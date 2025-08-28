TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Hyatt accélère son développement grâce à l’acquisition de Playa Hotels

Une croissance modérée mais une stratégie renforcée


Porté par la croissance de son parc hôtelier et l’acquisition stratégique de Playa Hotels, Hyatt enregistre un deuxième trimestre 2025 en progression modérée. Malgré un contexte de ralentissement du RevPAR, le groupe mise sur le segment du luxe tout compris et une stratégie "asset-light" pour soutenir sa performance d’ici la fin de l’année.


Rédigé par le Vendredi 29 Août 2025

Hyatt enregistre un deuxième trimestre 2025 en progression modérée - Depositphotos.com @stnazkul
Hyatt enregistre un deuxième trimestre 2025 en progression modérée - Depositphotos.com @stnazkul
Hyatt Hotels Corporation a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2025, marqués par une hausse de 1,6% du revenu par chambre disponible (RevPAR) sur l’ensemble de son réseau par rapport à la même période l’an dernier.

Le Groupe a enregistré un résultat net de 3 millions USD et un résultat net ajusté de 66 millions USD, avec un bénéfice par action dilué ajusté de 0,68 USD.

La croissance nette du nombre de chambres atteint 11,8%, dont 6,5% hors acquisitions, et les commissions brutes s’élèvent à 301 millions USD, en hausse de 9,5% sur un an.

L’EBITDA ajusté ressort à 303 millions USD, en légère baisse par rapport au trimestre précédent mais en progression de 9% après ajustement des cessions réalisées en 2024.

L’acquisition stratégique de Playa Hotels

Au deuxième trimestre, Hyatt a ouvert 8 920 chambres, dont 2 600 liées à l’acquisition de Playa Hotels.

Parmi les inaugurations marquantes figurent le Hyatt Regency Zadar (Croatie), le Dreams Rose Hall Resort & Spa, le Zélia Halkidiki et l’AluaSoul Sunny Beach.

Le Groupe a également dévoilé une nouvelle marque haut de gamme, Unscripted by Hyatt, visant à dynamiser les projets de conversion et de réutilisation d’actifs existants.

Finalisée le 17 juin 2025 pour 2,6 milliards USD, cette opération s’accompagne d’un accord de vente du portefeuille immobilier acquis à Tortuga Resorts pour 2 milliards USD. Hyatt conservera la gestion de 13 des 15 complexes concernés via des contrats de 50 ans.

Cette transaction, qui devrait être bouclée d’ici fin 2025, s’inscrit dans la stratégie « asset-light » du Groupe, centrée sur les revenus durables et la valorisation à long terme.

Des perspectives 2025 prudentes mais optimistes

Pour l’ensemble de l’exercice 2025, Hyatt prévoit une croissance du RevPAR comprise entre 1% et 3% et une progression nette du nombre de chambres hors acquisitions de 6% à 7%.

L’EBITDA ajusté devrait se situer entre 1,085 et 1,130 milliard USD, soit une hausse de 7% à 11% après ajustement des actifs vendus. Le Groupe anticipe un retour de capital aux actionnaires d’environ 300 millions USD sous forme de dividendes et de rachats d’actions.

Mark S. Hoplamazian, président et directeur général, se dit "encouragé par les récentes tendances en matière de réservations" et optimiste pour une amélioration des performances au quatrième trimestre et en 2026.


