Congrès UNOSEL 2025 : trois jours d’échanges à La Rochelle

Le congrès 2025 de l'UNOSEL, réunissant les organisateurs de séjours linguistiques et éducatifs, approche.
Prévu à La Rochelle, du 19 au 21 novembre 2025, cette nouvelle édition sera placée "sous le signe de l’ouverture, du partage et de la prospective. Trois jours pour réfléchir ensemble à l’avenir de nos métiers, croiser les regards et faire émerger de nouvelles dynamiques, indique l'association dans son programme.
Entre échanges, ateliers et moments de détente - du challenge culinaire à la visite de l’aquarium - ce congrès se veut un espace vivant où chacun peut contribuer, apprendre et s’inspirer".
Dès l’ouverture, les participants aborderont les grands enjeux actuels : inscription en séjours collectifs, transition environnementale, prévention des violences sexistes et sexuelles.
Un atelier notamment, animé par Lydia Thiérus, chargée de mission pour l’OVLEJ (Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes) permettra d'évoquer les résultats d'une enquête menée auprès de 1 109 familles françaises sur leurs pratiques d'inscription en séjours collectifs (comment les familles choisissent un organisateur et un séjour ? Quelle est la place donnée à l'enfant dans ces décisions ?, etc.).
Congrès UNOSEL 2025 : prospective et réflexion sur les métiers
Le jeudi sera dédié à la prospective et à l’innovation, avec Yannick Bestaven - skipper et vainqueur du Vendée Globe 2021 - sur le thème de l’aventure et de la sécurité, et Alexia Audevart, data scientist et fondatrice de la société Datactik, sur les apports de l’intelligence artificielle dans l’éducation.
Le vendredi marquera le temps du dialogue professionnel, avec les commissions métiers et les audits, avant une clôture conviviale.
A noter : un point sur les actualités juridiques sera assuré par Guillaume Beurdeley, secrétaire général adjoint de Les Entreprises du Voyage, et Jean-François Michel, président du Conseil des organisateurs de voyages de jeunes aux EDV.
Une réflexion sera aussi menée autour de l’évolution du label UNOSEL, alors que l'association a déjà mené quelques actions communes avec l'Office.
Parmi les temps forts de ce congrès figurent également les visites : l'une théâtralisée de La Rochelle, l'autre du bateau du vainqueur du Vendée Globe en 2021 et celle, privée de l'aquarium de La Rochelle, suivie d'un apéritif.
Lire aussi : Taxation des aides aux vacances : le gouvernement revient à la charge !
