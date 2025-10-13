TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Albufeira veut verdir son image avec la certification EarthCheck

EarthCheck, pour un visage plus authentique de l'Algarve


Réputée pour ses plages et sa vie nocturne, Albufeira veut désormais se distinguer comme une destination durable. La station balnéaire de l’Algarve a entamé le processus de certification EarthCheck, avec l’objectif de proposer un tourisme plus qualitatif et proche de l’environnement.


Rédigé par le Mardi 14 Octobre 2025

Selon The Portugal News, Albufeira est l'une des destinations touristiques les plus prisées du Portugal. En juin 2025, la ville a enregistré près de 900 000 nuitées, représentant 11,1 % du total national et plus d'un tiers du total de la région de l'Algarve.
Selon The Portugal News, Albufeira est l'une des destinations touristiques les plus prisées du Portugal. En juin 2025, la ville a enregistré près de 900 000 nuitées, représentant 11,1 % du total national et plus d'un tiers du total de la région de l'Algarve.
Aerticket
Albufeira cherche à faire évoluer son image. Longtemps associée au tourisme balnéaire festif, la ville veut désormais attirer une clientèle familiale et sensible aux questions environnementales.

« Nous sommes très bien positionnés sur le soleil, la plage et la nuit. Mais aujourd’hui, nous devons aller plus loin et proposer autre chose », explique Vitor Vieira, vice-président du bureau de tourisme de la ville.

EarthCheck, un objectif encore en construction

Autres articles
Il y a un mois, la municipalité a lancé les démarches pour rejoindre le processus de certification EarthCheck.

Cette référence mondiale en matière de tourisme durable impose des critères exigeants liés à la gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets et à l’implication des acteurs locaux.

« Ce n’est pas seulement pour les touristes, c’est aussi pour nous-mêmes. Vivre dans un environnement propre et préservé, c’est essentiel pour les habitants », insiste Vitor Vieira.

Des expériences plus proches de la nature

Vitor Vieira, vice-president de l'Office de Promotion d'Albufeira
Vitor Vieira, vice-president de l'Office de Promotion d'Albufeira
Pour convaincre, la ville mise sur une nouvelle gamme d’expériences centrées sur l’environnement : circuits à pied et à vélo, visites de vignobles, plongée, gastronomie locale, ou encore découverte du patrimoine naturel et paléontologique de la région.

Objectif : montrer qu’Albufeira ne se limite pas à ses plages et à ses soirées animées, mais peut aussi offrir des séjours paisibles, authentiques et durables.

Une transition difficile

Cette évolution « ne sera pas immédiate, souligne le vice-président en charge du tourisme, notre image festive reste et restera ce qu'elle est. Vendre cet aspect de la ville est toujours plus simple, mais nous, nous préférons investir pour montrer l’histoire et l’environnement. C’est plus complexe à commercialiser, mais beaucoup plus valorisant ».

En adoptant cette approche progressive, Albufeira cherche à devenir, dans les années à venir, une destination capable de concilier attractivité économique, diversité d’offres et préservation de son patrimoine naturel et culturel.

Lu 153 fois

Tags : albufeira, earthcheck, portugais
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 13 Octobre 2025 - 10:00 Calafell Evasión rejoint l’annuaire TourMaG

Vendredi 10 Octobre 2025 - 11:58 Entre deux vols, l'aéroport de Hong Kong propose des circuits touristiques gratuits

Brand News DestiMaG

Abbaye de Klosterneuburg : trésor spirituel, culturel et viticole aux portes de Vienne

Abbaye de Klosterneuburg : trésor spirituel, culturel et viticole aux portes de Vienne
À quelques kilomètres au nord-ouest de Vienne se dresse l’abbaye de Klosterneuburg (Stift...
Assur-Travel
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Chypre : l’île où chaque voyage devient une expérience unique

Chypre : l’île où chaque voyage devient une expérience unique
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

DAMIEN MARX

Europe : la croisière devient aussi 4 saisons

Albufeira veut verdir son image avec la certification EarthCheck

Constance Hotels poursuit son expansion dans l’océan Indien

L’euro résiste malgré l’instabilité politique française [ABO]

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
AirMaG

AirMaG

Béatrice de Rotalier (Delta) : au revoir là-haut

Béatrice de Rotalier (Delta) : au revoir là-haut
CruiseMaG

CruiseMaG

Europe : la croisière devient aussi 4 saisons

Europe : la croisière devient aussi 4 saisons
Distribution

Distribution

Serge Papin (ex-directeur de système U) nommé ministre du tourisme

Serge Papin (ex-directeur de système U) nommé ministre du tourisme
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS mise sur Eschen pour son premier hôtel liechtensteinois

B&amp;B HOTELS mise sur Eschen pour son premier hôtel liechtensteinois
La Travel Tech

La Travel Tech

easyJet holidays met le cap sur Louxor

easyJet holidays met le cap sur Louxor
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Constance Hotels poursuit son expansion dans l’océan Indien

Constance Hotels poursuit son expansion dans l’océan Indien
Partez en France

Partez en France

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence
Production

Production

Arts & Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !

Arts &amp; Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
Voyages responsables

Voyages Responsables

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias