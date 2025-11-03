TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Hyatt Centric ouvre un premier hôtel en France !

Hyatt Centric France ouvre à Reims, une première pour la France


Le groupe hôtelier Hyatt annonce l’ouverture du Hyatt Centric Reims. L'ouverture de cet hôtel soutient la croissance mondiale de la marque Hyatt Centric, qui prévoit d'étendre sa présence de 50 % d'ici la fin 2029.


Rédigé par le Mercredi 5 Novembre 2025

Le premier Hyatt Centric France a ouvert ses portes mardi 4 novembre, dans la ville de Reims.

Situé en centre-ville, le Hyatt Centric Reims se trouve face au canal de l’Aisne-Marne et à proximité des principaux sites culturels de la ville. Il est également à proximité de plusieurs monuments.

La cathédrale Notre-Dame de Reims, le Palais du Tau et plusieurs maisons de champagne sont accessibles à pied, dans un périmètre d’environ quinze minutes.

Michel Morauw, Managing Director, EAME North, Hyatt, a déclaré :« Nous sommes ravis d'accueillir Hyatt Centric Reims dans notre portefeuille européen, ce qui reflète notre stratégie de croissance dans la région.

Cette ouverture marque une étape importante dans l'expansion stratégique de la marque Hyatt Centric, car elle nous permet de répondre à la demande croissante des clients qui recherchent des hébergements plus modernes et propices à l'exploration. »

Hyatt Centric Reims : 155 chambres

Le Hyatt Centric Reims dispose de 155 chambres et suites. Leur aménagement s’inspire des paysages viticoles régionaux.

Chaque chambre comprend “une douche à l’italienne et une télévision à écran plat”.

Le Hyatt Centric Reims comprend aussi huit salles de réunion modulables destinées à l’organisation de séminaires, conférences ou réceptions. Une équipe dédiée assure également la coordination des événements.

« Nous sommes ravis d'accueillir nos clients au Hyatt Centric Reims, le premier hôtel de la marque Hyatt Centric en France », a déclaré Nicolas Benfodda, General Manager, Hyatt Centric Reims.

Hyatt accélère son développement grâce à l'acquisition de Playa Hotels

