Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements

Idéalement situés, les hôtels permettent aux voyageurs de profiter de la culture et des loisirs locaux :



À Dreux, accès rapide au Beffroi, à la Chapelle Royale et à l’Étang d’Écluzelles.

À Besançon et Dijon, découverte du patrimoine régional et immersion dans les activités de plein air.

À Thionville, proximité avec Metz, le Luxembourg et le zoo d’Amnéville.



Ces rénovations s’inscrivent dans une stratégie de Louvre Hotels Group, qui prévoit la modernisation de plus de 60 établissements Campanile en France d’ici 2026. Parmi eux, près de 50 hôtels adopteront le label NATURE, incluant des franchises partenaires.



" Ces rénovations illustrent notre volonté d’offrir aux clients une expérience mêlant authenticité, confort et modernité. À travers le label NATURE, nous créons des espaces modulables et inspirés par la nature, en phase avec les attentes des voyageurs d’aujourd’hui ", explique Krystel Blondeau, Directrice Générale France chez Louvre Hotels Group.