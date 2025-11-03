Hyatt Centric ouvre un premier hôtel en France !

Le premier Hyatt Centric France a ouvert ses portes mardi 4 novembre, dans la ville de Reims.
Situé en centre-ville, le Hyatt Centric Reims se trouve face au canal de l’Aisne-Marne et à proximité des principaux sites culturels de la ville. Il est également à proximité de plusieurs monuments.
La cathédrale Notre-Dame de Reims, le Palais du Tau et plusieurs maisons de champagne sont accessibles à pied, dans un périmètre d’environ quinze minutes.
Michel Morauw, Managing Director, EAME North, Hyatt, a déclaré :« Nous sommes ravis d'accueillir Hyatt Centric Reims dans notre portefeuille européen, ce qui reflète notre stratégie de croissance dans la région.
Cette ouverture marque une étape importante dans l'expansion stratégique de la marque Hyatt Centric, car elle nous permet de répondre à la demande croissante des clients qui recherchent des hébergements plus modernes et propices à l'exploration. »
Situé en centre-ville, le Hyatt Centric Reims se trouve face au canal de l’Aisne-Marne et à proximité des principaux sites culturels de la ville. Il est également à proximité de plusieurs monuments.
La cathédrale Notre-Dame de Reims, le Palais du Tau et plusieurs maisons de champagne sont accessibles à pied, dans un périmètre d’environ quinze minutes.
Michel Morauw, Managing Director, EAME North, Hyatt, a déclaré :« Nous sommes ravis d'accueillir Hyatt Centric Reims dans notre portefeuille européen, ce qui reflète notre stratégie de croissance dans la région.
Cette ouverture marque une étape importante dans l'expansion stratégique de la marque Hyatt Centric, car elle nous permet de répondre à la demande croissante des clients qui recherchent des hébergements plus modernes et propices à l'exploration. »
Hyatt Centric Reims : 155 chambres
Autres articles
-
Hyatt dévoile ses prochaines ouvertures en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique
-
Hyatt débarque en Zambie avec le Hyatt Regency Lusaka The Pamodzi
-
Estonie : Hyatt arrive dans les pays baltes avec le Hyatt Place Tallinn
-
Hyatt accélère son développement grâce à l’acquisition de Playa Hotels
-
Hyatt dévoile un nouvel hôtel dans les Baléares
Le Hyatt Centric Reims dispose de 155 chambres et suites. Leur aménagement s’inspire des paysages viticoles régionaux.
Chaque chambre comprend “une douche à l’italienne et une télévision à écran plat”.
Le Hyatt Centric Reims comprend aussi huit salles de réunion modulables destinées à l’organisation de séminaires, conférences ou réceptions. Une équipe dédiée assure également la coordination des événements.
« Nous sommes ravis d'accueillir nos clients au Hyatt Centric Reims, le premier hôtel de la marque Hyatt Centric en France », a déclaré Nicolas Benfodda, General Manager, Hyatt Centric Reims.
À lire aussi : Hyatt accélère son développement grâce à l’acquisition de Playa Hotels
Chaque chambre comprend “une douche à l’italienne et une télévision à écran plat”.
Le Hyatt Centric Reims comprend aussi huit salles de réunion modulables destinées à l’organisation de séminaires, conférences ou réceptions. Une équipe dédiée assure également la coordination des événements.
« Nous sommes ravis d'accueillir nos clients au Hyatt Centric Reims, le premier hôtel de la marque Hyatt Centric en France », a déclaré Nicolas Benfodda, General Manager, Hyatt Centric Reims.
À lire aussi : Hyatt accélère son développement grâce à l’acquisition de Playa Hotels