Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements

Dreux, Besançon, Dijon, Thionville, des hôtels nouvelle génération


Campanile poursuit la modernisation de son réseau avec sa nouvelle génération d’hôtels NATURE. Dreux, Besançon, Dijon et Thionville accueillent désormais des établissements qui mettent en avant ce nouveau concept.


Rédigé par le Jeudi 30 Octobre 2025

Campanile poursuit la modernisation de son réseau - Depositphotos @Subbotina
Le label Campanile NATURE poursuit son déploiement avec quatre hôtels fraîchement rénovés, Campanile NATURE – Dreux, Campanile NATURE – Besançon Ouest Chateaufarine, Campanile NATURE – Dijon Est Saint-Apollinaire, Campanile NATURE – Thionville Yutz.

Pensés comme de véritables lieux de vie et de détente, ces établissements réinventent les codes du midscale. Les chambres ont été modernisées avec matelas de 30 cm d’épaisseur, couettes 100 % coton, oreillers moelleux et douches à jets massants.

Les espaces communs et restaurants ont été repensés pour proposer un cadre chaleureux et des offres locavores et gourmandes.

Campanile NATURE : des espaces communs repensés et un engagement durable

Plus qu’une simple modernisation, les rénovations illustrent le renouveau de la marque historique du Louvre Hotels Group.

Les hôtels proposent des espaces conviviaux, des restaurants modernisés et une offre de petit-déjeuner revisitée avec des produits locaux, comme une brioche artisanale 100 % française.

Le succès est déjà visible, le Campanile NATURE – Besançon Ouest Chateaufarine a atteint un score de satisfaction client TrustYou de 4,12/5, preuve de l’impact positif des rénovations sur l’expérience client.

Tous les hôtels labellisés NATURE intègrent les standards internationaux Hotel Sustainability Basics (HSB), visant à promouvoir un tourisme responsable à travers 12 critères répartis sur trois axes : efficacité, planète et humain.

Les extérieurs ont été repensés avec terrasses végétalisées, transats et jeux comme le Mölkky ou le badminton. L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et le tri des déchets complètent cette approche durable.

Dreux, Besançon, Dijon et Thionville, des lieux stratégiques

Idéalement situés, les hôtels permettent aux voyageurs de profiter de la culture et des loisirs locaux :

À Dreux, accès rapide au Beffroi, à la Chapelle Royale et à l’Étang d’Écluzelles.
À Besançon et Dijon, découverte du patrimoine régional et immersion dans les activités de plein air.
À Thionville, proximité avec Metz, le Luxembourg et le zoo d’Amnéville.

Ces rénovations s’inscrivent dans une stratégie de Louvre Hotels Group, qui prévoit la modernisation de plus de 60 établissements Campanile en France d’ici 2026. Parmi eux, près de 50 hôtels adopteront le label NATURE, incluant des franchises partenaires.

"Ces rénovations illustrent notre volonté d’offrir aux clients une expérience mêlant authenticité, confort et modernité. À travers le label NATURE, nous créons des espaces modulables et inspirés par la nature, en phase avec les attentes des voyageurs d’aujourd’hui", explique Krystel Blondeau, Directrice Générale France chez Louvre Hotels Group.


Lu 246 fois

Tags : campanile, nature
