Hyatt Centric ouvre un premier hôtel en France !

“une douche à l’italienne et une télévision à écran plat”

Nous sommes ravis d'accueillir nos clients au Hyatt Centric Reims, le premier hôtel de la marque Hyatt Centric en France

LeReims dispose dechambres et suites. Leur aménagement s’inspire des paysages viticoles régionaux.Chaque chambre comprendLe Hyatt Centric Reims comprend aussimodulables destinées à l’organisation de séminaires, conférences ou réceptions. Une équipe dédiée assure également la coordination des événements.», a déclaré