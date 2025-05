L’Hôtel Campanile Perpignan Nord se dévoile après rénovation

La rénovation s’accompagne d’une évolution de l’offre, conçue pour proposer une expérience intégrée au contexte local. Conformément aux engagements de la, l’établissement adopte une approche axée sur le respect de l’environnement. Il a obtenu la reconnaissance des «», un ensemble de 12 indicateurs de durabilité établi par le World Travel & Tourism Council Le restaurant propose une cuisine maison et de saison, mettant en avant des spécialités méditerranéennes ainsi que des produits provenant de fournisseurs locaux, tels que Le Potager de Louis pour les fruits et légumes, et les domaines viticoles Gardiès, Bardetis, Villalongue, ainsi que la maison Arnaud de Villeneuve.L’établissement, détenu par leet employant 11 collaborateurs, participe à l’activité économique régionale. Il bénéficie d’une localisation proche de l’autoroute et des gares de Rivesaltes et Perpignan.