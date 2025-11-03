Hyatt dévoile ses prochaines ouvertures en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

En 2026, Hyatt poursuivra sur sa lancée avec plusieurs ouvertures dans des capitales européennes.



À Londres, le Hyatt Regency London Olympia proposera un accès direct aux espaces événementiels du centre Olympia, dans un cadre moderne et connecté.



À Séville, le Thompson Sevilla marquera la première implantation de Hyatt dans la ville andalouse. Avec ses 101 chambres, son rooftop et son design inspiré de la culture locale, l’hôtel s’annonce comme un futur lieu de vie incontournable.



Enfin, The Standard Lisbonne promet une expérience à la croisée de l’art, de la musique et de la gastronomie, dans un bâtiment historique réinventé pour accueillir la clientèle locale et internationale.