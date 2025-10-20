TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday


Expedia TAAP, la plateforme du groupe Expedia dédiée aux agents de voyages, frappe fort en cette fin d’année. Au programme : deux voyages à gagner pour les agents et des réductions exclusives jusqu’à -30 % (et plus) dans le cadre de son opération mondiale Black Friday.


Rédigé par Discover The World le Lundi 10 Novembre 2025

Deux voyages exclusifs à remporter jusqu’au 30 novembre

Jusqu’au 30 novembre 2025, les agents de voyages membres du programme Expedia TAAP ont la possibilité de participer à deux jeux-concours exceptionnels :

Un week-end pour deux à Rabat, au prestigieux Hôtel Tour Hassan Palace à Rabat. Un séjour alliant découverte culturelle, gastronomie et détente dans la capitale marocaine, entre médina historique et art contemporain. Et ce n’est pas tout : deux billets aller-retour Paris–Rabat avec Royal Air Maroc sont également inclus !

Une place pour l’éductour hivernal de Travel Alberta, pour vivre une immersion au cœur des Rocheuses, découvrir les paysages spectaculaires de Banff et Jasper, et rencontrer les acteurs du tourisme local.

Réservez au moins une nuit ou une activité dans chacune de ces destinations entre le 1er octobre et le 15 novembre et vous serez automatiquement inscrit au tirage au sort.

Plus vous ferez de réservation, plus vous aurez de chance de gagner !

Black Friday : jusqu’à -30 % sur des milliers d’hôtels dans le monde

En parallèle, Expedia TAAP lance sa campagne Black Friday, offrant des réductions d’au moins 30 % sur des milliers d’hébergements à travers le monde.

Les agents peuvent réserver jusqu’au 3 décembre 2025, pour des séjours valables jusqu’au 30 décembre 2026. Cette fenêtre de réservation étendue permet d’anticiper les ventes sur toute l’année à venir, qu’il s’agisse de voyages d’hiver, de vacances d’été ou de city breaks.

“Le Black Friday représente un moment clé pour nos partenaires agents de voyages, explique l’équipe Expedia TAAP France. C’est l’occasion de garantir à leurs clients les meilleures offres de l’année, tout en stimulant leurs propres ventes sur l’ensemble de la saison 2026.”
Expedia TAAP : un partenaire technologique et commercial de référence

Avec plus de 160 000 agents partenaires dans le monde, Expedia TAAP offre un accès privilégié à l’un des inventaires les plus complets du secteur : plus de 3 millions d’hébergements, 170 000 activités, 110 loueurs de voitures et 500 compagnies aériennes.

Le programme met également à disposition des outils performants issus du groupe Expedia, dont :

Virtual Agent, pour gérer simplement les réservations et modifications en toute autonomie,

Live Agent Chat, pour un accompagnement en temps réel avec des conseillers experts.

En combinant offres exclusives, innovations technologiques et actions marketing dédiées, Expedia TAAP confirme son engagement aux côtés des agents de voyages pour leur offrir les meilleures opportunités commerciales tout au long de l’année.

Expedia TAAP est le programme d’affiliation B2B d’Expedia Group, dédié aux agences de voyages. Il propose un accès direct à une offre globale et compétitive, via une interface intuitive, conçue pour optimiser la réservation et la satisfaction client.

Nous contacter
Email : commercial@expediataap.fr
Téléphone : 01 57 32 90 11
Inscription sur https://www.expediataap.fr/


Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday

