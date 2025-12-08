Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

La marque Hyatt Ziva ® accueille les familles dans un cadre alliant sophistication et convivialité avec des installations pensées pour tous les âges.



Au Mexique : Hyatt Ziva Cancun ®, situé sur la péninsule la plus prisée de Cancún, déploie piscines avec vue panoramique, restaurants variés et large éventail d’activités pour tous. Les plus jeunes profitent du Kid's Club, tandis que les adultes peuvent se détendre au Sky Lounge du Punta Vista Roof Top Bar, bercés par la musique live et spectacles.



Sur la célèbre Baja California, Hyatt Ziva Los Cabos ®, niché entre dunes désertiques et formations rocheuses spectaculaires plongeant dans la mer de Cortés, combine paysages grandioses et confort raffiné. Les familles profitent des activités nautiques ou de moments de détente sur la plage.

Plus au sud, le Hyatt Ziva Puerto Vallarta ® se distingue par sa plage isolée et sa crique privée. Ses restaurants en bord de mer permettent de déguster des plats frais et, durant la saison des baleines, de les observer depuis les terrasses.