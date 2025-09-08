IFTM 2025 : Expedia TAAP fête ses 15 ans en mettant le cap sur l’Amérique du Nord !

Sur son stand aux couleurs de Boston et de l’Alberta, Expedia TAAP donne rendez-vous aux agents de voyages pour découvrir :



💡 Des supports de vente concrets (brochures, visuels, idées de circuits…)



💬 Des rencontres exclusives avec les représentants officiels des destinations



🧰 Des astuces de réservation pour gagner du temps et maximiser les marges



🎁 Et des surprises à ne pas manquer : jeux, goodies, animations… et de beaux voyages à gagner !



À retenir : deux destinations stars, une plateforme ultra-efficace, et une équipe 100 % dédiée aux agents de voyages.



Expedia TAAP, c’est plus de 3 millions d’établissements dans le monde, des prestations dynamiques, un moteur puissant… et une rémunération attractive sur chaque réservation. Que ce soit pour un city break à Boston ou un autotour dans l’Alberta canadien, les agents y trouvent un levier de vente clé en main.