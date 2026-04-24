Sur le plan juridique, les conditions générales de transport du transporteur précisent que les passagers sont seuls responsables de la possession et de la validité des documents nécessaires à leur voyage.Et le voyageur doit être en mesure de présenter l’ensemble des documents exigés par la réglementation en vigueur dans les États de départ, de transit et de destination, le transporteur ne pouvant être tenu responsable des conséquences liées au non-respect de ces obligations.Par ailleurs, les informations officielles diffusées par les autorités françaises indiquent que les ressortissants français souhaitant se rendre à Taïwan doivent disposerEn l’espèce, le passager reconnaît que son passeport ne respectait pas cette condition de validité minimale. Il ne disposait donc pas des documents administratifs exigés pour entrer sur le territoire taïwanais.Dans ces circonstances, le refus d’embarquement opposé par la compagnie aérienne apparaît conforme à la réglementation applicable, le transporteur étant tenu de vérifier que les passagers disposent des documents requis avant le départ.