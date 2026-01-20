Club Med : Charlotte Bernin nommée directrice générale EMEA - Photo Club Med
Le Club Med confie à Charlotte Bernin la direction des marchés Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).
Depuis 2024, elle occupait la fonction de Directrice des Marchés France et Europe du Nord. Elle succédera dans cette mission à Anne Browaeys, "qui a exprimé le souhait d'ouvrir un nouveau chapitre de son parcours professionnel" indique un communiqué de presse.
Charlotte Bernin devient membre du Comité de Direction Générale et reporte à Stéphane Maquaire, Président Directeur-Général du Club Med.
Depuis 2024, elle occupait la fonction de Directrice des Marchés France et Europe du Nord. Elle succédera dans cette mission à Anne Browaeys, "qui a exprimé le souhait d'ouvrir un nouveau chapitre de son parcours professionnel" indique un communiqué de presse.
Charlotte Bernin devient membre du Comité de Direction Générale et reporte à Stéphane Maquaire, Président Directeur-Général du Club Med.
Charlotte Bernin a rejoint le Club Med en 2009
Autres articles
-
Canada : Club Med ouvrira un nouveau resort à Tremblant en 2028
-
Club Med nomme un nouveau DRH avec une mission claire !
-
Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire
-
Le Club Med tourne définitivement la page d'Henri Giscard d'Estaing
-
Emploi GO : Club Med lance un tour de France
Charlotte Bernin a rejoint le Club Med en 2009. Après avoir occupé des fonctions clés en pricing et revenue management. En 2019, elle intègre le Leadership Committee en tant que Directrice Marketing & Ventes Exclusive Collection.
À partir de 2020, elle prend la direction du Marché France, puis voit ses responsabilités élargies en 2024 aux Marchés France et Europe du Nord.
À partir de 2020, elle prend la direction du Marché France, puis voit ses responsabilités élargies en 2024 aux Marchés France et Europe du Nord.