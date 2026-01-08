France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

Au-delà des résultats conjoncturels, ce bilan confirme une inflexion stratégique majeure pour la filière.



Dans un contexte où la croissance touristique française (+1,3%) reste inférieure à la moyenne européenne (+1,7%), l’enjeu est désormais d’investir dans la qualité de l’offre, la montée en gamme, la diversification saisonnière et l’attractivité événementielle des territoires.



" Le problème n’est pas le tourisme, mais la façon dont on le structure et dont on gère les flux ", résume Michel Durrieu, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine.



Un constat partagé par l’ensemble des acteurs réunis, qui voient dans l’Observatoire de l’industrie du tourisme un outil désormais indispensable pour piloter la compétitivité durable du secteur.