Top of Travel : Olivier Velter quitte la direction commerciale

Il occupait le poste depuis 2019


Directeur commercial de Top of travel depuis 2019, Olivier Velter a quitté ses fonctions début mars.


Rédigé par le Lundi 9 Mars 2026 à 12:07

Olivier Velter, directeur commercial de Top of travel depuis 2019, a quitté ses fonctions début mars - Photo : Olivier Velter
Quelques mois après Jean-Baptiste Delsuc, c'est désormais Olivier Velter qui nous confirme son départ de Top of Travel.

Le directeur commercial du tour-opérateur a quitté ses fonctions le 6 mars dernier.

Pour rappel, il avait déjà occupé ce poste de 2015 à 2017, avant de prendre la direction commerciale d'Héliades jusqu'en 2019, puis de revenir chez Top of travel.

Olivier Velter évolue dans le secteur du tourisme depuis une trentaine d'années.

Après quelques mois passés comme agent de comptoir en 1995, il a rapidement rejoint l’univers du tour-operating, où il poursuit depuis l’essentiel de son parcours professionnel.

Au fil des années, il s’est spécialisé dans les fonctions commerciales, jusqu’à des postes de direction.

A lire aussi : Chypre et Albanie : Top of Travel renforce son offre estivale 2026

