Club Med : Henri Giscard d'Estaing assigne son ex-employeur aux Prud’hommes

Henri Giscard d'Estaing et son conseil estiment que ce licenciement est non seulement "sans cause réelle et sérieuse", mais effectué de manière brutale et vexatoire, et demandent donc le versement des indemnités classiques dans ce type de situation, soit au total un mois de salaire par année d’ancienneté.



Ils demandent également le versement de la part variable de sa rémunération pour l’exercice record de 2025, au prorata temporis

Comme nous l'évoquions déjà dans nos colonnes lors de son départ en juillet dernier, les relations entre le "patron" historique et l’actionnaire chinois Fosun s'étaient considérablement dégradées.En cause : une divergence de vision sur l'avenir stratégique de l'entreprise. Henri Giscard d'Estaing militait activement pour, afin de sanctuariser le centre de décision en France. Une vision qui s'est heurtée aux ambitions de Fosun.Le grief portait également sur, qui a déraillé. Henri Giscard d'Estaing avait proposé deux noms pour assurer une transition douce. Fosun a finalement choisi l'un d'eux, Stéphane Maquaire, mais en lui faisant une offre directe.", indiquent nos confrères.Une première séance de conciliation est prévue mi-mars. Si aucun accord amiable n'est trouvé entre les deux parties, l'audience de jugement pourrait se tenir