Chypre et Albanie : Top of Travel renforce son offre estivale 2026 - Depositphotos.com Auteur lukaszimilena
Destination emblématique de Top of Travel, le voyagiste réaffirme son attachement à Chypre en proposant une programmation enrichie.
L’offre 2026 s’articule autour de trois circuits exclusifs, conçus pour une exploration complète du territoire : patrimoine antique, villages typiques et littoral doré.
À cela s’ajoutent deux Top Clubs.
A côté de cela, l’Albanie fait une entrée remarquée dans la programmation 2026 de Top of Travel. Sur cette destination, le TO proposa là aussi 3 circuits exclusifs ainsi qu'un Top Clubs.
Top of travel annonce une programmation inédite, avec des départs garantis dans de nombreuses villes régionales.
Au programme également de la production : Andalousie, Autriche, Baléares, Bulgarie, Cap vert, Chypre, Crête, Croatie, Monténégro, Italie, Jordanie, Madere, Malte, Maroc, Portugal, Sénégal et Slovénie.
