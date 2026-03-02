Club Med : Henri Giscard d'Estaing assigne son ex-employeur aux Prud’hommes

Henri Giscard d'Estaing assigne le Club Med devant le conseil de prud’hommes de Paris - DepositPhotos.com, Joeppoulssen
Son départ avait fait grand bruit l'été dernier.
Henri Giscard d'Estaing, ex-emblématique président du Club Med refait parler de lui ces jours-ci.
Selon une information de nos confrères de La Lettre de l'Expansion, il conteste son licenciement, qu'il juge dépourvu de "cause réelle et sérieuse", et a décidé d’assigner le Club Med devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Conseillé par l’avocate Julia Minkowski (cabinet Minkowski & Partners), l'ancien dirigeant entend faire reconnaître le caractère abusif de la rupture de son contrat.
Une première séance de conciliation mi-mars
Comme nous l'évoquions déjà dans nos colonnes lors de son départ en juillet dernier, les relations entre le "patron" historique et l’actionnaire chinois Fosun s'étaient considérablement dégradées.
En cause : une divergence de vision sur l'avenir stratégique de l'entreprise. Henri Giscard d'Estaing militait activement pour une cotation du Club Med à la Bourse de Paris, afin de sanctuariser le centre de décision en France. Une vision qui s'est heurtée aux ambitions de Fosun.
Le grief portait également sur le processus de succession du PDG, qui a déraillé. Henri Giscard d'Estaing avait proposé deux noms pour assurer une transition douce. Fosun a finalement choisi l'un d'eux, Stéphane Maquaire, mais en lui faisant une offre directe.
"Henri Giscard d'Estaing et son conseil estiment que ce licenciement est non seulement "sans cause réelle et sérieuse", mais effectué de manière brutale et vexatoire, et demandent donc le versement des indemnités classiques dans ce type de situation, soit au total un mois de salaire par année d’ancienneté.
Ils demandent également le versement de la part variable de sa rémunération pour l’exercice record de 2025, au prorata temporis", indiquent nos confrères.
Une première séance de conciliation est prévue mi-mars. Si aucun accord amiable n'est trouvé entre les deux parties, l'audience de jugement pourrait se tenir à l'automne 2026.
