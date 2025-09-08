IFTM 2025 : Expedia TAAP fête ses 15 ans en mettant le cap sur l’Amérique du Nord !

Deux destinations qui font vendre
Boston, joyau de la Nouvelle-Angleterre, séduit par son charme historique, son dynamisme culturel et sa position idéale pour les courts séjours et les combinés USA.
C’est LA destination parfaite pour les gourmets, les amateurs de culture et les repeaters en quête de nouveautés.
À l’opposé, l’Alberta fait rêver avec ses grands espaces spectaculaires, ses lacs glaciaires et ses montagnes majestueuses. Banff, Jasper, les Rocheuses canadiennes… autant de noms qui font mouche auprès des clients en quête de nature XXL, de roadtrips grandioses ou de séjours multi-activités été comme hiver. Les aurores boréales n’attendent plus que vos clients !
“Boston et l’Alberta sont deux pépites nord-américaines qui cochent toutes les cases : accessibilité, différenciation, rentabilité pour les pros”, explique Edyta Makele-Rutkowska, Directrice France pour Expedia TAAP.
Un accompagnement sur-mesure pour les agents
Parce que bien vendre, c’est avant tout bien connaître, Expedia TAAP met un point d’honneur à former et accompagner les agences sur ces deux destinations phares. Pendant toute la durée du salon, des mini-formations express seront proposées sur le stand, animées par les équipes Expedia TAAP et les offices de tourisme partenaires.
L’objectif ? Donner aux agents des arguments concrets, des bons plans terrain, et des exemples de packages clés en main pour transformer plus facilement leurs devis en ventes. Un vrai coup de pouce pour se démarquer et faire la différence dès le retour en agence !
Des voyages à gagner vers Boston et l’Alberta !
Pour récompenser la fidélité et l’implication des agents de voyages, Expedia TAAP, en partenariat avec Meet Boston et Travel Alberta, organise un grand tirage au sort pendant l’IFTM.
À la clé : deux voyages exceptionnels, l’un à Boston, l’autre en Alberta. Une occasion unique pour les agents de découvrir ces destinations en immersion, et de revenir en agence avec un argument massue : “Je l’ai vécu, je peux vous le vendre !”
Expedia TAAP : un tremplin pour convertir
Sur son stand aux couleurs de Boston et de l’Alberta, Expedia TAAP donne rendez-vous aux agents de voyages pour découvrir :
💡 Des supports de vente concrets (brochures, visuels, idées de circuits…)
💬 Des rencontres exclusives avec les représentants officiels des destinations
🧰 Des astuces de réservation pour gagner du temps et maximiser les marges
🎁 Et des surprises à ne pas manquer : jeux, goodies, animations… et de beaux voyages à gagner !
À retenir : deux destinations stars, une plateforme ultra-efficace, et une équipe 100 % dédiée aux agents de voyages.
Expedia TAAP, c’est plus de 3 millions d’établissements dans le monde, des prestations dynamiques, un moteur puissant… et une rémunération attractive sur chaque réservation. Que ce soit pour un city break à Boston ou un autotour dans l’Alberta canadien, les agents y trouvent un levier de vente clé en main.
📅 Du 23 au 25 septembre 2025
📍 Stand Expedia TAAP – Pavillon international – IFTM Paris, Porte de Versailles – Stand K076
Expedia TAAP est le programme d’affiliation B2B d’Expedia Group, dédié aux agences de voyages. Il propose un accès direct à une offre globale et compétitive, via une interface intuitive, conçue pour optimiser la réservation et la satisfaction client.
Nous contacter
Email : commercial@expediataap.fr
Téléphone : 01 57 32 90 11
Inscription sur https://www.expediataap.fr/
