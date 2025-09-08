TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

IFTM 2025 : Expedia TAAP fête ses 15 ans en mettant le cap sur l’Amérique du Nord !


À l’occasion de l’IFTM Top Resa 2025, Expedia TAAP met les petits plats dans les grands et s’entoure de deux partenaires d’exception : Boston (États-Unis) et l’Alberta (Canada).
Objectif ? Offrir aux agents de voyages une immersion unique au cœur de deux destinations à très fort potentiel… et leur donner toutes les clés pour booster leurs ventes !


Rédigé par Discover The World le Lundi 15 Septembre 2025

Cette image est générée par intelligence artificielle © Discover the world / Expedia TAAP France
Cette image est générée par intelligence artificielle © Discover the world / Expedia TAAP France
CroisiEurope

Deux destinations qui font vendre


Boston, joyau de la Nouvelle-Angleterre, séduit par son charme historique, son dynamisme culturel et sa position idéale pour les courts séjours et les combinés USA.

C’est LA destination parfaite pour les gourmets, les amateurs de culture et les repeaters en quête de nouveautés.

© Meet Boston
© Meet Boston
À l’opposé, l’Alberta fait rêver avec ses grands espaces spectaculaires, ses lacs glaciaires et ses montagnes majestueuses. Banff, Jasper, les Rocheuses canadiennes… autant de noms qui font mouche auprès des clients en quête de nature XXL, de roadtrips grandioses ou de séjours multi-activités été comme hiver. Les aurores boréales n’attendent plus que vos clients !

© Travel Alberta
© Travel Alberta
“Boston et l’Alberta sont deux pépites nord-américaines qui cochent toutes les cases : accessibilité, différenciation, rentabilité pour les pros”, explique Edyta Makele-Rutkowska, Directrice France pour Expedia TAAP.

Un accompagnement sur-mesure pour les agents

Parce que bien vendre, c’est avant tout bien connaître, Expedia TAAP met un point d’honneur à former et accompagner les agences sur ces deux destinations phares. Pendant toute la durée du salon, des mini-formations express seront proposées sur le stand, animées par les équipes Expedia TAAP et les offices de tourisme partenaires.

L’objectif ? Donner aux agents des arguments concrets, des bons plans terrain, et des exemples de packages clés en main pour transformer plus facilement leurs devis en ventes. Un vrai coup de pouce pour se démarquer et faire la différence dès le retour en agence !

Des voyages à gagner vers Boston et l’Alberta !

Pour récompenser la fidélité et l’implication des agents de voyages, Expedia TAAP, en partenariat avec Meet Boston et Travel Alberta, organise un grand tirage au sort pendant l’IFTM.

À la clé : deux voyages exceptionnels, l’un à Boston, l’autre en Alberta. Une occasion unique pour les agents de découvrir ces destinations en immersion, et de revenir en agence avec un argument massue : “Je l’ai vécu, je peux vous le vendre !”
© Travel Alberta
© Travel Alberta

Expedia TAAP : un tremplin pour convertir

Sur son stand aux couleurs de Boston et de l’Alberta, Expedia TAAP donne rendez-vous aux agents de voyages pour découvrir :

💡 Des supports de vente concrets (brochures, visuels, idées de circuits…)

💬 Des rencontres exclusives avec les représentants officiels des destinations

🧰 Des astuces de réservation pour gagner du temps et maximiser les marges

🎁 Et des surprises à ne pas manquer : jeux, goodies, animations… et de beaux voyages à gagner !

À retenir : deux destinations stars, une plateforme ultra-efficace, et une équipe 100 % dédiée aux agents de voyages.

Expedia TAAP, c’est plus de 3 millions d’établissements dans le monde, des prestations dynamiques, un moteur puissant… et une rémunération attractive sur chaque réservation. Que ce soit pour un city break à Boston ou un autotour dans l’Alberta canadien, les agents y trouvent un levier de vente clé en main.
© Expedia Group
© Expedia Group

📅 Du 23 au 25 septembre 2025

📍 Stand Expedia TAAP – Pavillon international – IFTM Paris, Porte de Versailles – Stand K076

IFTM 2025 : Expedia TAAP fête ses 15 ans en mettant le cap sur l’Amérique du Nord !
Expedia TAAP est le programme d’affiliation B2B d’Expedia Group, dédié aux agences de voyages. Il propose un accès direct à une offre globale et compétitive, via une interface intuitive, conçue pour optimiser la réservation et la satisfaction client.

Nous contacter
Email : commercial@expediataap.fr
Téléphone : 01 57 32 90 11
Inscription sur https://www.expediataap.fr/


Lu 257 fois

Tags : Expedia TAAP
Notez
Playa Hotels & Resorts

Brand News La Travel Tech

IFTM 2025 : Expedia TAAP fête ses 15 ans en mettant le cap sur l’Amérique du Nord !

IFTM 2025 : Expedia TAAP fête ses 15 ans en mettant le cap sur l’Amérique du Nord !
À l’occasion de l’IFTM Top Resa 2025, Expedia TAAP met les petits plats dans les grands et...
Dernière heure

Avis clients : conseils pratiques pour transformer chaque retour en opportunité ! [ABO]

Emmanuel Foiry : "J'ai connu l'âge d'or pour les agences et tour-opérateurs" [ABO]

Recrutement en agences de voyages : des candidats exigeants... mais pour combien de temps ? [ABO]

Baromètre Bourse des Vols juillet - août : Outre-Mer, Asie, Maghreb en tête !

Directive, épargne, cybersécurité… À Berlin, les EDV face à un mur de défis

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ecully (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Directive, épargne, cybersécurité… À Berlin, les EDV face à un mur de défis

Directive, épargne, cybersécurité… À Berlin, les EDV face à un mur de défis
Partez en France

Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Rencontres et partage au Guatemala

Rencontres et partage au Guatemala
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !

Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !
Transport

Transport

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre Bourse des Vols juillet - août : Outre-Mer, Asie, Maghreb en tête !

Baromètre Bourse des Vols juillet - août : Outre-Mer, Asie, Maghreb en tête !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explorez les merveilles intemporelles de l'Europe avec Regent Seven Seas Cruises®

Explorez les merveilles intemporelles de l'Europe avec Regent Seven Seas Cruises®
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias