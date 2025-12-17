TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

United renforce son appli mobile avec le suivi d’embarquement et des bagages en temps réel

De nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience client


À l’approche des fêtes de fin d’année, United Airlines fait évoluer son application mobile avec de nouvelles fonctionnalités destinées à fluidifier le parcours des passagers. Suivi de l’embarquement en temps réel, recommandation de salons et traçabilité des bagages renforcée : la compagnie mise sur la personnalisation et la transparence pour améliorer l’expérience client.


Rédigé par le Jeudi 18 Décembre 2025

United renforce son application mobile avec le suivi d’embarquement et des bagages en temps réel - Depositphotos.com @SvetaZi
United renforce son application mobile avec le suivi d’embarquement et des bagages en temps réel - Depositphotos.com @SvetaZi
Aerticket
United Airlines continue d'améliorer son application mobile, en y intégrant de nouvelles fonctionnalités destinées à fluidifier le parcours aéroportuaire et à améliorer l’expérience de voyage.

La compagnie américaine a présenté ces nouveautés le 16 décembre 2025, à l’approche de la période de forte affluence des fêtes de fin d’année.

Parmi les principales innovations figure « Virtual Gate », un outil permettant aux voyageurs de suivre en temps réel l’embarquement de leur vol.

L’application affiche les groupes en cours d’embarquement ainsi qu’une barre de progression indiquant le nombre de passagers déjà montés à bord. L’objectif est d'éviter aux clients d’attendre inutilement à proximité de la porte.

United introduit également une fonctionnalité baptisée « closest and best » au sein de ses salons United Club.

Celle-ci recommande aux passagers le salon le plus proche de leur porte d’embarquement, tout en tenant compte de la capacité disponible.

Les données de fréquentation sont pour l’instant accessibles à l’aéroport de Chicago O’Hare, avant un déploiement progressif dans d’autres hubs à partir de 2026.

Autre nouveauté notable : un suivi des bagages en temps réel, inspiré des outils de livraison de colis. Les passagers peuvent désormais visualiser la localisation de leurs bagages tout au long de leur parcours, depuis l’enregistrement jusqu’à l’arrivée.

Des informations personnalisées tout au long du voyage

Autres articles
L’application propose aussi des mises à jour personnalisées en fonction du profil du voyageur.

Des conseils spécifiques sont ainsi affichés pour les passagers voyageant avec une poussette ou un fauteuil roulant, ainsi que des rappels concernant les documents de voyage requis ou les options d’embarquement biométrique.

À l’arrivée, les utilisateurs peuvent consulter la météo locale en temps réel, l’heure d’arrivée estimée ou encore accéder à des informations pratiques pour rejoindre un service de VTC depuis l’aéroport.

Ces évolutions s’appuient sur des outils de navigation et de recommandation intégrant de l’intelligence artificielle, capables d’anticiper les besoins des clients à chaque étape du voyage.

United indique que plus de 84% de ses passagers utilisent l’application le jour de leur vol, et que les phases de test ont mis en évidence un fort intérêt pour la transparence de l’information et les mises à jour en temps réel.

Une stratégie d’innovation déjà engagée

Ces nouveautés s’inscrivent dans une stratégie plus large menée par United depuis plusieurs années, avec notamment des fonctionnalités dédiées aux correspondances, l’intégration du partage de localisation des AirTag d’Apple pour le suivi des bagages, ou encore des outils de reprogrammation automatique en cas de perturbation.

La compagnie prévoit d’accueillir plus de 10 millions de voyageurs entre le 18 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, un record pour la période des fêtes.

Les nouvelles fonctionnalités de l’application United sont actuellement en cours de déploiement et devraient être largement disponibles avant les pics de trafic de fin d’année.


Lu 225 fois

Tags : united airlines
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 17 Décembre 2025 - 17:14 L'intelligence artificielle s'impose dans les domaines skiables

Mardi 16 Décembre 2025 - 15:10 Alma et Namastay s’allient pour faciliter la réservation hôtelière directe

Climats du Monde

Brand News La Travel Tech

Renforcer le lien avec les agents : DIGITRIPS place la fidélité et l’humain au cœur du voyage

Renforcer le lien avec les agents : DIGITRIPS place la fidélité et l’humain au cœur du voyage
DIGITRIPS continue d’affirmer un positionnement centré sur l’humain. Porté par ses valeurs, le...
Dernière heure

Véronique Pauli, figure du tourisme, s’est éteinte à 83 ans

Le Grand Paris aborde l’hiver entre reprise et incertitudes

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés

Maroc : 270 M€ pour moderniser les aéroports et renforcer le hub aérien

The Lux Collective accélère son expansion mondiale

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Les annonces

EXCLUSIF VOYAGES - Technicien(ne) Back-office confirmé(e) Voyages sur-mesure pour une clientèle de luxe H/F - CDI - (Paris 1er)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Montrouge (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cholet (49))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
Distribution

Distribution

Elux Group ouvre son business aux apporteurs d'affaires et agents indépendants

Elux Group ouvre son business aux apporteurs d'affaires et agents indépendants
Partez en France

Partez en France

Le Grand Paris aborde l’hiver entre reprise et incertitudes

Le Grand Paris aborde l’hiver entre reprise et incertitudes
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

En Asie du Sud-Est, les fêtes de fin d’année riment avec forte attractivité touristique

En Asie du Sud-Est, les fêtes de fin d’année riment avec forte attractivité touristique
Production

Production

Mondial Tourisme fait voyager les agents de voyages entre Laponie et Canaries

Mondial Tourisme fait voyager les agents de voyages entre Laponie et Canaries
AirMaG

AirMaG

Maroc : 270 M€ pour moderniser les aéroports et renforcer le hub aérien

Maroc : 270 M€ pour moderniser les aéroports et renforcer le hub aérien
Transport

Transport

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés
La Travel Tech

La Travel Tech

United renforce son appli mobile avec le suivi d’embarquement et des bagages en temps réel

United renforce son appli mobile avec le suivi d’embarquement et des bagages en temps réel
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

The Lux Collective accélère son expansion mondiale

The Lux Collective accélère son expansion mondiale
HotelMaG

Hébergement

Le groupe espagnol Líbere Hospitality s'implante en France

Le groupe espagnol Líbere Hospitality s'implante en France
Futuroscopie

Futuroscopie

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean inaugure son premier Royal Beach Club aux Bahamas

Royal Caribbean inaugure son premier Royal Beach Club aux Bahamas
TravelJobs

Emploi & Formation

Face aux tensions RH, Best Western France mise sur son programme "Next Gen"

Face aux tensions RH, Best Western France mise sur son programme "Next Gen"
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias