Cybersécurité : un sujet devenu central pour les professionnels du voyage

les chroniques de Christophe Mazzola

De la protection des données clients aux risques de fraude et d’interruption d’activité, la cybersécurité s’est imposée comme l’un des sujets récurrents de l’année, largement débattu dans de nombreuses conventions et rendez-vous professionnels du tourisme. Chaque mois, Christophe Mazzola expert en cybersécurité, fondateur de la Cyber Academy alerte tous les mois les lecteurs de TourMaG, sur la vulnérabilité spécifique de l’industrie du voyage et sur l’urgence de renforcer les pratiques. Voici ce qu'il faut retenir !

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 24 Décembre 2025

