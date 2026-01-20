Club Med : Charlotte Bernin nommée directrice générale EMEA

Charlotte Bernin a rejoint le Club Med en 2009. Après avoir occupé des fonctions clés en pricing et revenue management. En 2019, elle intègre le Leadership Committee en tant que Directrice Marketing & Ventes Exclusive Collection.



À partir de 2020, elle prend la direction du Marché France, puis voit ses responsabilités élargies en 2024 aux Marchés France et Europe du Nord.