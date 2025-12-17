United renforce son appli mobile avec le suivi d’embarquement et des bagages en temps réel

L’application propose aussi des mises à jour personnalisées en fonction du profil du voyageur.



Des conseils spécifiques sont ainsi affichés pour les passagers voyageant avec une poussette ou un fauteuil roulant, ainsi que des rappels concernant les documents de voyage requis ou les options d’embarquement biométrique.



À l’arrivée, les utilisateurs peuvent consulter la météo locale en temps réel, l’heure d’arrivée estimée ou encore accéder à des informations pratiques pour rejoindre un service de VTC depuis l’aéroport.



Ces évolutions s’appuient sur des outils de navigation et de recommandation intégrant de l’intelligence artificielle, capables d’anticiper les besoins des clients à chaque étape du voyage.



United indique que plus de 84% de ses passagers utilisent l’application le jour de leur vol, et que les phases de test ont mis en évidence un fort intérêt pour la transparence de l’information et les mises à jour en temps réel.