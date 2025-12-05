Séjours linguistiques et colonies : l’Unosel face aux turbulences du secteur

Autres préoccupations pour les opérateurs : le projet de budget de l’État. Les Colos apprenantes devraient disparaître en 2026. « On croise encore les doigts tant que le budget n’est pas voté » , glisse Sabine Bonnaud. Le Pass’Colo serait quant à lui maintenu, mais reste trop peu connu : « Il faut absolument une communication via les écoles, sinon les familles ne s’en saisiront pas. »



Les associations demeurent également vigilantes face au retour récurrent d’une possible taxation des aides aux vacances des CSE, menace pour l’heure écartée. « Mais c’est un risque permanent pour les organisateurs. »



Dans ce contexte tendu, les réseaux resserrent leurs liens. Le rapprochement entre l’Unosel et l’Office s’intensifie, sans pour autant annoncer une fusion.



« Nous sommes deux associations positionnées historiquement sur les mêmes créneaux. Nous menons de plus en plus de travaux ensemble, participons aux mêmes salons et défendons des positions communes » , souligne Sabine Bonnaud.



Une coopération renforcée donc, mais pas de projet de fusion : « Nous travaillons sur les mêmes métiers, il est logique de mutualiser » , conclut Sabine Bonnaud.

