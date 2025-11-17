Expedia TAAP : 15 ans de succès et une année 2026 pleine de promesses

2026 commencera avec un projet inédit, La French 66 : un road-trip à la rencontre des agences de voyage pour célébrer les 100 ans de la Route 66 en partenariat avec Brand USA.



La French 66, qui reproduira l’itinéraire mythique a l'échelle française, débutera à Metz le 19 janvier pour finir à Biarritz 6 jours plus tard. Pendant une semaine, l’équipe Expedia Taap et Brand USA traversera la France pour rencontrer plus de 200 agences de voyage et les former avec le programme USA Discovery Program sur les meilleures destinations des États-Unis, tout en leur offrant des tarifs exclusifs d'hôtels, d'activités, de transferts pour leurs clients. Du 19 au 24 janvier, chaque étape de ce road-trip permettra aux agences de découvrir l’univers de la Route 66 à travers des formations sur les produits touristiques américains, des échanges avec des experts, et des offres exceptionnelles. Un projet unique pour renforcer les liens entre les professionnels du tourisme français et américain tout en célébrant un siècle de l’un des itinéraires les plus iconiques au monde !