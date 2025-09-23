SNCF Connect veut se "renforcer sur la vente de billets à l'international" [ABO]

Autre fait intéressant, nous avons constaté une plus forte anticipation de la part des voyageurs, bien plus en amont. Imaginez qu'en moyenne, les billets ont été réservés plus de 26 jours avant le départ, soit 7 jours de plus qu'en 2024.



Nous pressentions cette tendance puisque, lors de l'ouverture des ventes de l'été en mars, nous avions écoulé 1,5 million de billets.



Ce n'est pas tout, car nous avons aussi mesuré l’impact de tous les lancements réalisés ces dernières années, afin de travailler le voyage dans sa globalité,

"Nous pilotons au quotidien la combinaison des différents modes de transport.



Nous avons constaté une croissance de 12 % sur les combinaisons train et bus, une hausse spectaculaire de 67 % sur les combinaisons entre les trains et les réseaux de transport en commun.



D'ailleurs, le partenariat avec Accor fonctionne très bien. Ce qui est important de noter, c'est qu'il est impactant dans les deux sens, aussi bien pour nous que pour le groupe hôtelier.



C'est assez intéressant de voir que tout ce qu'on met en place aujourd'hui croît et devient un usage récurrent de nos clients,

Depuis quelques années déjà, SNCF Connect tend à se diversifier, en raison de son positionnement d’incontournable pour les voyageurs français.En moyenne, chaque jour, près de 4,5 millions de personnes consultent le site internet." poursuit la responsable.Il faut dire que la plateforme ne chôme pas.Il y a eu, tout d'abord, les transports en commun urbains, puis les hôtels, la possibilité de réserver un VTC ou une voiture de location et BlaBlaCar... avec la volonté affichée d'être le tout-en-un de la mobilité." affirme Julia Etaix.