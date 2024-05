SNCF Connect distribue désormais... des hôtels !

" Nous avions stoppé pendant quelque temps, l'offre de partenariat au niveau de l'hôtellerie.



Nous voulions, par rapport au précédent portail, faire un pas de recul et chercher à faire différemment, " poursuit la directrice commerciale de SNCF Connect.



Les équipes technologiques du transporteur ont cherché un partenaire qui partageait les mêmes valeurs, notamment sur le durable.



Et cet engagement aura aussi une dimension particulière pour Accor.



Les voyageurs et clients de ALL sa plateforme de distribution pourront eux aussi réserver des billets de train sans sortir de l'écosystème du géant de l'hôtellerie.



Dans un premier temps, cela se matérialisera par une phase de test à partir du 22 mai, à la clôture d'une résa hôtelière, avant un déploiement total d'ici la fin de l'année.



" Je dirais que ce rapprochement a encore plus de sens.



Nous voyons à travers nos statistiques hôtelières que nous avons deux fois plus de courts séjours sur les 3 dernières années et que dans le même temps, la fréquence augmente, mais que les rayons géographiques sont raccourcis.



Nous voulions quelque chose de très fluide. Nous voulions penser le voyage dans sa globalité en quelques clics, " détaille Mehdi Hemici, le directeur de la fidélisation et du commerce électronique d'Accor.



Et cette fluidité se caractérise au niveau des usagers de SNCF via différents ancrages tout au long du parcours de réservation.



Ainsi, ils pourront retrouver la proposition hotelière avant la réservation du billet de train dans les onglets "Offres" et "Services", puis pendant comme proposition de service additionnel.



" Nous l'aurons aussi dans l'application.



Quand, l'usager ira consulter son ticket de transport, alors nous lui proposerons la possibilité de réserver un hôtel à destination, " poursuit la responsable.