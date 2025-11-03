TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Hyatt dévoile ses prochaines ouvertures en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

Dix nouvelles adresses d’ici 2026


Le groupe Hyatt poursuit sa stratégie d’expansion à l’international avec une série d’ouvertures d’hôtels annoncées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour fin 2025 et 2026.


Rédigé par le Mardi 4 Novembre 2025

Hyatt accélère son expansion en EMEA - Depositphotos.com, @CUNDO
Hyatt accélère son expansion en EMEA - Depositphotos.com, @CUNDO
L’année 2025 marque une étape importante pour Hyatt, avec l’ouverture de plusieurs établissements emblématiques à travers la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

A commencer par le Royaume d’Arabie Saoudite qui s’impose comme un axe de développement majeur pour le groupe.

Sur l’île de Shura, deux projets d’envergure verront le jour : Miraval The Red Sea, un sanctuaire bien-être réservé aux adultes, et le Grand Hyatt The Red Sea, un resort de 430 chambres, tous deux attendus entre fin 2025 et 2026.

À AlUla, site emblématique du patrimoine saoudien, le Hyatt Place AlUla sera le premier établissement de la marque dans la région. Avec ses 215 chambres modernes et ses infrastructures dédiées aux loisirs et aux affaires, il participera à la montée en puissance touristique du royaume.

À noter qu'à Dubaï, le Grand Hyatt inaugurera au quatrième trimestre Sixteen attractions, un parc aquatique de 20 000 m² mêlant sensations fortes et détente, avec un lagon de sable naturel, une piscine à vagues et le premier triple FlowRider de la région.

Une année 2025 sous le signe du renouveau

Dans le même temps, Hyatt renforcera sa présence dans le sud de l’Europe avec plusieurs adresses d’exception.

À Lisbonne, l’Andaz Lisbonne ouvrira ses portes sur la Praça do Comércio. Installé dans un bâtiment historique mêlant influences mauresques et architecture pombaline, l’établissement de 256 chambres rend hommage à l’histoire cosmopolite de la capitale portugaise.

Un second établissement portugais, le Hyatt Regency Vilamoura Algarve, viendra compléter l’offre haut de gamme du groupe. Il proposera 257 chambres et suites rénovées, un steakhouse, un spa et plusieurs bars et piscines.

En Italie, le Hyatt Regency Rome Central, à proximité du Colisée, combinera design contemporain et confort urbain. L’hôtel offrira 238 chambres, un rooftop avec piscine et une offre complète d’espaces modulables pour les événements d’affaires.

La France accueillera elle aussi une nouvelle adresse Hyatt, avec le Hyatt Centric Reims. Cet établissement de 155 chambres, situé près de la cathédrale Notre-Dame, proposera une expérience conjuguant patrimoine et modernité.

Enfin, en Allemagne, le Kennedy89, The Unbound Collection by Hyatt, rendra hommage à John F. Kennedy et à son passage historique à Francfort. Ce boutique-hôtel de 181 chambres, dont 68 suites avec balcon, se distinguera par un rooftop offrant une vue panoramique sur la skyline de la ville.

Londres, Séville et Lisbonne... les capitales à l’honneur en 2026

En 2026, Hyatt poursuivra sur sa lancée avec plusieurs ouvertures dans des capitales européennes.

À Londres, le Hyatt Regency London Olympia proposera un accès direct aux espaces événementiels du centre Olympia, dans un cadre moderne et connecté.

À Séville, le Thompson Sevilla marquera la première implantation de Hyatt dans la ville andalouse. Avec ses 101 chambres, son rooftop et son design inspiré de la culture locale, l’hôtel s’annonce comme un futur lieu de vie incontournable.

Enfin, The Standard Lisbonne promet une expérience à la croisée de l’art, de la musique et de la gastronomie, dans un bâtiment historique réinventé pour accueillir la clientèle locale et internationale.


Lu 210 fois

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
