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Validité passeport, refus d'embarquement : le passager peut-il obtenir un remboursement ? [ABO]

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage


Refusé à l’embarquement pour un passeport ne respectant pas les conditions d’entrée à Taïwan, un voyageur réclamait le remboursement de ses billets et une indemnisation. Voici l'analyse de la Médiation Tourisme et Voyage.


Rédigé par le Jeudi 7 Mai 2026 à 07:31

Validité du passeport, refus d'embarquement : le passager peut-il obtenir un remboursement ? Depositphotos.com
Validité du passeport, refus d'embarquement : le passager peut-il obtenir un remboursement ? Depositphotos.com
Exotismes
Un voyageur ayant réservé un billet d’avion pour un trajet aller-retour entre Paris et Taïwan, a saisi la médiation après s’être vu refuser l’embarquement au départ.

En effet son passeport ne respectait pas la date de validité requise pour voyager à Taïwan.

Contraint d’abandonner son voyage dans ces conditions, il indique avoir dû racheter un nouveau billet et sollicite le remboursement de ce dernier, ainsi que celui du billet initialement acheté. Il demande également une indemnisation au titre du refus d’embarquement et du préjudice moral subi.

La compagnie aérienne a toutefois refusé de faire droit à ces demandes.


Ce que disent les textes :

Sur le plan juridique, les conditions générales de transport du transporteur précisent que les passagers sont seuls responsables de la possession et de la validité des documents nécessaires à leur voyage.

Il appartient au passager de se procurer tous les documents, visas et autorisations requis. Et le voyageur doit être en mesure de présenter l’ensemble des documents exigés par la réglementation en vigueur dans les États de départ, de transit et de destination, le transporteur ne pouvant être tenu responsable des conséquences liées au non-respect de ces obligations.

Par ailleurs, les informations officielles diffusées par les autorités françaises indiquent que les ressortissants français souhaitant se rendre à Taïwan doivent disposer d’un passeport dont la validité est supérieure à six mois à la date d’entrée sur le territoire, quelle que soit la durée du séjour.

En l’espèce, le passager reconnaît que son passeport ne respectait pas cette condition de validité minimale. Il ne disposait donc pas des documents administratifs exigés pour entrer sur le territoire taïwanais.

Dans ces circonstances, le refus d’embarquement opposé par la compagnie aérienne apparaît conforme à la réglementation applicable, le transporteur étant tenu de vérifier que les passagers disposent des documents requis avant le départ.

Ce que préconise la Médiation Tourisme et Voyage :

Au regard de l’ensemble de ces éléments de fait et de droit, la médiation considère qu’aucun fondement juridique ne permet de recommander à la compagnie aérienne de procéder au remboursement des billets ni au versement d’une indemnisation au passager.

Même si le passager avait eu raison, il n’aurait pas pu obtenir le remboursement du billet initial et celui du nouveau billet car il aurait alors voyagé gratuitement.

Retrouvez tous les cas pratiques de la Médiation Tourisme et Voyage en cliquant ICI.

La Médiation Tourisme et Voyage :

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En 2024, la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a traité 16 000 dossiers.

Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.

Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.

Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79% des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16% issues de points de vente physiques.

Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97% des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.

www.mtv.travel


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Tags : mediation, mtv
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