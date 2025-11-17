TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Expedia TAAP : 15 ans de succès et une année 2026 pleine de promesses


2025 restera gravée dans les mémoires d’Expedia TAAP, la plateforme B2B de réservation d’hôtels, d’activités et de transferts pour les agences de voyages. Cette année, l’entreprise a célébré 15 ans d’existence sur le marché français, un jalon symbolique marquant l’engagement continu d’Expedia auprès des professionnels du tourisme. Et déjà, les équipes se préparent à souffler la seizième bougie, le fameux « sweet 16 », avec une feuille de route ambitieuse et pleine de surprises.


Rédigé par Discover The World le Lundi 8 Décembre 2025

Une année 2025 exceptionnelle

© Discover the world
© Discover the world
Aerticket

L’année écoulée a été riche en événements et en nouveautés. Le 15e anniversaire d’Expedia TAAP a été célébré en grande pompe en juin, sur une péniche parisienne, réunissant partenaires et collaborateurs autour d’un moment festif et convivial.

Cette célébration a été l’occasion de revenir sur les 15 années de croissance et d’innovation, mais aussi de remercier les agences et les partenaires qui font la force de la plateforme depuis sa création.

© Discover the World
© Discover the World

Parmi les temps forts de 2025, l’IFTM Top Resa a été un véritable succès. Le salon, rendez-vous annuel incontournable des professionnels du tourisme, a permis à Expedia TAAP de renforcer sa présence, de présenter ses nouveautés et de consolider ses partenariats stratégiques.
© Discover the world
© Discover the world

En parallèle, plusieurs événements organisés tout au long de l’année avec des partenaires de renom ont marqué l’actualité de la plateforme. La Nouvelle-Orléans, les Bahamas ou encore Travel Alberta ont collaboré avec Expedia TAAP, témoignant de la confiance et de la fidélité des partenaires à l’international.

Parmi les innovations majeures de 2025, Expedia TAAP a introduit le paiement par virement directement sur sa plateforme, une avancée majeure pour les agences de voyages, qui peuvent désormais gérer leurs transactions avec plusieurs modalités de paiement.

Des projets ambitieux pour 2026

Image générée par intelligence artificielle © Discover the world / Brand USA
Image générée par intelligence artificielle © Discover the world / Brand USA
2026 commencera avec un projet inédit, La French 66 : un road-trip à la rencontre des agences de voyage pour célébrer les 100 ans de la Route 66 en partenariat avec Brand USA.

La French 66, qui reproduira l’itinéraire mythique a l'échelle française, débutera à Metz le 19 janvier pour finir à Biarritz 6 jours plus tard. Pendant une semaine, l’équipe Expedia Taap et Brand USA traversera la France pour rencontrer plus de 200 agences de voyage et les former avec le programme USA Discovery Program sur les meilleures destinations des États-Unis, tout en leur offrant des tarifs exclusifs d'hôtels, d'activités, de transferts pour leurs clients. Du 19 au 24 janvier, chaque étape de ce road-trip permettra aux agences de découvrir l’univers de la Route 66 à travers des formations sur les produits touristiques américains, des échanges avec des experts, et des offres exceptionnelles. Un projet unique pour renforcer les liens entre les professionnels du tourisme français et américain tout en célébrant un siècle de l’un des itinéraires les plus iconiques au monde !

Expedia TAAP prévoit également un tour dans toutes les régions de France, afin de rencontrer ses partenaires dans leurs agences et renforcer leur coopération. Ces rencontres permettront également de partager les dernières nouveautés et de présenter les innovations technologiques prévues pour l’année à venir.

Les soirées partenaires sont déjà programmées, avec un agenda chargé dès le début d’année attractif :

Afterwork avec La Nouvelle-Orléans à Nantes le 28 janvier

Des évènements insolites avec Travel Alberta à Rennes (24 février), Toulouse (17 mars) et Nice (25 mars)

• Deux événements avec les Bahamas, dont les dates seront prochainement annoncées

Ces événements ne se limiteront pas à des moments conviviaux : ils offriront également aux agences des opportunités de formation et d’échanges sur les meilleures pratiques, tout en découvrant les nouvelles offres et destinations proposées par Expedia TAAP.

L’innovation au cœur de la stratégie

Expedia TAAP continue de miser sur la technologie pour simplifier le quotidien des agences de voyages. De nombreuses innovations et surprises sont prévues pour l’année prochaine, toujours dans l’objectif de renforcer la valeur ajoutée pour les agences et d’accompagner leur développement, que ce soit sur le plan technologique, commercial ou relationnel.

Une relation de confiance avec les agences

Depuis sa création, Expedia TAAP place les agences de voyages au cœur de sa stratégie. L’entreprise combine expertise, proximité et innovation pour proposer une expérience fluide et performante, tout en offrant aux professionnels du tourisme les outils nécessaires pour répondre aux attentes de leurs clients.
© Expedia Group
© Expedia Group

En 15 ans, la plateforme a su s’adapter aux évolutions du marché, anticiper les besoins des agences et créer des partenariats solides avec des destinations et fournisseurs du monde entier. Et alors que l’entreprise s’apprête à souffler sa 16e bougie, elle confirme son rôle de partenaire de confiance pour les agences françaises, avec une vision claire : continuer à innover, créer des opportunités et célébrer le voyage sous toutes ses formes.

Avec 2026 qui s’annonce déjà sous le signe de l’innovation et de la convivialité, Expedia TAAP prouve une nouvelle fois qu’elle est bien plus qu’une plateforme de réservation : un véritable acteur du développement et de la réussite des agences de voyages.

Expedia TAAP est le programme d’affiliation B2B d’Expedia Group, dédié aux agences de voyages. Il propose un accès direct à une offre globale et compétitive, via une interface intuitive, conçue pour optimiser la réservation et la satisfaction client.

Nous contacter
Email : commercial@expediataap.fr
Téléphone : 01 57 32 90 11
Inscription sur https://www.expediataap.fr/


