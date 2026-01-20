TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Club Med : Charlotte Bernin nommée directrice générale EMEA

Elle succède à Anne Browaeys


Le Club Med annonce la nomination de Charlotte Bernin au poste de directrice générale des marchés Europe-Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Elle succède à Anne Browaeys qui quitte l'entreprise.


Rédigé par le Jeudi 22 Janvier 2026

Club Med : Charlotte Bernin nommée directrice générale EMEA - Photo Club Med
CroisiEurope
Le Club Med confie à Charlotte Bernin la direction des marchés Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Depuis 2024, elle occupait la fonction de Directrice des Marchés France et Europe du Nord. Elle succédera dans cette mission à Anne Browaeys, "qui a exprimé le souhait d'ouvrir un nouveau chapitre de son parcours professionnel" indique un communiqué de presse.

Charlotte Bernin devient membre du Comité de Direction Générale et reporte à Stéphane Maquaire, Président Directeur-Général du Club Med.

Charlotte Bernin a rejoint le Club Med en 2009

Charlotte Bernin a rejoint le Club Med en 2009. Après avoir occupé des fonctions clés en pricing et revenue management. En 2019, elle intègre le Leadership Committee en tant que Directrice Marketing & Ventes Exclusive Collection.

À partir de 2020, elle prend la direction du Marché France, puis voit ses responsabilités élargies en 2024 aux Marchés France et Europe du Nord.

Tags : club med
