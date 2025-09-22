IFTM Top Resa 2025 : Expedia TAAP aux côtés des agences pour booster leurs ventes

Des partenaires engagés pour mettre en lumière des destinations inspirantes
Le stand Expedia TAAP a accueilli plusieurs partenaires prestigieux, chacun apportant sa vision et ses atouts pour séduire les clients français.
Travel Alberta, Meet Boston et le Bahamas Ministry of Tourism ont ainsi permis aux agences de découvrir des destinations à forte valeur ajoutée et à fort potentiel commercial.
Travel Alberta : aventure et nature au rendez-vous
La province canadienne séduit par ses paysages spectaculaires et son offre d’activités outdoor. Parcs nationaux, montagnes Rocheuses et expériences immersives dans la nature constituent un argument de poids pour répondre à la demande croissante des voyageurs en quête d’expériences uniques. Des expériences que de nombreux agents ont pu découvrir sur le stand à travers un casque VR, des activités western et des cocktails (ne pas oublier la pyramide d’ours en chocolat de Cyril Lignac). Une agent de voyage de Nantes a été récompensée par une place sur un fam trip exceptionnel en Alberta cet hiver, une opportunité de vivre la destination en immersion.
Meet Boston : culture, histoire et proximité
Boston, l’une des villes les plus dynamiques de la côte Est américaine, attire à la fois les clients loisirs et MICE. La ville combine patrimoine culturel, gastronomie, événements et proximité géographique avec Paris grâce au vol direct quotidien de JetBlue. Un tirage au sort a permis à une agent de voyage de s’envoler prochainement vers Boston. En attendant, de nombreux agents ont pu partager des souvenirs avec Popcorn, l’emblématique ours aux couleurs des Red Sox, qui a fait sensation sur le stand du salon.
The Bahamas : le rêve caribéen à portée de main
Les Bahamas continuent de séduire avec leurs plages paradisiaques, leur culture vibrante et une offre haut de gamme de plus en plus attractive pour les voyageurs français. Un cocktail thématique, champagne bien sûr, a permis aux agences de découvrir toutes les opportunités de cette destination emblématique.
Une collaboration renforcée avec les agences pour plus de valeur
Ces rencontres sur le salon confirment l’importance de travailler main dans la main avec les partenaires et les agences de voyages. Pour Expedia TAAP, il s’agit d’offrir toujours plus de choix, de valeur et d’opportunités commerciales, en facilitant l’accès à des solutions adaptées aux besoins des agents et de leurs clients.
Une édition réussie grâce aux équipes et aux agences
Enfin, Expedia TAAP tient à saluer l’engagement de ses équipes sur le salon ainsi que le travail des organisateurs de l’IFTM Top Resa. Un grand merci également à toutes les agences qui ont pris le temps de venir échanger, poser des questions et découvrir les solutions proposées.
L’édition 2025 du salon a ainsi été un beau témoignage du dynamisme du secteur et un moment privilégié pour renforcer les liens entre les acteurs du tourisme. Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles surprises !
L’édition 2025 du salon a ainsi été un beau témoignage du dynamisme du secteur et un moment privilégié pour renforcer les liens entre les acteurs du tourisme. Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles surprises !
Expedia TAAP est le programme d’affiliation B2B d’Expedia Group, dédié aux agences de voyages. Il propose un accès direct à une offre globale et compétitive, via une interface intuitive, conçue pour optimiser la réservation et la satisfaction client.
Nous contacter
Email : commercial@expediataap.fr
Téléphone : 01 57 32 90 11
Inscription sur https://www.expediataap.fr/
Nous contacter
Email : commercial@expediataap.fr
Téléphone : 01 57 32 90 11
Inscription sur https://www.expediataap.fr/
Autres articles
-
IFTM 2025 : Expedia TAAP fête ses 15 ans en mettant le cap sur l’Amérique du Nord !
-
Alberta, grandeur nature à portée de clic avec Expedia TAAP
-
Expedia TAAP lance sa promo de mai : -25 % minimum sur des milliers d’hôtels
-
Expedia a célébré avec panache la fin de l’année 2017
-
Expedia TAAP et VisitBritain organisent une soirée à Marseille