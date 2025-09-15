100 000 passeports volés dans des hôtels : et si ça vous arrivait demain ?

🔁 Et si on allait plus loin que les recommandations de base ? Changer son mot de passe, faire des sauvegardes, installer un antivirus... Bien sûr. Mais tout le monde le sait déjà, et pourtant les incidents continuent.



Alors allons un cran plus loin. Voici cinq leviers plus stratégiques, plus humains, et surtout plus efficaces :



1. Remettez de la mémoire dans vos outils



Qui a accès à quoi, aujourd’hui, dans votre établissement ? Et pourquoi ? Faites le test : demandez à vos équipes de lister les accès qu’elles utilisent réellement. Ce simple exercice révèle souvent des comptes orphelins, des anciens prestataires encore actifs, des accès génériques jamais désactivés. Nettoyez, réduisez, explicitez. Moins il y a de portes, plus c’est facile à verrouiller.



2. Arrêtez de scanner les passeports "par réflexe"



Posez-vous la question : pourquoi scanne-t-on ce document ? Est-ce une obligation légale ? Une habitude ? Une précaution ? Si c’est obligatoire, très bien. Mais dans bien des cas, ce n’est qu’un copier-coller de procédures passées. Modernisez vos pratiques, demandez des copies que vous ne conservez pas, ou stockez sur des systèmes isolés du reste.



3. Faites une cyber-pause dans vos briefs d’équipe



Chaque semaine, vous parlez de taux d’occupation, de litiges, de planning ménage. Et si vous ajoutiez une cyber-minute ? Une vraie pause de 3 minutes pour évoquer une arnaque reçue, une alerte vue dans la presse, un comportement à adopter. Pas un cours, un réflexe. Cela crée une culture de vigilance collective, sans lourdeur.



4. Utilisez le test client mystère… version cybersécurité



Commandez un "test d’intrusion social" (même basique) ou demandez à un ami, un partenaire ou un prestataire de jouer le client malveillant : que peut-il obtenir à la réception ? Peut-il voir des documents ? Accéder à un poste ouvert ? Cette mise en situation concrète vaut tous les PowerPoint du monde.



5. Affichez la cybersécurité comme un élément de confort client



Et si, au lieu de la cacher, vous en faisiez un argument ?

"Ici, vos documents sont protégés comme vos bagages" ; "Nous ne stockons pas vos données : elles repartent avec vous."

Une phrase, une affiche, un pictogramme discret dans la chambre. C’est une preuve d’attention. Une posture. Et une vraie source de confiance.