République Dominicaine : Le Hilton La Romana Le HILTON LA ROMANA prêt à accueillir la clientèle française

Alors que l’établissement avait fermé ses portes depuis le mois de Mars dernier, Playa Hotels & Resorts, dont fait partie le Hilton La Romana a réouvert ses portes depuis le 15 Novembre 2020.

Rédigé par AMG Ltd le Lundi 7 Décembre 2020

Un environnement naturel idéal pour se reconnecter en toute sérénité L'ensemble du personnel au Hilton La Romana est ravi de pouvoir à nouveau accueillir la clientèle française, une clientèle bien habituée de l’établissement avant la crise du Covid 19.



L'équipe a mis tout en œuvre pour que le séjour des vacanciers allie à la fois plaisir des vacances et le respect les nouveaux protocoles mis en place par Playa Hotels & Resorts :



le plan PLAYA SAFE STAY.



Ce plan a été développé en partenariat avec plusieurs marques de l’hôtellerie internationale mais aussi avec les secteurs clés de l’industrie du tourisme international.



En effet, toutes les mesures de nettoyage et de désinfection sont appliquées dans les espaces communs, dans les lieux de restauration, au niveau des espaces de loisirs , des bagages et bien entendu dans les chambres.



Tous les espaces de restauration et d’activités ont aussi été repensés afin que les règles très strictes sanitaires soient appliquées.

Une expérience All Inclusive Luxury dans un environnement naturel exceptionnel Le Hilton La Romana est situé sur la côte Sud-Est de la République Dominicaine à La Romana, il est niché le long d’une des plages les plus vierges de l’île, Bayahibe.



Entouré d’une végétation tropicale luxuriante, sa situation exceptionnelle en fait un lieu de séjour propice au repos mais aussi au divertissement.



Les enfants apprécieront tout particulièrement le nouveau parc aquatique avec sa rivière ludique et ses tobogans géants.



Toutes les activités, y compris les activités de plage et de piscine, fonctionnent normalement selon les protocoles de santé et de sécurité rigoureux, avec un équipement adéquat et une distance sociale.



Moderne et flambant neuf, la clientèle appréciera l’intimité et l’élégance Caribéenne du Hilton La Romana. En terme d’expériences culinaires, la formule lnclusive Luxury offre un accès à tous les restaurants à la carte ainsi qu’à des spiritueux haut de gamme internationaux.



Une section réservée aux adultes et une autre dédiée aux familles La partie adulte , le « Hilton La Romana Adults only » est propice à l'intimité. 356 chambres et suites spacieuses conçues dans un cadre élégant à l’ambiance caribéenne , toutes équipées du confort moderne. Certaines chambres ont un accès direct à la piscine.



La section famille le « Hilton La Romana Family Resort » est lui composé de 418 chambres et suites spacieuses à la décoration caribéenne. Des Family Suites, de 78 m² sont proposées pour le confort des familles . Un Mini club pour les enfants de 3 à 12 ans ainsi qu’un Club Ados, de 13 à 17 ans sont inclus dans la formule All inclusive.



Le HILTON LA ROMAMA , est un endroit où chaque client pourra trouver un espace de paix, de liberté et de détente en toute sérénité.



PLAYA REWARDS : Un programme de récompenses destinées aux agents de voyages PLAYA REWARDS permet aux agents de voyages de gagner de nombreux prix pour chaque réservation effectuée dans l’un des hôtels du groupe



PLAYA HOTELS & RESORTS.



La procédure est très simple, les agents de voyages effectuent les réservations comme ils en ont l’habitude via leur Tour Operateur, une fois la réservation effectuée, il suffit à l’agent de voyage de s'inscrire sur le site gagner des récompenses individuelles.



En dehors de l’enregistrement des réservations, sur les agents de voyages y trouveront aussi toutes les informations de mise à jour concernant les hôtels, mais aussi des modules de formation ou des tarifs spéciaux agents.



Playa Hotels & Resorts exploite différents types d’hôtels All Inclusive dans les Caraïbes, des établissements adaptés à chaque type de client et à chaque type de budget , au Mexique, en Jamaïque et en République Dominicaine.

CONTACT Email : sales2@amgltd.biz

Téléphone : +44 (0) 208 487 9881

Site Internet : +44 (0) 208 487 9881 www.playaresorts.com et www.playarewards.eu

