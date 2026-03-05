Top of Travel : Olivier Velter quitte la direction commerciale

Olivier Velter, directeur commercial de Top of travel depuis 2019, a quitté ses fonctions début mars - Photo : Olivier Velter
Quelques mois après Jean-Baptiste Delsuc, c'est désormais Olivier Velter qui nous confirme son départ de Top of Travel.
Le directeur commercial du tour-opérateur a quitté ses fonctions le 6 mars dernier.
Pour rappel, il avait déjà occupé ce poste de 2015 à 2017, avant de prendre la direction commerciale d'Héliades jusqu'en 2019, puis de revenir chez Top of travel.
Olivier Velter évolue dans le secteur du tourisme depuis une trentaine d'années.
Après quelques mois passés comme agent de comptoir en 1995, il a rapidement rejoint l’univers du tour-operating, où il poursuit depuis l’essentiel de son parcours professionnel.
Au fil des années, il s’est spécialisé dans les fonctions commerciales, jusqu’à des postes de direction.
