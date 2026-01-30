Exploris One vendu aux enchères pour 4,5 millions d’euros

Exploris One devrait continuer une carrière de navire d'expéditions @LG
Selon Le Marin, la vente aux enchères d’Exploris One a été officialisée vendredi 30 janvier à Nantes par un commissaire de justice, pour un montant de 4,5 millions d’euros hors frais légaux, soit nettement en deçà de la mise à prix initiale fixée à 7 millions d’euros.
D’après notre confrère, l’acquéreur est Nordic Cruise Management (NCM), société basée à Hambourg et spécialisée dans la gestion technique et opérationnelle de paquebots d’expédition.
Le navire était immobilisé à Caen depuis la liquidation d’Exploris, qui avait entraîné le licenciement de tous les salariés et l’annulation des premières croisières de la saison.
Elle avait été prononcée par le tribunal de commerce le 18 novembre, qui avait déjà prolongé une première échéance pour permettre le retour du navire depuis Las Palmas.