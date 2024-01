Franchise, franchise de marque, mandat… quelles différences ? 🔑

La franchise correspond au statut de tous les franchisés de quelque secteur économique que ce soit : usage de la marque et d'avantages logistiques et de supports offerts par le réseau mais l'agence est une personne morale juridiquement indépendante.L'affiliation n’est pas une catégorie juridique mais correspond à la situation de l'adhésion à un réseau qui regroupe des agences indépendantes, sous forme par exemple de coopérative (modèle : CEDIV, SELECTOUR) et qui bénéficie d'avantages négociés par la tête de réseau.pour laquelle il vend les prestations touristiques sous la marque du mandant et dont il encaisse les produits séparément, en suivant les instructions du mandant (modèle :)

Tout dépend de la structure juridique du réseau et du contrat qui lie l'agence mais il y a en commun d'une part le paiement de son adhésion par l'agence, le respect d'une charte ou d'un règlement intérieur et, côté tête de réseau, la fourniture de différents services, supports et avantages.

Probablement celles qui sont liées à la responsabilité des professionnels de la fabrication et la vente des services touristiques et notamment du forfait, qui apporte une dimension différente si l'on compare à d'autres secteurs moins impactants notamment pour le consommateur, selon les produits vendus.Je veux dire ici que dans les contrats entre la tête de réseau et les agence, la question de la responsabilité vis-à-vis du consommateur est importante et doit y être réglée.

A ma connaissance, seuls les mandataires - même s'il s'agit d'entreprises indépendantes - ne sont pas les responsables du contrat de voyage du client, du moins selon leur contrat avec la tête de réseau ; ce serait cette dernière qui répondrait de la bonne exécution des services vendus au voyageur. Car en droit et selon le Code du Tourisme, le responsable est le vendeur du forfait, même si ce n'est plus écrit de la sorte, en co-responsabilité avec l'organisateur.