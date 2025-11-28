Intelligence artificielle : Selectour fait sa révolution !

Pendant que nous réinventons l'expérience physique, nous avons transformé l’expérience digitale.



Si tout commence en ligne, cela se termine bien souvent en face à face. En 2025, le site a généré plus de 100 000 appels vers les agences, plus de 5 000 demandes de rendez-vous et 5 000 demandes de projets voyages. C’est un lead qualifié d’une personne qui a besoin d’un expert pour finaliser,

courant décembre, un agent IA sera disponible sur l’ensemble de nos sites. Un chatbot pourra répondre aux questions des internautes et prendre des rendez-vous en agence"

"Nous entrons dans une nouvelle ère : le point d’entrée du client change radicalement, il ne commence plus sur Google ou en agence, mais par l’IA générative.



Nous n’allons pas rester spectateurs, nous actionnons un nouveau levier,

Generative Engine Optimization. Les IA doivent connaître Selectour, nos produits, nos marques et nos agences pour les recommander dans leurs réponses."

"Le client de demain ne tape plus "voyage en Grèce", il engage une véritable conversation. Nous prenons ce virage dès maintenant afin que vous soyez les agences les plus citées et les plus choisies.



À terme, quand une personne fera une recherche liée à un voyage, l'IA va la renvoyer directement, via un lien qui pointera vers une de nos agences

"L'intelligence artificielle ne va pas remplacer le métier d'agent de voyages.



Ce qui fait la valeur de ce travail, que ce soit l'expertise, l'excellence relationnelle, la capacité à gérer des imprévus, ou encore l'expérience vécue, tout cela reste irremplaçable. Mais ce que l'IA va faire, c'est vous envoyer plus de clients."

Avant d'imaginer un monde sans site web, ni OTA, le réseau a, lui, travaillé son image de marque dans le présent, pour devenir un réflexe dans la tête des clients. Dans un monde où tout doit être expérientiel, même acheter une baguette de pain, l'hippocampe s’est doté récemment d’" délivre, en guise de résultats, le directeur digital et marketing de Selectour.Des chiffres rendus possibles grâce à une véritable stratégie déployée sur le digital. Les sites ont été optimisés et dopés par le référencement naturel et les campagnes display, mettant en avant la marque sur le web.De plus, les réseaux sociaux ont aussi été investis, que ce soit Facebook, TikTok ou encore Pinterest.Alors que, demain, l'IA va devenir un véritable axe d’acquisition clients, ", a annoncé Bertrand Bonnefoi.: poursuivresur les sites du réseau ;pour que les plateformes soient parfaitement lisibles par les IA ; renforcercomme Wikipédia, Reddit ou Tripadvisor, où il est crucial d’être visible ; et enfin,pour que la marque soit citée et reconnue comme crédible.," a-t-il ajouté avant de conclure :Selectour veut mettre fin à la sinistrose... technologique !