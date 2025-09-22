IFTM Top Resa 2025 : Expedia TAAP aux côtés des agences pour booster leurs ventes

La province canadienne séduit par ses paysages spectaculaires et son offre d’activités outdoor. Parcs nationaux, montagnes Rocheuses et expériences immersives dans la nature constituent un argument de poids pour répondre à la demande croissante des voyageurs en quête d’expériences uniques. Des expériences que de nombreux agents ont pu découvrir sur le stand à travers un casque VR, des activités western et des cocktails (ne pas oublier la pyramide d’ours en chocolat de Cyril Lignac). Une agent de voyage de Nantes a été récompensée par une place sur un fam trip exceptionnel en Alberta cet hiver, une opportunité de vivre la destination en immersion.