United renforce son appli mobile avec le suivi d’embarquement et des bagages en temps réel

United renforce son application mobile avec le suivi d'embarquement et des bagages en temps réel
United Airlines continue d'améliorer son application mobile, en y intégrant de nouvelles fonctionnalités destinées à fluidifier le parcours aéroportuaire et à améliorer l’expérience de voyage.
La compagnie américaine a présenté ces nouveautés le 16 décembre 2025, à l’approche de la période de forte affluence des fêtes de fin d’année.
Parmi les principales innovations figure « Virtual Gate », un outil permettant aux voyageurs de suivre en temps réel l’embarquement de leur vol.
L’application affiche les groupes en cours d’embarquement ainsi qu’une barre de progression indiquant le nombre de passagers déjà montés à bord. L’objectif est d'éviter aux clients d’attendre inutilement à proximité de la porte.
United introduit également une fonctionnalité baptisée « closest and best » au sein de ses salons United Club.
Celle-ci recommande aux passagers le salon le plus proche de leur porte d’embarquement, tout en tenant compte de la capacité disponible.
Les données de fréquentation sont pour l’instant accessibles à l’aéroport de Chicago O’Hare, avant un déploiement progressif dans d’autres hubs à partir de 2026.
Autre nouveauté notable : un suivi des bagages en temps réel, inspiré des outils de livraison de colis. Les passagers peuvent désormais visualiser la localisation de leurs bagages tout au long de leur parcours, depuis l’enregistrement jusqu’à l’arrivée.
Des informations personnalisées tout au long du voyage
L’application propose aussi des mises à jour personnalisées en fonction du profil du voyageur.
Des conseils spécifiques sont ainsi affichés pour les passagers voyageant avec une poussette ou un fauteuil roulant, ainsi que des rappels concernant les documents de voyage requis ou les options d’embarquement biométrique.
À l’arrivée, les utilisateurs peuvent consulter la météo locale en temps réel, l’heure d’arrivée estimée ou encore accéder à des informations pratiques pour rejoindre un service de VTC depuis l’aéroport.
Ces évolutions s’appuient sur des outils de navigation et de recommandation intégrant de l’intelligence artificielle, capables d’anticiper les besoins des clients à chaque étape du voyage.
United indique que plus de 84% de ses passagers utilisent l’application le jour de leur vol, et que les phases de test ont mis en évidence un fort intérêt pour la transparence de l’information et les mises à jour en temps réel.
Une stratégie d’innovation déjà engagée
Ces nouveautés s’inscrivent dans une stratégie plus large menée par United depuis plusieurs années, avec notamment des fonctionnalités dédiées aux correspondances, l’intégration du partage de localisation des AirTag d’Apple pour le suivi des bagages, ou encore des outils de reprogrammation automatique en cas de perturbation.
La compagnie prévoit d’accueillir plus de 10 millions de voyageurs entre le 18 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, un record pour la période des fêtes.
Les nouvelles fonctionnalités de l’application United sont actuellement en cours de déploiement et devraient être largement disponibles avant les pics de trafic de fin d’année.
Publié par Amelia Brille
