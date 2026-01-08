TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

Ce que disent les chiffres 2025 sur les nouvelles dynamiques du marché


Présenté mercredi 7 janvier par Alliance France Tourisme et Régions de France, le bilan 2025 de l’Observatoire de l’industrie du tourisme confirme une croissance réelle mais contrastée du secteur. Portée par la fréquentation davantage que par la valeur, l’activité touristique française fait face à des disparités territoriales, à un marché domestique fragilisé et à un rôle toujours plus structurant de l’événementiel et de la clientèle internationale.


Tourisme français : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour 2025 ? - Depositphotos.com, michaeljung
TAP Air Portugal
Présenté mercredi 7 janvier 2026 par l'Alliance France Tourisme et Régions de France, le bilan 2025 de l’Observatoire de l’industrie du tourisme en France dresse le portrait d’un secteur toujours dans le vert, mais confronté à des déséquilibres croissants.

Selon les données de MKG analysées par l’Observatoire, l’hébergement marchand enregistre en 2025 une progression du revenu par chambre disponible (RevPAR) de +1,3%. Une évolution positive, mais inférieure à l’inflation, qui traduit une normalisation de l’activité après les années de forte reprise post-Covid.

Cette performance repose essentiellement sur la fréquentation : le taux d’occupation moyen national progresse de 0,7 point, pour atteindre 66% sur l’ensemble de l’année. En revanche, la hausse du prix moyen reste limitée à +0,2%, signe d’un comportement d’achat plus prudent, notamment de la part de la clientèle française.

"2025 a été une année correcte, mais le bilan reste contrasté", résume Dominique Marcel, président de l’Alliance France Tourisme. "Le tourisme français représente plus des deux tiers des nuitées, mais nous perdons des parts de marché face à nos concurrents européens".

À l’inverse des segments économiques et budget, le haut de gamme et le luxe poursuivent leur dynamique. Toujours selon MKG, le RevPAR de ces catégories progresse de +5,6%, atteignant de nouveaux sommets dans les destinations les plus internationalisées.

Paris, la Côte d’Azur, les Alpes et les littoraux de la façade Ouest concentrent ainsi une part croissante de la création de valeur, portée par une demande internationale à fort pouvoir d’achat.

Des performances régionales très hétérogènes

Autres articles
Sur le plan territorial, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’impose, pour la deuxième année consécutive, comme la principale locomotive du marché touristique français.

L’hébergement marchand affiche également des croissances de chiffre d’affaires supérieures à +2% en Bretagne et dans le Grand Est.

La Normandie et la Nouvelle-Aquitaine profitent de l’attractivité de leurs littoraux, tandis que l’Auvergne–Rhône-Alpes tire son épingle du jeu grâce aux stations de montagne, compensant le recul observé sur la métropole lyonnaise.

Ces écarts révèlent une dépendance accrue de certaines destinations à des clientèles spécifiques, notamment la clientèle individuelle d’affaires, qui représente 35% du chiffre d’affaires de l’hôtellerie française, rappelle Franck Louvrier, vice-président de la Région Pays de la Loire. "Hors saison, il faut remplir nos établissements.

L’événementiel est un levier clé : un congressiste dépense en moyenne 270 euros par jour, contre 70 euros pour un touriste de loisirs".

Mobilités : l’international résiste, le domestique s’essouffle

Les données d’Aéroports de Paris confirment ces tendances. Le trafic aérien international progresse de +5,3%, tandis que le trafic Asie-Pacifique augmente de +7%, atteignant désormais 90% de son niveau de 2019.

À l’inverse, le trafic domestique au départ de Paris demeure en retrait, à 69,9% de son niveau pré-Covid, confirmant une évolution durable des comportements de mobilité.

Côté rail, SNCF Connect enregistre 232 millions de billets vendus en 2025, soit +3% par rapport à l’année précédente. Près de 47% de ces ventes concernent des billets TER, confirmant le rôle central du train dans les mobilités touristiques et du quotidien.

"Cette progression traduit une envie de mobilité durable et une attractivité renforcée des territoires", souligne Anne Pruvot, directrice générale de SNCF Connect & Tech. Les grands axes radiaux demeurent structurants, avec en tête Paris-Lyon, Paris-Bordeaux et Paris-Lille.

La clientèle internationale, encore minoritaire mais en croissance, représente plus de 500 000 clients (+5%) pour près de 5 millions de billets vendus (+4%), principalement issus de pays européens de proximité, notamment la Suisse et la Belgique.

De plus, les analyses de SNCF Connect illustrent le poids croissant de l’événementiel dans les flux touristiques.

Lors des Fêtes de Bayonne, les ventes de billets ont été multipliées par 5,9, et par 11 pour les billets urbains lors du Grand Prix Explorer au Mans.

Vers une stratégie assumée de création de valeur

Au-delà des résultats conjoncturels, ce bilan confirme une inflexion stratégique majeure pour la filière.

Dans un contexte où la croissance touristique française (+1,3%) reste inférieure à la moyenne européenne (+1,7%), l’enjeu est désormais d’investir dans la qualité de l’offre, la montée en gamme, la diversification saisonnière et l’attractivité événementielle des territoires.

"Le problème n’est pas le tourisme, mais la façon dont on le structure et dont on gère les flux", résume Michel Durrieu, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine.

Un constat partagé par l’ensemble des acteurs réunis, qui voient dans l’Observatoire de l’industrie du tourisme un outil désormais indispensable pour piloter la compétitivité durable du secteur.


