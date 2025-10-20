Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday



Deux voyages exclusifs à remporter jusqu’au 30 novembre



Jusqu’au 30 novembre 2025, les agents de voyages membres du programme Expedia TAAP ont la possibilité de participer à deux jeux-concours exceptionnels :



● Un week-end pour deux à Rabat, au prestigieux Hôtel Tour Hassan Palace à Rabat. Un séjour alliant découverte culturelle, gastronomie et détente dans la capitale marocaine, entre médina historique et art contemporain. Et ce n’est pas tout : deux billets aller-retour Paris–Rabat avec Royal Air Maroc sont également inclus !



● Une place pour l’éductour hivernal de Travel Alberta, pour vivre une immersion au cœur des Rocheuses, découvrir les paysages spectaculaires de Banff et Jasper, et rencontrer les acteurs du tourisme local.

Réservez au moins une nuit ou une activité dans chacune de ces destinations entre le 1er octobre et le 15 novembre et vous serez automatiquement inscrit au tirage au sort.



Plus vous ferez de réservation, plus vous aurez de chance de gagner !





Black Friday : jusqu’à -30 % sur des milliers d’hôtels dans le monde

En parallèle, Expedia TAAP lance sa campagne Black Friday, offrant des réductions d’au moins 30 % sur des milliers d’hébergements à travers le monde.



Les agents peuvent réserver jusqu’au 3 décembre 2025, pour des séjours valables jusqu’au 30 décembre 2026. Cette fenêtre de réservation étendue permet d’anticiper les ventes sur toute l’année à venir, qu’il s’agisse de voyages d’hiver, de vacances d’été ou de city breaks.



“Le Black Friday représente un moment clé pour nos partenaires agents de voyages, explique l’équipe Expedia TAAP France. C’est l’occasion de garantir à leurs clients les meilleures offres de l’année, tout en stimulant leurs propres ventes sur l’ensemble de la saison 2026.”



Expedia TAAP : un partenaire technologique et commercial de référence

160 000 agents partenaires dans le monde, Expedia TAAP offre un accès privilégié à l’un des inventaires les plus complets du secteur : plus de 3 millions d’hébergements, 170 000 activités, 110 loueurs de voitures et 500 compagnies aériennes.



Le programme met également à disposition des outils performants issus du groupe Expedia, dont :



• Virtual Agent, pour gérer simplement les réservations et modifications en toute autonomie,



• Live Agent Chat, pour un accompagnement en temps réel avec des conseillers experts.

En combinant offres exclusives, innovations technologiques et actions marketing dédiées, Expedia TAAP confirme son engagement aux côtés des agents de voyages pour leur offrir les meilleures opportunités commerciales tout au long de l’année. Avec plus dedans le monde, Expedia TAAP offre un accès privilégié à l’un des inventaires les plus complets du secteur : plus deLe programme met également à disposition des outils performants issus du groupe Expedia, dont :En combinant offres exclusives, innovations technologiques et actions marketing dédiées,pour leur offrir les meilleures opportunités commerciales tout au long de l’année.