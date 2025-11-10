TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Congrès UNOSEL 2025 : trois jours d’échanges à La Rochelle

Du 19 au 21 novembre 2025


Placé sous le signe de l’ouverture, du partage et de la prospective, le congrès 2025 de l'UNOSEL se tiendra à La Rochelle, du 19 au 21 novembre. Durant trois jours, les participants s'attèleront à réfléchir ensemble à l’avenir de leurs métiers, à croiser les regards et à faire émerger de nouvelles dynamiques.


Rédigé par le Mercredi 12 Novembre 2025

Legends and Paradise
Le congrès 2025 de l'UNOSEL, réunissant les organisateurs de séjours linguistiques et éducatifs, approche.

Prévu à La Rochelle, du 19 au 21 novembre 2025, cette nouvelle édition sera placée "sous le signe de l’ouverture, du partage et de la prospective. Trois jours pour réfléchir ensemble à l’avenir de nos métiers, croiser les regards et faire émerger de nouvelles dynamiques, indique l'association dans son programme.

Entre échanges, ateliers et moments de détente - du challenge culinaire à la visite de l’aquarium - ce congrès se veut un espace vivant où chacun peut contribuer, apprendre et s’inspirer".

Dès l’ouverture, les participants aborderont les grands enjeux actuels : inscription en séjours collectifs, transition environnementale, prévention des violences sexistes et sexuelles.

Un atelier notamment, animé par Lydia Thiérus, chargée de mission pour l’OVLEJ (Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes) permettra d'évoquer les résultats d'une enquête menée auprès de 1 109 familles françaises sur leurs pratiques d'inscription en séjours collectifs (comment les familles choisissent un organisateur et un séjour ? Quelle est la place donnée à l'enfant dans ces décisions ?, etc.).

Congrès UNOSEL 2025 : prospective et réflexion sur les métiers

L'UNOSEL a choisi La Rochelle pour l'édition 2025 de son congrès - Affiche UNOSEL
L'UNOSEL a choisi La Rochelle pour l'édition 2025 de son congrès - Affiche UNOSEL
Le jeudi sera dédié à la prospective et à l’innovation, avec Yannick Bestaven - skipper et vainqueur du Vendée Globe 2021 - sur le thème de l’aventure et de la sécurité, et Alexia Audevart, data scientist et fondatrice de la société Datactik, sur les apports de l’intelligence artificielle dans l’éducation.

Le vendredi marquera le temps du dialogue professionnel, avec les commissions métiers et les audits, avant une clôture conviviale.

A noter : un point sur les actualités juridiques sera assuré par Guillaume Beurdeley, secrétaire général adjoint de Les Entreprises du Voyage, et Jean-François Michel, président du Conseil des organisateurs de voyages de jeunes aux EDV.

Une réflexion sera aussi menée autour de l’évolution du label UNOSEL, alors que l'association a déjà mené quelques actions communes avec l'Office.

Parmi les temps forts de ce congrès figurent également les visites : l'une théâtralisée de La Rochelle, l'autre du bateau du vainqueur du Vendée Globe en 2021 et celle, privée de l'aquarium de La Rochelle, suivie d'un apéritif.

Lire aussi : Taxation des aides aux vacances : le gouvernement revient à la charge !


Lu 231 fois

Tags : unosel
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Climats du Monde
Dernière heure

Congrès UNOSEL 2025 : trois jours d’échanges à La Rochelle

Cheikha Al Nowais devient la première femme à diriger ONU Tourisme

JULIEN HAMON

Roadsurfer renforce sa présence aux États-Unis

Tourisme de montagne : G2A Consulting entre au capital d’Alpilink

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

TUI STORE - Conseiller(e) voyages H/F - CDI - (Paris Roquette 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Congrès UNOSEL 2025 : trois jours d’échanges à La Rochelle

Congrès UNOSEL 2025 : trois jours d’échanges à La Rochelle
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Roadsurfer renforce sa présence aux États-Unis

Roadsurfer renforce sa présence aux États-Unis
Production

Production

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes

Salaün Holidays veut "muscler la clientèle B2B" de la Boutique des Groupes
AirMaG

AirMaG

Emirates Group signe un bénéfice record au 1er semestre 2025-2026

Emirates Group signe un bénéfice record au 1er semestre 2025-2026
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Tourisme de montagne : G2A Consulting entre au capital d’Alpilink

Tourisme de montagne : G2A Consulting entre au capital d’Alpilink
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Aux Maldives, l'établissement Atlantis The Royal attendu pour 2029

Aux Maldives, l'établissement Atlantis The Royal attendu pour 2029
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
Futuroscopie

Futuroscopie

Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?

Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Le tourisme s'invite au Paris Nautic Show 2025

Le tourisme s'invite au Paris Nautic Show 2025
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias