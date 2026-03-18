Emissions carbone : S4BT et SQUAKE scellent un partenariat

Nous avons la conviction que la performance des déplacements professionnels ne peut plus être uniquement économique : elle doit être globale, responsable et mesurable. En structurant un partenariat stratégique avec SQUAKE, nous franchissons une étape décisive. Nous donnons à nos clients les moyens de piloter leurs politiques voyage avec une vision complète, des données actionnables et un impact concret, à la fois budgétaire, opérationnel et environnemental.

Les entreprises ont besoin de solutions concrètes et intégrées pour transformer leurs engagements en matière de durabilité en actions mesurables. Avec S4BT, nous permettons aux décideurs de piloter leurs politiques voyage avec transparence, cohérence et impact concret.