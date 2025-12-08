TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection


Plusieurs complexes Playa Hotels & Resorts font désormais partie de Hyatt Inclusive Collection, rejoignant les huit établissements Hyatt Ziva® et Hyatt Zilara ®, déjà présents dans cette collection. Cette intégration illustre une collaboration de longue date avec Hyatt et marque une étape importante dans l’engagement commun d’offrir des expériences tout compris haut de gamme.


Rédigé par SLB AMGLTD c/o Playa Hotels & Resorts le Lundi 8 Décembre 2025

La collection s’articule autour de six marques distinctes, offrant un tout inclus adapté à tous les types de voyageurs et à tous les budgets. Chaque établissement garantit des séjours uniques combinant luxe, confort et prestations de qualité.

Qu’il s’agisse de Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Dreams Resorts & Spas®, Hyatt Vivid®, Secrets Resorts & Spas®, Sunscape Resorts & Spas® ou Jewel Grande®, toutes les marques respectent le même niveau d’exigence et le concept signature « Service from the Heart © ».

Hyatt Ziva ® : le tout inclus haut de gamme pour les familles

La marque Hyatt Ziva ® accueille les familles dans un cadre alliant sophistication et convivialité avec des installations pensées pour tous les âges.

Au Mexique : Hyatt Ziva Cancun ®, situé sur la péninsule la plus prisée de Cancún, déploie piscines avec vue panoramique, restaurants variés et large éventail d’activités pour tous. Les plus jeunes profitent du Kid's Club, tandis que les adultes peuvent se détendre au Sky Lounge du Punta Vista Roof Top Bar, bercés par la musique live et spectacles.

Sur la célèbre Baja California, Hyatt Ziva Los Cabos ®, niché entre dunes désertiques et formations rocheuses spectaculaires plongeant dans la mer de Cortés, combine paysages grandioses et confort raffiné. Les familles profitent des activités nautiques ou de moments de détente sur la plage.
Plus au sud, le Hyatt Ziva Puerto Vallarta ® se distingue par sa plage isolée et sa crique privée. Ses restaurants en bord de mer permettent de déguster des plats frais et, durant la saison des baleines, de les observer depuis les terrasses.
En République Dominicaine, Hyatt Ziva Cap Cana ®, établi sur la plage de Juanillo, dans l’une des zones les plus exclusives du pays, propose un tout inclus haut de gamme au cœur d’un environnement naturel préservé, avec des installations modernes harmonieusement intégrées au paysage Caribéen. Piscines, sports nautiques et animations variées assurent une expérience complète pour petits et grands.
En Jamaïque, le Hyatt Ziva Rose Hall ®, à Montego Bay, accueille une clientèle de tous les âges entre océan et montagnes. Les journées s’articulent entre moments de repos sur la plage, activités nautiques ou excursions culturelles, le tout accompagné d’un service attentionné et d’une gastronomie raffinée.
Découvrir Hyatt Ziva au Mexique, à la Jamaïque et en République Dominicaine.

Hyatt Zilara ® : une expérience exclusive pour adultes

Hyatt Zilara ® se distingue par une atmosphère sereine et un service sur mesure, créant un environnement idéal pour la détente et les escapades romantiques.

Le Hyatt Zilara Cancun ®, situé sur la plus vaste plage de Cancun, propose 310 suites spacieuses dont certaines avec accès direct à la piscine. Chaque suite offre une vue dégagée sur la mer de Caraïbes et un bain à remous pour des moments de relaxation. Le Hyatt Zilara Cap Cana ®, sur la superbe plage de Juanillo en République Dominicaine, incarne le luxe discret et constitue un véritable refuge pour les adultes. Le Hyatt Zilara Rose Hall ® en Jamaïque, s’étend entre montagnes et océan. Ses suites avec accès piscine, ses panoramas exceptionnels et ses services personnalisés en font un véritable havre de paix pour les couples et voyageurs cherchant une expérience relaxante et romantique.
Découvrir Hyatt Zilara au Mexique, à la Jamaïque et en République Dominicaine.

Dreams Resorts & Spas ® : l'aventure familiale sans limites

La marque Dreams Resorts & Spas ® propose un all-inclusive pensé pour les familles, avec une attention portée à la diversité des activités, au confort des hébergements et à la richesse de l’offre gastronomique.

A Bayahibe, en République Dominicaine, le Dreams La Romana Resort & Spa ® borde la superbe plage certifiée Blue Flag. Le resort, offre aux familles un équilibre idéal entre détente, activités et convivialité, au cœur d’un environnement naturel préservé. Parc aquatique, animations, hébergements adaptés à tous et restaurants à la carte en accès illimité assurent une expérience mémorable et sans compromis. Le Dreams Rose Hall Resort & Spa ®, situé à Montego Bay, séduit par son cadre naturel et son excellence culinaire. Installé sur le domaine historique de Rose Hall, cet établissement jamaïcain combine sports nautiques, parc aquatique dynamique et hospitalité chaleureuse de la Jamaïque, créant une atmosphère particulièrement appréciée des familles en quête d'authenticité.
Découvrir Dreams Resorts & Spas en République Dominicaine en Jamaïque.

Secrets Resorts & Spas ® : élégance caribéenne et intimité adults-only

La marque Secrets propose des séjours exclusivement réservés aux adultes dans un cadre de raffinement et de détente, pensés pour les escapades ou les moments de quiétude en duo.
Le Secrets La Romana Resort & Spa ®, niché entre plage de sable fin et jungle luxuriante, dispose de 356 chambres et suites contemporaines. Service attentionné, diversité de restaurants à la carte, bars élégants et programme complet d’activités assurent une expérience sans contrainte. L'atmosphère intimiste en fait le choix privilégié pour les adultes à la recherche de sérénité et de romance.
Découvrir Secrets Resorts & Spas en République Dominicaine.

Hyatt Vivid Playa del Carmen ® : le lifestyle contemporain à Playa del Carmen

Le Hyatt Vivid offre aux adultes un concept moderne où confort, design et immersion se conjuguent harmonieusement. Le Hyatt Vivid Playa del Carmen ® situé à deux pas de la célèbre Quinta Avenida, propose des suites contemporaines équipées de baignoires à jets, balcons privés et minibars réapprovisionnés quotidiennement. L’établissement valorise la culture locale à travers des démonstrations culinaires, des tables inspirées des cuisines du monde, une tequileria dédiée et des animations quotidiennes telles que cours de danse ou ateliers de mixologie. Son emplacement privilégié permet de profiter pleinement des plages turquoise, de la richesse culturelle de la Riviera Maya et du patrimoine archéologique du Yucatan.
Découvrir Hyatt Vivid Playa del Carmen.

Sunscape Resorts & Spas ® : fun et détente pour toute la famille

Le Sunscape Cancun ® propose un équilibre idéal entre divertissement et moments de repos pour les familles. Piscines étincelantes, plage de sable blanc, clubs pour enfants, restaurants variés et chambres modernes avec balcon ou terrasse composent un environnement chaleureux pour petits et grands. Le Splash Park enchantera les plus jeunes, tandis que l’Aura Spa propose des soins inspirés des traditions mayas pour une parenthèse de bien-être. La gastronomie occupe une place centrale avec des buffets généreux, des grills en bord de mer et des bars ouverts 24h/24. Au Sunscape Cancun, chaque instant se transforme en souvenir inoubliable.
Découvrir Sunscape Cancun.

Jewel Grande Montego Bay Resort & Spa ® : l’élégance jamaïcaine tout-inclus

Situé le long des côtes spectaculaires de Montego Bay, à seulement quinze minutes de l’aéroport Sangster, le Jewel Grande Montego Bay Resort & Spa® propose des hébergements raffinés avec vue sur l’océan et un large éventail de prestations tout-inclus.
Le resort se distingue par la qualité de son service et la richesse de son offre gastronomique, garantissant une expérience élégante et apaisante. Entre crique privée, piscines face à la mer et tables sophistiquées, le complexe allie luxe et authenticité jamaïcaine. Montego Bay, avec ses plages immaculées et les Blue Mountains en toile de fond, offre un décor parfait pour conjuguer relaxation et découvertes. Les amateurs de sports nautiques, de randonnées en jungle ou d’exploration culturelle y trouveront leur bonheur, tandis que les gourmets pourront savourer les spécialités locales comme le jerk jamaïcain, bercés par les rythmes musicaux typiques de l’île.
Découvrir Jewel Grande Montego Bay Resort & Spa.

Playa Rewards ©, des avantages exclusifs pour les agents de voyages

Playa Hotels & Resorts récompense la fidélité et l’engagement des agents de voyages grâce à son programme exclusif Playa Rewards.
Le programme offre de nombreuses opportunités et des avantages uniques.
A chaque réservation enregistrée sur le compte de fidélité Playa Rewards, les agents de voyages accumulent des points.
Ces points peuvent ensuite être échangés contre des euros (1 point = 1 euro), ou des nuits gratuites dans l’un de hôtels de la collection Playa Hotels & Resorts.
Tous les établissements du groupe sont éligibles au programme.
En plus de rapporter des récompenses, les avantages Playa Rewards sont multiples. Accès exclusif à des informations détaillées, vidéos, descriptifs et dernières nouveautés sur les hôtels. Centre de ressources complet pour enrichir ses connaissances sur la collection. Participation à des webinaires en direct ou en replay, pour rester informé et se former. Des challenges et récompenses tout au long de l’année, incluant des invitations aux Fam Trips. Tous les agents de voyages peuvent s’inscrire dès aujourdhui au programme Playa Rewards et bénéficier de tous les avantages.

Contacter Playa Hotels & Resorts

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection
Email : commercial@amgltd.bizsylvie@amgltd.biz
Téléphone : +44 (0) 208 487 9881
Site Internet : www.playaresorts.com et www.playarewards.com


