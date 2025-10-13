Albufeira veut verdir son image avec la certification EarthCheck

Cette évolution « ne sera pas immédiate , souligne le vice-président en charge du tourisme, notre image festive reste et restera ce qu'elle est. Vendre cet aspect de la ville est toujours plus simple, mais nous, nous préférons investir pour montrer l’histoire et l’environnement. C’est plus complexe à commercialiser, mais beaucoup plus valorisant ».



En adoptant cette approche progressive, Albufeira cherche à devenir, dans les années à venir, une destination capable de concilier attractivité économique, diversité d’offres et préservation de son patrimoine naturel et culturel.