Chypre et Albanie : Top of Travel renforce son offre estivale 2026

production été 2026


À l’occasion du lancement de sa saison été 2026, Top of Travel dévoile une offre renouvelée. Le voyagiste multiplie les liaisons régionales et parie sur la complémentarité entre Chypre, destination historique de la marque, et l’Albanie, nouvelle venue prometteuse dans son portefeuille.


Rédigé par le Lundi 3 Novembre 2025

Destination emblématique de Top of Travel, le voyagiste réaffirme son attachement à Chypre en proposant une programmation enrichie.

L’offre 2026 s’articule autour de trois circuits exclusifs, conçus pour une exploration complète du territoire : patrimoine antique, villages typiques et littoral doré.

À cela s’ajoutent deux Top Clubs.

A côté de cela, l’Albanie fait une entrée remarquée dans la programmation 2026 de Top of Travel. Sur cette destination, le TO proposa là aussi 3 circuits exclusifs ainsi qu'un Top Clubs.

Top of travel annonce une programmation inédite, avec des départs garantis dans de nombreuses villes régionales.

Au programme également de la production : Andalousie, Autriche, Baléares, Bulgarie, Cap vert, Chypre, Crête, Croatie, Monténégro, Italie, Jordanie, Madere, Malte, Maroc, Portugal, Sénégal et Slovénie.

Chypre et Albanie : Top of Travel renforce son offre estivale 2026

