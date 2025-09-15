TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

100 000 passeports volés dans des hôtels : et si ça vous arrivait demain ?

La chronique de Christophe Mazzola, expert en cybersécurité


Le mois dernier, près de 100 000 passeports et cartes d’identité scannés dans des hôtels italiens se sont retrouvés en vente sur le dark web, révélant les failles de cybersécurité du secteur. Dans sa nouvelle chronique pour TourMaG.com, Christophe Mazzola, expert en cybersécurité, alerte sur un enjeu devenu central pour l’hôtellerie, comme pour l'ensemble de l'industrie touristique : la protection des données clients.


Rédigé par Christophe MAZZOLA le Mardi 16 Septembre 2025

Ce qui s’est passé en Italie pourrait arriver à n’importe quel hôtel en France, en Belgique ou ailleurs - DepositPhotos.com, Rawpixel
Ce qui s’est passé en Italie pourrait arriver à n’importe quel hôtel en France, en Belgique ou ailleurs - DepositPhotos.com, Rawpixel
CroisiEurope
C’est l’histoire d’un été en Italie qui aurait dû ressembler à tous les autres.

Des vacanciers qui arrivent à l’hôtel, qui posent leurs valises, qui tendent leur passeport à la réception. Rien d’anormal.

Et pourtant, près de 100 000 scans de passeports et cartes d’identité se sont retrouvés en vente sur le dark web, après une attaque visant plusieurs établissements touristiques.

Ce n’est pas un film. Ce n’est pas un cas isolé. C’est un signal d’alarme.

Lire aussi : GDS et sécurité : un angle mort dans les agences de voyages ?

Derrière le comptoir, une mine d’or pour les hackers

Autres articles
Dans l’hôtellerie comme dans l’ensemble du secteur du tourisme, on collecte énormément de données sensibles : pièces d’identité, adresses, téléphones, moyens de paiement, préférences, parfois même des justificatifs médicaux ou professionnels.

La plupart du temps, ces documents sont scannés à la réception, enregistrés dans un dossier, envoyés à la police touristique locale… puis stockés. Parfois pour 24 heures. Parfois pour 10 ans. Parfois sans qu’on sache vraiment où, ni pourquoi.

Et c’est exactement ce que les hackers recherchent.

Dans le cas des hôtels italiens, les pirates ont réussi à accéder aux serveurs internes d’établissements répartis sur tout le territoire. Des hôtels familiaux comme des complexes de luxe.

En quelques clics, ils ont mis la main sur des documents d’identité en haute résolution, prêts à l’emploi pour l’usurpation, la fraude ou la revente.

Ce n’est pas qu’un problème technique

On pourrait croire que ces hôtels ont été victimes d’un virus complexe ou d’un hacker ultra-doué.

Mais dans la majorité des cas, la faille est bien plus simple. Un mot de passe par défaut. Un poste resté connecté. Un stockage non chiffré. Une configuration négligée parce qu’on était "débordé à la haute saison".

C’est ça, la réalité du terrain.

Et soyons honnêtes : ce qui s’est passé en Italie pourrait arriver à n’importe quel hôtel en France, en Belgique ou ailleurs. Parce que dans beaucoup d’établissements, la cybersécurité reste un sujet flou, considéré comme un luxe ou un détail technique.

En réalité, c’est un pilier de la confiance client.

Un passeport, c’est plus qu’un simple document : c’est une clé d’identité. S’il se retrouve en libre accès, ce n’est pas juste un risque juridique… c’est une atteinte directe à la promesse d’accueil et de sécurité qu’un hôtelier donne à chaque client qui passe sa porte.

🔁 Et si on allait plus loin que les recommandations de base ? Changer son mot de passe, faire des sauvegardes, installer un antivirus... Bien sûr. Mais tout le monde le sait déjà, et pourtant les incidents continuent.

Alors allons un cran plus loin. Voici cinq leviers plus stratégiques, plus humains, et surtout plus efficaces :

1. Remettez de la mémoire dans vos outils

Qui a accès à quoi, aujourd’hui, dans votre établissement ? Et pourquoi ? Faites le test : demandez à vos équipes de lister les accès qu’elles utilisent réellement. Ce simple exercice révèle souvent des comptes orphelins, des anciens prestataires encore actifs, des accès génériques jamais désactivés. Nettoyez, réduisez, explicitez. Moins il y a de portes, plus c’est facile à verrouiller.

2. Arrêtez de scanner les passeports "par réflexe"

Posez-vous la question : pourquoi scanne-t-on ce document ? Est-ce une obligation légale ? Une habitude ? Une précaution ? Si c’est obligatoire, très bien. Mais dans bien des cas, ce n’est qu’un copier-coller de procédures passées. Modernisez vos pratiques, demandez des copies que vous ne conservez pas, ou stockez sur des systèmes isolés du reste.

3. Faites une cyber-pause dans vos briefs d’équipe

Chaque semaine, vous parlez de taux d’occupation, de litiges, de planning ménage. Et si vous ajoutiez une cyber-minute ? Une vraie pause de 3 minutes pour évoquer une arnaque reçue, une alerte vue dans la presse, un comportement à adopter. Pas un cours, un réflexe. Cela crée une culture de vigilance collective, sans lourdeur.

4. Utilisez le test client mystère… version cybersécurité

Commandez un "test d’intrusion social" (même basique) ou demandez à un ami, un partenaire ou un prestataire de jouer le client malveillant : que peut-il obtenir à la réception ? Peut-il voir des documents ? Accéder à un poste ouvert ? Cette mise en situation concrète vaut tous les PowerPoint du monde.

5. Affichez la cybersécurité comme un élément de confort client

Et si, au lieu de la cacher, vous en faisiez un argument ?
"Ici, vos documents sont protégés comme vos bagages" ; "Nous ne stockons pas vos données : elles repartent avec vous."
Une phrase, une affiche, un pictogramme discret dans la chambre. C’est une preuve d’attention. Une posture. Et une vraie source de confiance.

Le luxe, ce n’est pas (que) la piscine. C’est la confiance.

On a trop longtemps considéré la cybersécurité comme une affaire d'"experts", de pare-feux ou de logiciels. En réalité, c’est une affaire de choix quotidiens, de rigueur et de responsabilité.

Ce qui s’est passé en Italie est un avertissement. Pas pour faire peur. Mais pour rappeler que dans l’hospitalité, accueillir, c’est aussi protéger.

Et la meilleure protection, c’est encore une équipe bien formée, des systèmes bien gérés, et une direction qui prend la cybersécurité au sérieux, pas une fois par an, mais un peu chaque semaine.

Lire aussi : Phishing dans le tourisme : pourquoi vous êtes une cible facile

Qui est Christophe Mazzola ?

Photo : Christophe Mazzola
Photo : Christophe Mazzola
Christophe Mazzola est expert en cybersécurité, fondateur de la Cyber Academy.

Son objectif : rendre la cybersécurité accessible à tous.

Conférencier, auteur et RSSI, il accompagne entreprises et institutions dans une approche pragmatique de la sécurité numérique, à la croisée du leadership, de la pédagogie et de la souveraineté digitale.

Lu 470 fois

Tags : cybersecurite, mazzola
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 15 Septembre 2025 - 11:25 Générative IA, le voyage entre dans l’ère du "B to AI"

Lundi 15 Septembre 2025 - 07:39 Baromètre Bourse des Vols juillet - août : Outre-Mer, Asie, Maghreb en tête !

Mondial Tourisme

Brand News La Travel Tech

IFTM 2025 : Expedia TAAP fête ses 15 ans en mettant le cap sur l’Amérique du Nord !

IFTM 2025 : Expedia TAAP fête ses 15 ans en mettant le cap sur l’Amérique du Nord !
À l’occasion de l’IFTM Top Resa 2025, Expedia TAAP met les petits plats dans les grands et...
Dernière heure

Jean-Pierre Nadir, FairMoove : "Ce n'est pas l'emballement que j'aurais aimé" [ABO]

Devises : l’euro en hausse face au dollar et au yen [ABO]

100 000 passeports volés dans des hôtels : et si ça vous arrivait demain ?

Arnaud Fontanille (EDV) : IATA, SNCF... "Nous voulons changer le rapport de force" [ABO]

Découvrez DTravel à IFTM Top Resa et participez pour gagner un voyage aux Açores !

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - 2 Conseillers voyages H/F - CDI - (Bayeux (14))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Yvon Peltanche (Eden Tour) rachète Aven Tour à Rennes

Yvon Peltanche (Eden Tour) rachète Aven Tour à Rennes
Partez en France

Partez en France

France : quelles régions ont tiré leur épingle du jeu cet été ?

France : quelles régions ont tiré leur épingle du jeu cet été ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Découvrez DTravel à IFTM Top Resa et participez pour gagner un voyage aux Açores !

Découvrez DTravel à IFTM Top Resa et participez pour gagner un voyage aux Açores !
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Aéroport de Marseille Provence : le trafic se maintient au premier semestre !

Aéroport de Marseille Provence : le trafic se maintient au premier semestre !
Transport

Transport

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

100 000 passeports volés dans des hôtels : et si ça vous arrivait demain ?

100 000 passeports volés dans des hôtels : et si ça vous arrivait demain ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Royal Palm Beachcomber Luxury : Diego Guerreschi nommé Hotel Manager

Royal Palm Beachcomber Luxury : Diego Guerreschi nommé Hotel Manager
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires

Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias