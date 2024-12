Louvre Hotels Group lance une plateforme digitale dédiée des franchisés

Booster se distingue par sa. Grâce à son espace de gestion personnalisé, les franchisés peuvent accéder facilement à leurs contrats, factures, rapports de qualité et autres documents nécessaires.La plateforme inclut également unpour maximiser la performance commerciale, améliorer l’efficacité opérationnelle et augmenter la valeur immobilière des hôtels. Ces services sont accompagnés de fiches techniques détaillées et de vidéos explicatives réalisées par les experts métiers du groupe.En complément, Booster offre un flux d’informations dédié pour suivre leset les actualités du réseau Louvre Hotels Group . Ces, permettant aux franchisés de prendre des décisions éclairées pour leurs établissements.