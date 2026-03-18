Emissions carbone : S4BT et SQUAKE scellent un partenariat

S4BT et SQUAKE annoncent la signature d’un partenariat stratégique visant à accompagner les entreprises dans le pilotage, le reporting et la réduction des émissions de CO₂ liées à leurs programmes de voyages d’affaires.
Grâce à cette collaboration, les clients de S4BT pourront désormais accéder à une solution complète permettant de calculer, visualiser et exploiter les données d’émissions carbone sur l’ensemble des principaux postes de déplacement : hôtellerie, transport aérien, ferroviaire et terrestre.
Dans un contexte de renforcement des exigences réglementaires et des engagements RSE, les directions Achats, Travel et RSE doivent désormais disposer d’une vision consolidée et opérationnelle de leur empreinte carbone, indique un communiqué de presse.
Grâce à cette collaboration, les clients de S4BT pourront désormais accéder à une solution complète permettant de calculer, visualiser et exploiter les données d’émissions carbone sur l’ensemble des principaux postes de déplacement : hôtellerie, transport aérien, ferroviaire et terrestre.
Dans un contexte de renforcement des exigences réglementaires et des engagements RSE, les directions Achats, Travel et RSE doivent désormais disposer d’une vision consolidée et opérationnelle de leur empreinte carbone, indique un communiqué de presse.
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L’intégration des services de SQUAKE dans l’environnement S4BT permet notamment de :
- centraliser automatiquement les données issues des programmes travel,
- accéder à des tableaux de bord CO₂ adaptés aux différents métiers,
- produire des reportings, internes comme externes,
- identifier des leviers concrets de réduction des émissions et des coûts.
Mieux piloter les politiques voyage
Pour Ziad Minkara, Président et Group CEO de S4BT, ce partenariat répond à une transformation profonde des attentes du marché : « Nous avons la conviction que la performance des déplacements professionnels ne peut plus être uniquement économique : elle doit être globale, responsable et mesurable. En structurant un partenariat stratégique avec SQUAKE, nous franchissons une étape décisive. Nous donnons à nos clients les moyens de piloter leurs politiques voyage avec une vision complète, des données actionnables et un impact concret, à la fois budgétaire, opérationnel et environnemental. »
Même constat du côté de SQUAKE. Son cofondateur, Dan Kreibich, souligne l’importance d’outils intégrés : « Les entreprises ont besoin de solutions concrètes et intégrées pour transformer leurs engagements en matière de durabilité en actions mesurables. Avec S4BT, nous permettons aux décideurs de piloter leurs politiques voyage avec transparence, cohérence et impact concret. »
Même constat du côté de SQUAKE. Son cofondateur, Dan Kreibich, souligne l’importance d’outils intégrés : « Les entreprises ont besoin de solutions concrètes et intégrées pour transformer leurs engagements en matière de durabilité en actions mesurables. Avec S4BT, nous permettons aux décideurs de piloter leurs politiques voyage avec transparence, cohérence et impact concret. »