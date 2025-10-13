Albufeira veut verdir son image avec la certification EarthCheck

Selon The Portugal News, Albufeira est l'une des destinations touristiques les plus prisées du Portugal. En juin 2025, la ville a enregistré près de 900 000 nuitées, représentant 11,1 % du total national et plus d'un tiers du total de la région de l'Algarve.
Albufeira cherche à faire évoluer son image. Longtemps associée au tourisme balnéaire festif, la ville veut désormais attirer une clientèle familiale et sensible aux questions environnementales.
« Nous sommes très bien positionnés sur le soleil, la plage et la nuit. Mais aujourd’hui, nous devons aller plus loin et proposer autre chose », explique Vitor Vieira, vice-président du bureau de tourisme de la ville.
EarthCheck, un objectif encore en construction
Il y a un mois, la municipalité a lancé les démarches pour rejoindre le processus de certification EarthCheck.
Cette référence mondiale en matière de tourisme durable impose des critères exigeants liés à la gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets et à l’implication des acteurs locaux.
« Ce n’est pas seulement pour les touristes, c’est aussi pour nous-mêmes. Vivre dans un environnement propre et préservé, c’est essentiel pour les habitants », insiste Vitor Vieira.
Des expériences plus proches de la nature
Pour convaincre, la ville mise sur une nouvelle gamme d’expériences centrées sur l’environnement : circuits à pied et à vélo, visites de vignobles, plongée, gastronomie locale, ou encore découverte du patrimoine naturel et paléontologique de la région.
Objectif : montrer qu’Albufeira ne se limite pas à ses plages et à ses soirées animées, mais peut aussi offrir des séjours paisibles, authentiques et durables.
Une transition difficile
Cette évolution « ne sera pas immédiate, souligne le vice-président en charge du tourisme, notre image festive reste et restera ce qu'elle est. Vendre cet aspect de la ville est toujours plus simple, mais nous, nous préférons investir pour montrer l’histoire et l’environnement. C’est plus complexe à commercialiser, mais beaucoup plus valorisant ».
En adoptant cette approche progressive, Albufeira cherche à devenir, dans les années à venir, une destination capable de concilier attractivité économique, diversité d’offres et préservation de son patrimoine naturel et culturel.
