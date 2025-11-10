Congrès UNOSEL 2025 : trois jours d’échanges à La Rochelle

sous le signe de l’ouverture, du partage et de la prospective. Trois jours pour réfléchir ensemble à l’avenir de nos métiers, croiser les regards et faire émerger de nouvelles dynamiques

Entre échanges, ateliers et moments de détente - du challenge culinaire à la visite de l’aquarium - ce congrès se veut un espace vivant où chacun peut contribuer, apprendre et s’inspirer