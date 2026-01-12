Après une période de chantier qui aura duré jusqu’à l’hiver 2024 et pendant laquelle sur le site internet de Global Airlines on communiquait sur les uniformes et les projets de recevoir encore 3 autres A380, l’avion a pu sortir de son hangar allemand.



Pour son premier roulage devant les caméras, là aussi, on a pu constater le décalage entre les promesses et la réalité.



Encore paré, en partie, de ses vieilles couleurs China Southern, l’avion n’a pas vraiment été repeint. Plutôt maquillé.



Il arbore son logo sur l’empennage, mais le rutilant a disparu. Ce rouge éclatant qui devait habiller le fuselage et les moteurs n’aura pas résisté à la réalité des coûts.



Reconnaissons tout de même à James Asquith, le mérite d’avoir pu commercialiser un premier vol entre Glasgow et New York le 15 mai 2025.



Dans des conditions cependant assez particulières : assuré et opéré sous le certificat de transporteur aérien de la compagnie HI-FLY Malta, filiale de HI-FLY, qui a fourni aussi l’équipage (Pilotes et Personnels Navigants Commerciaux).



Un vol charter avec à peine une centaine de passagers (pour un avion avec 520 sièges), ayant acheté des billets à prix bradés et dont beaucoup ont été surclassés en First et en Business. Autant dire un vol qui aura couté beaucoup d’argent à Global Airlines.



À cette occasion, on découvrait l’intérieur de la cabine. Là aussi en voyant les nombreuses vidéos tournées à bord, on a pu constater que l’avion était encore « dans son jus China Southern » : une cabine « fatiguée » avec des équipements obsolètes malgré des efforts d’embellissement.



Quant au service et d’après, là aussi, les nombreux commentaires, il était loin des standards promis et pas en mesure de rivaliser avec la concurrence au départ du Royaume-Uni, Emirates, British Airways ou encore Virgin.