectaculaire de 2 200 m² accessible à tous, du matin au soir, offrant une vue panoramique.
Premier Hyatt Regency en Italie
Le Hyatt Regency Rome Central sera le tout premier établissement de la marque Hyatt Regency en Italie.
Fondée en 1957 par Jay Pritzker, Hyatt Hotels Corporation a débuté comme un petit motel près de l’aéroport international de Los Angeles, basé sur la conviction que l’hospitalité rapproche les gens.
Hyatt Hotels Corporation est aujourd'hui la onzième chaîne internationale d'hôtels, selon le classement 2025 publié par MKG consulting.
Elle exploite plus de 1 450 hôtels et complexes tout inclus dans plus de 80 pays sur six continents, regroupant plus de 30 marques mondiales. Son siège se trouve à Chicago (Illinois), aux États-Unis.
